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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200917/shtrafy-1577390732.html
Более 125 млн рублей штрафов выписаны за борщевик в Подмосковье
Административные округа Московской области начислили 125 миллионов рублей штрафов за борщевик, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T15:22
2020-09-17T15:22
новости подмосковья
борщевик
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. </strong>Административные округа Московской области начислили 125 миллионов рублей штрафов за борщевик, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a>.Согласно данным пресс-службы с начала года муниципальным земельным контролем Московской области осмотрено более 38,6 тысяч земельных участков, из которых 6,8 тысяч были заражены борщевиком."По итогам осмотров, которые подтвердили наличие сорняка на земельных участках частных правообладателей, административные комиссии начислили 125 миллионов рублей штрафов за непроведение мер по борьбе с сорняком", — приводятся слова главы ведомства Натальи Адигамовой.В тройке лидеров по суммам начисленных штрафов — городские округа <a href="http://ria.ru/location_Klin/" target="_blank" data-auto="true">Клин</a>, где штрафы превысили 34 миллиона рублей, Рузский – 21 миллиона рублей, замкнул тройку лидеров антирейтинга <a href="http://ria.ru/location_Egorevsk/" target="_blank" data-auto="true">Егорьевск</a> — 20 миллиона рублей.
https://ria.ru/20200909/shtrafy-1576979436.html
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борщевик, московская область (подмосковье)

Более 125 млн рублей штрафов выписаны за борщевик в Подмосковье

15:22 17.09.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Административные округа Московской области начислили 125 миллионов рублей штрафов за борщевик, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.
Согласно данным пресс-службы с начала года муниципальным земельным контролем Московской области осмотрено более 38,6 тысяч земельных участков, из которых 6,8 тысяч были заражены борщевиком.
"По итогам осмотров, которые подтвердили наличие сорняка на земельных участках частных правообладателей, административные комиссии начислили 125 миллионов рублей штрафов за непроведение мер по борьбе с сорняком", — приводятся слова главы ведомства Натальи Адигамовой.
В тройке лидеров по суммам начисленных штрафов — городские округа Клин, где штрафы превысили 34 миллиона рублей, Рузский – 21 миллиона рублей, замкнул тройку лидеров антирейтинга Егорьевск — 20 миллиона рублей.
Борщевик - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 12:49Новости Подмосковья
Почти 1,5 млн рублей штрафов выписали за борщевик в Подмосковье за неделю
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Новости ПодмосковьяборщевикМосковская область (Подмосковье)
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