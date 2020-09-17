https://ria.ru/20200917/rubl-1577366493.html

В МЭР назвали причину недооцененности рубля в мире

Курс рубля в данный момент недооценен из-за повышенной оценки рисков инвесторами. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T09:18

2020-09-17T09:18

2020-09-17T09:19

россия

максим решетников

рубль

экономика

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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> Курс <a href="https://ria.ru/tag_rubl/" target="_blank">рубля</a> в данный момент недооценен из-за повышенной оценки рисков инвесторами. Об этом заявил министр экономического развития <a href="https://ria.ru/person_Maksim_Reshetnikov/" target="_blank">Максим Решетников</a>. Министр добавил, что в реальном эффективном выражении курс останется стабильным. Это позволит поддержать конкурентоспособность российской экономики и создаст условия для роста несырьевого экспорта, добавил Решетников. Накануне рубль остался стабилен к доллару и евро после решения ФРС США сохранить ключевую ставку на уровне 0-0,25% годовых.

https://ria.ru/20200909/kurs-1576980240.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, максим решетников, рубль, экономика