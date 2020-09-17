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В МЭР назвали причину недооцененности рубля в мире
Курс рубля в данный момент недооценен из-за повышенной оценки рисков инвесторами. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T09:18
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россия
максим решетников
рубль
экономика
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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> Курс <a href="https://ria.ru/tag_rubl/" target="_blank">рубля</a> в данный момент недооценен из-за повышенной оценки рисков инвесторами. Об этом заявил министр экономического развития <a href="https://ria.ru/person_Maksim_Reshetnikov/" target="_blank">Максим Решетников</a>. Министр добавил, что в реальном эффективном выражении курс останется стабильным. Это позволит поддержать конкурентоспособность российской экономики и создаст условия для роста несырьевого экспорта, добавил Решетников. Накануне рубль остался стабилен к доллару и евро после решения ФРС США сохранить ключевую ставку на уровне 0-0,25% годовых.
https://ria.ru/20200909/kurs-1576980240.html
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россия, максим решетников, рубль, экономика

В МЭР назвали причину недооцененности рубля в мире

09:18 17.09.2020 (обновлено: 09:19 17.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Курс рубля в данный момент недооценен из-за повышенной оценки рисков инвесторами. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников.

"Ожидаем возвращения курса рубля к фундаментальным значениям в конце текущего — начале следующего года. Далее на прогнозном горизонте курс рубля будет умеренно ослабляться", —отметил он.

Министр добавил, что в реальном эффективном выражении курс останется стабильным. Это позволит поддержать конкурентоспособность российской экономики и создаст условия для роста несырьевого экспорта, добавил Решетников.
Накануне рубль остался стабилен к доллару и евро после решения ФРС США сохранить ключевую ставку на уровне 0-0,25% годовых.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 12:54Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
В Кремле оценили ситуацию с курсом рубля
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РоссияМаксим РешетниковРубльЭкономика
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