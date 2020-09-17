https://ria.ru/20200917/rostekh-1577371794.html

Ростех приступил к разработке нового прицела для стрелкового оружия

Новый коллиматорный прицел для пистолетов-пулеметов, автоматов, карабинов и пулеметов, не уступающий по своим характеристикам лучшим иностранным образцам,... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T11:00

2020-09-17T11:00

2020-09-17T11:00

ростех

цнииточмаш

безопасность

экономика

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Новый коллиматорный прицел для пистолетов-пулеметов, автоматов, карабинов и пулеметов, не уступающий по своим характеристикам лучшим иностранным образцам, начали разрабатывать в России, сообщили РИА Новости в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (<a href="http://ria.ru/organization_CNIITOCHMASH/" target="_blank" data-auto="true">ЦНИИТОЧМАШ</a>, входит в госкорпорацию <a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростех</a>).Сейчас спецподразделения различных силовых структур России используют в основном коллиматорные прицелы иностранного производства. Из российских на вооружении стоит прицел 1П-87 разработанный в рамках создания экипировки "Ратник".Он пояснил, что основными преимуществами разрабатываемого коллиматорного прицела являются наличие монолитного корпуса без дополнительных переходников и винтов, быстросъемный механизм, время непрерывной работы порядка 30 тысяч часов, возможность использования двух типов источника питания, герметичная конструкция корпуса.

https://ria.ru/20200916/urgant-1577328710.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростех, цнииточмаш, безопасность, экономика