Суд ЕС отклонил иск против санкций к компаниям группы "Роснефть"
11:29 17.09.2020 (обновлено: 11:57 17.09.2020)
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© AP Photo / Nicolas BouvyСуд Европейского Союза в Люксембурге.
© AP Photo / Nicolas Bouvy
Суд Европейского Союза в Люксембурге.. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Суд ЕС отклонил апелляцию против ограничительных мер в отношении компаний, входящих в группу "Роснефть", введенных Евросоюзом в контексте кризиса на Украине, говорится в сообщении суда.
"Суд ЕС поддержал решение Общего суда ЕС, отклоняя иск, поданный против ограничительных мер, введенных (Евросоюзом - ред.) в контексте кризиса на Украине в отношении российских нефтяных компаний, которые являются членами группы "Роснефть", - отмечается в сообщении.
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"31 июля 2014 года и после этой даты Совет (стран ЕС - ред.) принял ограничительные меры в отношении, в частности, нефтяного сектора в России в ответ на действия, предпринятые Россией для дестабилизации ситуации на Украине. Эти меры включают, в частности, запреты на экспорт определенных чувствительных товаров и технологий в этот сектор и ограничения доступа определенных операторов в этом секторе на рынок капитала ЕС", - говорится в сообщении.
Ряд российских компаний, входящих в группу "Роснефть", специализирующихся в нефтегазовом секторе, подали иск в Общий суд Европейского Союза с требованием отменить эти санкции. Решением от 13 сентября 2018 года суд отклонил это иск. Компании подали апелляцию на это решение в Суд ЕС.
"Своим сегодняшним постановлением Суд полностью отклонил апелляцию компаний", - говорится в сообщении.
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