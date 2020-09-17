Кремль подтвердил, что "нормандский" саммит пройдет в обозримом будущем
12:39 17.09.2020 (обновлено: 13:02 17.09.2020)
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Встреча глав государств "нормандской четверки" состоится в обозримом будущем, но фиксировать какие-то даты пока бесполезно, у Москвы есть политическая воля работать в "нормандском формате", но нужен не саммит ради саммита, а результат, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Президент Украины Владимир Зеленский 15 сентября заявил, что все лидеры стран-участниц "нормандского формата" (Германия, РФ, Украина, Франция) дали согласие на встречу на высшем уровне, она может состояться после второй встречи политических советников. Украинский лидер надеется, что новая встреча политсоветников состоится в течение 10 дней, а после нее состоится и встреча на высшем уровне.
"Мы абсолютно согласны с такой постановкой вопроса. Действительно, нам следует ожидать в обозримом будущем встречу глав государств в нормандском формате. Единственная здесь загвоздка - что считать обозримым будущим", - заявил Песков журналистам в ответ на вопрос, когда ждать саммита "нормандской четверки".
Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что встреча должна быть подготовлена, напомнил он, - и, как минимум, для этой встречи необходимо зафиксировать выполнение тех договоренностей, которые были достигнуты на последней встрече глав государств в Париже.
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"Разумеется, помощники будут дальше встречаться, они продолжат свою работу с тем, чтобы каким-то образом нащупать пути для продвижения на пути выполнения ранее достигнутых договоренностей. Сама по себе встреча на высшем уровне ради встречи, конечно, не нужна ни одному из глав государств и правительств, она нужна ради результата", - подчеркнул представитель Кремля.
На просьбу уточнить, есть ли сейчас согласие российской стороны на проведение саммита, пресс-секретарь президента РФ подчеркнул: "У российской стороны есть политическая воля к продолжению работы в рамках нормандского формата, мы считаем, что альтернативы этому формату нет". Продолжение работы, конечно, подразумевает продолжение диалога, добавил он.
"В этом плане здесь все правильно, мы согласны с президентом Зеленским. Другое дело, что мы бы сейчас не стали бы фиксировать какие-то даты, потому что это бесполезно", - подчеркнул Песков.
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