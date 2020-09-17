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Звезда “Универа” Наталья Рудова сфотографировалась на яхте в купальнике
Актриса Наталья Рудова, известная ролями в сериалах “Универ” и “Татьянин день”, поделилась новым снимком с отдыха на море. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T19:20
2020-09-17T19:20
наталья рудова
общество
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. </strong>Актриса <a href="https://ria.ru/person_natalya-rudova" target="_blank">Наталья Рудова</a>, известная ролями в сериалах “Универ” и “Татьянин день”, поделилась новым снимком с отдыха на море. На фото, опубликованном в Instagram, звезда позирует на яхте белом купальнике и легкой разноцветной юбке. “Это самая прекрасная твоя жизнь, и она у тебя одна… Спасибо…”, - подписала Рудова снимок.Девушка выбрала естественный летний образ без макияжа и распустила волосы, а наряд удачно подчеркнул ее фигуру и длинные ноги. Поклонники звезды восхитились фотографией и обратили внимание на то, что звезда выглядит сексуально.“Вы бесподобны”, “Сногсшибательная фигура”, “Прекрасная”, “Хочу такие ноги”, “Вы такая сексуальная”, “Божественно неотразима”, “Богиня”, “Ножки - класс”, “Прекрасная”, - написали они.
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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7 495 645-6601 
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60
наталья рудова, общество

Звезда “Универа” Наталья Рудова сфотографировалась на яхте в купальнике

19:20 17.09.2020
1350
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Наталья Рудова на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля
Актриса Наталья Рудова на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Актриса Наталья Рудова, известная ролями в сериалах “Универ” и “Татьянин день”, поделилась новым снимком с отдыха на море.
На фото, опубликованном в Instagram, звезда позирует на яхте белом купальнике и легкой разноцветной юбке. “Это самая прекрасная твоя жизнь, и она у тебя одна… Спасибо…”, - подписала Рудова снимок.
Девушка выбрала естественный летний образ без макияжа и распустила волосы, а наряд удачно подчеркнул ее фигуру и длинные ноги. Поклонники звезды восхитились фотографией и обратили внимание на то, что звезда выглядит сексуально.
“Вы бесподобны”, “Сногсшибательная фигура”, “Прекрасная”, “Хочу такие ноги”, “Вы такая сексуальная”, “Божественно неотразима”, “Богиня”, “Ножки - класс”, “Прекрасная”, - написали они.
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Наталья РудоваОбщество
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