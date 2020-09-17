https://ria.ru/20200917/sammit-1577378774.html

Кремль подтвердил, что "нормандский" саммит пройдет в обозримом будущем

Встреча глав государств "нормандской четверки" состоится в обозримом будущем, но фиксировать какие-то даты пока бесполезно, у Москвы есть политическая воля... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T12:39

2020-09-17T12:39

2020-09-17T13:02

россия

"нормандский" саммит в париже

владимир зеленский

владимир путин

франция

германия

париж

ситуация в днр и лнр

"нормандская четверка"

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Встреча глав государств "нормандской четверки" состоится в обозримом будущем, но фиксировать какие-то даты пока бесполезно, у <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> есть политическая воля работать в "нормандском формате", но нужен не саммит ради саммита, а результат, заявил пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> 15 сентября заявил, что все лидеры стран-участниц "нормандского формата" (Германия, РФ, Украина, Франция) дали согласие на встречу на высшем уровне, она может состояться после второй встречи политических советников. Украинский лидер надеется, что новая встреча политсоветников состоится в течение 10 дней, а после нее состоится и встреча на высшем уровне.Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> неоднократно говорил, что встреча должна быть подготовлена, напомнил он, - и, как минимум, для этой встречи необходимо зафиксировать выполнение тех договоренностей, которые были достигнуты на последней встрече глав государств в <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париже</a>."Разумеется, помощники будут дальше встречаться, они продолжат свою работу с тем, чтобы каким-то образом нащупать пути для продвижения на пути выполнения ранее достигнутых договоренностей. Сама по себе встреча на высшем уровне ради встречи, конечно, не нужна ни одному из глав государств и правительств, она нужна ради результата", - подчеркнул представитель Кремля.На просьбу уточнить, есть ли сейчас согласие российской стороны на проведение саммита, пресс-секретарь президента РФ подчеркнул: "У российской стороны есть политическая воля к продолжению работы в рамках нормандского формата, мы считаем, что альтернативы этому формату нет". Продолжение работы, конечно, подразумевает продолжение диалога, добавил он."В этом плане здесь все правильно, мы согласны с президентом Зеленским. Другое дело, что мы бы сейчас не стали бы фиксировать какие-то даты, потому что это бесполезно", - подчеркнул Песков.

https://ria.ru/20200915/ukraina-1577292197.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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