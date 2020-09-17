https://ria.ru/20200917/shtrafy-1577390732.html

Более 125 млн рублей штрафов выписаны за борщевик в Подмосковье

Административные округа Московской области начислили 125 миллионов рублей штрафов за борщевик, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T15:22

2020-09-17T15:22

2020-09-17T15:22

новости подмосковья

борщевик

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. </strong>Административные округа Московской области начислили 125 миллионов рублей штрафов за борщевик, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a>.Согласно данным пресс-службы с начала года муниципальным земельным контролем Московской области осмотрено более 38,6 тысяч земельных участков, из которых 6,8 тысяч были заражены борщевиком."По итогам осмотров, которые подтвердили наличие сорняка на земельных участках частных правообладателей, административные комиссии начислили 125 миллионов рублей штрафов за непроведение мер по борьбе с сорняком", — приводятся слова главы ведомства Натальи Адигамовой.В тройке лидеров по суммам начисленных штрафов — городские округа <a href="http://ria.ru/location_Klin/" target="_blank" data-auto="true">Клин</a>, где штрафы превысили 34 миллиона рублей, Рузский – 21 миллиона рублей, замкнул тройку лидеров антирейтинга <a href="http://ria.ru/location_Egorevsk/" target="_blank" data-auto="true">Егорьевск</a> — 20 миллиона рублей.

https://ria.ru/20200909/shtrafy-1576979436.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

борщевик, московская область (подмосковье)