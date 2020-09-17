https://ria.ru/20200917/rostekh-1577371794.html
Ростех приступил к разработке нового прицела для стрелкового оружия
Новый коллиматорный прицел для пистолетов-пулеметов, автоматов, карабинов и пулеметов, не уступающий по своим характеристикам лучшим иностранным образцам,... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T11:00
2020-09-17T11:00
2020-09-17T11:00
ростех
цнииточмаш
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экономика
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Новый коллиматорный прицел для пистолетов-пулеметов, автоматов, карабинов и пулеметов, не уступающий по своим характеристикам лучшим иностранным образцам, начали разрабатывать в России, сообщили РИА Новости в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (<a href="http://ria.ru/organization_CNIITOCHMASH/" target="_blank" data-auto="true">ЦНИИТОЧМАШ</a>, входит в госкорпорацию <a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростех</a>).Сейчас спецподразделения различных силовых структур России используют в основном коллиматорные прицелы иностранного производства. Из российских на вооружении стоит прицел 1П-87 разработанный в рамках создания экипировки "Ратник".Он пояснил, что основными преимуществами разрабатываемого коллиматорного прицела являются наличие монолитного корпуса без дополнительных переходников и винтов, быстросъемный механизм, время непрерывной работы порядка 30 тысяч часов, возможность использования двух типов источника питания, герметичная конструкция корпуса.
https://ria.ru/20200916/urgant-1577328710.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростех, цнииточмаш, безопасность, экономика