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США ввели новые санкции против Ирана
США ввели санкции в отношении граждан Ирана и четырех компаний, связанных с иранской разведкой и движением "Хезболлах", сообщил в четверг американский минфин. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T17:33
2020-09-17T18:38
хезболла
иран
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости.</strong> США ввели санкции в отношении граждан <a href="https://ria.ru/location_Iran" target="_blank">Ирана</a> и четырех компаний, связанных с иранской разведкой и движением "<a href="https://ria.ru/organization_KHezbolla" target="_blank">Хезболлах</a>", сообщил в четверг американский <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_SSHA" target="_blank">минфин</a>.В список санкций за терроризм и киберпреступления были внесены сорок шесть человек, в основном граждане Ирана и один ливанец, которых США подозревают в связях с иранской разведкой и движением "Хезболлах", которое Вашингтон считает террористическим. Кроме того, в список попали четыре компании, в том числе ливанские Arch Consulting и Meamar Construction.Минфин США утверждает, что "Хезболлах" использует свое влияние на указанные компании и переводит деньги на свои личные счета, в том числе вступая в сговор с ливанскими официальными лицами, включая уже попавшего ранее под американские санкции бывшего министра транспорта <a href="https://ria.ru/location_Lebanon" target="_blank">Ливана</a> Юсуфа Финьянуса.В список американских санкций также попали иранская группа хакеров Advanced Persistent Threat&nbsp; и компания Rana Intelligence Computing Company и сорок пять ее сотрудников, которых США подозревают в работе на разведку и разработке вредноносного программного обеспечения, которое внедряется в компьютерные сети иностранных государств.
https://ria.ru/20200901/iran-1576565998.html
иран
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хезболла, иран, сша, в мире

США ввели новые санкции против Ирана

17:33 17.09.2020 (обновлено: 18:38 17.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. США ввели санкции в отношении граждан Ирана и четырех компаний, связанных с иранской разведкой и движением "Хезболлах", сообщил в четверг американский минфин.
В список санкций за терроризм и киберпреступления были внесены сорок шесть человек, в основном граждане Ирана и один ливанец, которых США подозревают в связях с иранской разведкой и движением "Хезболлах", которое Вашингтон считает террористическим. Кроме того, в список попали четыре компании, в том числе ливанские Arch Consulting и Meamar Construction.

"Хезболлах" используют ливанскую экономику и за счет манипуляции коррумпированными ливанскими компаниями, которые имеют связи с террористической организацией, и получают государственные заказы", - заявил министр финансов Стивен Мнучин.

Минфин США утверждает, что "Хезболлах" использует свое влияние на указанные компании и переводит деньги на свои личные счета, в том числе вступая в сговор с ливанскими официальными лицами, включая уже попавшего ранее под американские санкции бывшего министра транспорта Ливана Юсуфа Финьянуса.
В список американских санкций также попали иранская группа хакеров Advanced Persistent Threat  и компания Rana Intelligence Computing Company и сорок пять ее сотрудников, которых США подозревают в работе на разведку и разработке вредноносного программного обеспечения, которое внедряется в компьютерные сети иностранных государств.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает перед студентами МГИМО в День знаний - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 11:39
Лавров прокомментировал политику США в отношении Ирана
85001313
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