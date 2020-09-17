https://ria.ru/20200917/sanktsii-1577401008.html

США ввели новые санкции против Ирана

США ввели санкции в отношении граждан Ирана и четырех компаний, связанных с иранской разведкой и движением "Хезболлах", сообщил в четверг американский минфин. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T17:33

2020-09-17T17:33

2020-09-17T18:38

хезболла

иран

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/151459/85/1514598577_0:163:3063:1886_1400x0_80_0_0_93bfe4ab000ed0813d6312c6d8c58be3.jpg

<strong>ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости.</strong> США ввели санкции в отношении граждан <a href="https://ria.ru/location_Iran" target="_blank">Ирана</a> и четырех компаний, связанных с иранской разведкой и движением "<a href="https://ria.ru/organization_KHezbolla" target="_blank">Хезболлах</a>", сообщил в четверг американский <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_SSHA" target="_blank">минфин</a>.В список санкций за терроризм и киберпреступления были внесены сорок шесть человек, в основном граждане Ирана и один ливанец, которых США подозревают в связях с иранской разведкой и движением "Хезболлах", которое Вашингтон считает террористическим. Кроме того, в список попали четыре компании, в том числе ливанские Arch Consulting и Meamar Construction.Минфин США утверждает, что "Хезболлах" использует свое влияние на указанные компании и переводит деньги на свои личные счета, в том числе вступая в сговор с ливанскими официальными лицами, включая уже попавшего ранее под американские санкции бывшего министра транспорта <a href="https://ria.ru/location_Lebanon" target="_blank">Ливана</a> Юсуфа Финьянуса.В список американских санкций также попали иранская группа хакеров Advanced Persistent Threat и компания Rana Intelligence Computing Company и сорок пять ее сотрудников, которых США подозревают в работе на разведку и разработке вредноносного программного обеспечения, которое внедряется в компьютерные сети иностранных государств.

https://ria.ru/20200901/iran-1576565998.html

иран

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хезболла, иран, сша, в мире