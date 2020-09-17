https://ria.ru/20200917/senatory-1577403855.html

Четыре сенатора написали заявление о досрочном сложении полномочий

Четыре сенатора написали заявления о досрочном сложении своих полномочий, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T18:12

2020-09-17T18:12

2020-09-17T18:47

александр карелин

валерий куликов

олег морозов

госдума рф

единая россия

политика

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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> Четыре сенатора написали заявления о досрочном сложении своих полномочий, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по регламенту <a href="https://ria.ru/person_Vjacheslav_Timchenko_2" target="_blank">Вячеслав Тимченко</a>."Четыре сенатора написали заявление о досрочном сложении полномочий", — сказал он агентству.По словам Тимченко, в их числе представитель в СФ от Заксобрания Новосибирской области, Ольга Старостина — от главы Ненецкого автономного округа, представитель исполнительной власти Севастополя <a href="https://ria.ru/person_Valerijj_Kulikov" target="_blank">Валерий Куликов</a> и сенатор от Татарстана <a href="https://ria.ru/person_Oleg_Morozov" target="_blank">Олег Морозов.</a>Ранее стало известно, что партия "Единая Россия" выдвигает депутата Госдумы <a href="https://ria.ru/person_AleksandrKarelin" target="_blank">Александра Карелина</a> в Совфед от Заксобания Новосибирской области.

https://radiosputnik.ria.ru/20200917/tu-1577373220.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр карелин, валерий куликов, олег морозов, госдума рф, единая россия, политика