https://ria.ru/20200917/rudova-1577409024.html
Звезда “Универа” Наталья Рудова сфотографировалась на яхте в купальнике
Актриса Наталья Рудова, известная ролями в сериалах “Универ” и “Татьянин день”, поделилась новым снимком с отдыха на море. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T19:20
2020-09-17T19:20
2020-09-17T19:20
наталья рудова
общество
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. </strong>Актриса <a href="https://ria.ru/person_natalya-rudova" target="_blank">Наталья Рудова</a>, известная ролями в сериалах “Универ” и “Татьянин день”, поделилась новым снимком с отдыха на море. На фото, опубликованном в Instagram, звезда позирует на яхте белом купальнике и легкой разноцветной юбке. “Это самая прекрасная твоя жизнь, и она у тебя одна… Спасибо…”, - подписала Рудова снимок.Девушка выбрала естественный летний образ без макияжа и распустила волосы, а наряд удачно подчеркнул ее фигуру и длинные ноги. Поклонники звезды восхитились фотографией и обратили внимание на то, что звезда выглядит сексуально.“Вы бесподобны”, “Сногсшибательная фигура”, “Прекрасная”, “Хочу такие ноги”, “Вы такая сексуальная”, “Божественно неотразима”, “Богиня”, “Ножки - класс”, “Прекрасная”, - написали они.
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наталья рудова, общество
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.
Актриса Наталья Рудова
, известная ролями в сериалах “Универ” и “Татьянин день”, поделилась новым снимком с отдыха на море.
На фото, опубликованном в Instagram, звезда позирует на яхте белом купальнике и легкой разноцветной юбке. “Это самая прекрасная твоя жизнь, и она у тебя одна… Спасибо…”, - подписала Рудова снимок.
Девушка выбрала естественный летний образ без макияжа и распустила волосы, а наряд удачно подчеркнул ее фигуру и длинные ноги. Поклонники звезды восхитились фотографией и обратили внимание на то, что звезда выглядит сексуально.
“Вы бесподобны”, “Сногсшибательная фигура”, “Прекрасная”, “Хочу такие ноги”, “Вы такая сексуальная”, “Божественно неотразима”, “Богиня”, “Ножки - класс”, “Прекрасная”, - написали они.