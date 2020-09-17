https://ria.ru/20200917/rudova-1577409024.html

Звезда “Универа” Наталья Рудова сфотографировалась на яхте в купальнике

Актриса Наталья Рудова, известная ролями в сериалах “Универ” и “Татьянин день”, поделилась новым снимком с отдыха на море. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T19:20

2020-09-17T19:20

2020-09-17T19:20

наталья рудова

общество

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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. </strong>Актриса <a href="https://ria.ru/person_natalya-rudova" target="_blank">Наталья Рудова</a>, известная ролями в сериалах “Универ” и “Татьянин день”, поделилась новым снимком с отдыха на море. На фото, опубликованном в Instagram, звезда позирует на яхте белом купальнике и легкой разноцветной юбке. “Это самая прекрасная твоя жизнь, и она у тебя одна… Спасибо…”, - подписала Рудова снимок.Девушка выбрала естественный летний образ без макияжа и распустила волосы, а наряд удачно подчеркнул ее фигуру и длинные ноги. Поклонники звезды восхитились фотографией и обратили внимание на то, что звезда выглядит сексуально.“Вы бесподобны”, “Сногсшибательная фигура”, “Прекрасная”, “Хочу такие ноги”, “Вы такая сексуальная”, “Божественно неотразима”, “Богиня”, “Ножки - класс”, “Прекрасная”, - написали они.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья рудова, общество