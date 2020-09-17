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https://ria.ru/20200917/rosneft-1577373711.html
Суд ЕС отклонил иск против санкций к компаниям группы "Роснефть"
Суд ЕС отклонил апелляцию против ограничительных мер в отношении компаний, входящих в группу "Роснефть", введенных Евросоюзом в контексте кризиса на Украине,... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T11:29
2020-09-17T11:57
роснефть
евросоюз
украина
экономика
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 17 сен - РИА Новости.</strong> Суд ЕС отклонил апелляцию против ограничительных мер в отношении компаний, входящих в группу "<a href="http://ria.ru/organization_Rosneft/" target="_blank" data-auto="true">Роснефть</a>", введенных <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзом</a> в контексте кризиса на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>, говорится в сообщении суда.Ряд российских компаний, входящих в группу "Роснефть", специализирующихся в нефтегазовом секторе, подали иск в Общий суд Европейского Союза с требованием отменить эти санкции. Решением от 13 сентября 2018 года суд отклонил это иск. Компании подали апелляцию на это решение в Суд ЕС."Своим сегодняшним постановлением Суд полностью отклонил апелляцию компаний", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200915/sanktsii-1577272392.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200911/sanktsii-1577079738.html
Это конкуренция по западному, но когда прилетает обратка, они громко вопят, что это не справедливо. США таким же манером пытаются лишить их СЕверного потока, и тут Европа орет, что это не справедливо. Где логика, Зин?
12
Перекрыть все поставки украинЕ нефти и ГСМ через Белоруссию.И уже!!
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украина
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роснефть, евросоюз, украина, экономика

Суд ЕС отклонил иск против санкций к компаниям группы "Роснефть"

11:29 17.09.2020 (обновлено: 11:57 17.09.2020)
3020
© AP Photo / Nicolas BouvyСуд Европейского Союза в Люксембурге.
Суд Европейского Союза в Люксембурге. - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© AP Photo / Nicolas Bouvy
Суд Европейского Союза в Люксембурге.. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Суд ЕС отклонил апелляцию против ограничительных мер в отношении компаний, входящих в группу "Роснефть", введенных Евросоюзом в контексте кризиса на Украине, говорится в сообщении суда.
"Суд ЕС поддержал решение Общего суда ЕС, отклоняя иск, поданный против ограничительных мер, введенных (Евросоюзом - ред.) в контексте кризиса на Украине в отношении российских нефтяных компаний, которые являются членами группы "Роснефть", - отмечается в сообщении.
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"31 июля 2014 года и после этой даты Совет (стран ЕС - ред.) принял ограничительные меры в отношении, в частности, нефтяного сектора в России в ответ на действия, предпринятые Россией для дестабилизации ситуации на Украине. Эти меры включают, в частности, запреты на экспорт определенных чувствительных товаров и технологий в этот сектор и ограничения доступа определенных операторов в этом секторе на рынок капитала ЕС", - говорится в сообщении.
Ряд российских компаний, входящих в группу "Роснефть", специализирующихся в нефтегазовом секторе, подали иск в Общий суд Европейского Союза с требованием отменить эти санкции. Решением от 13 сентября 2018 года суд отклонил это иск. Компании подали апелляцию на это решение в Суд ЕС.
"Своим сегодняшним постановлением Суд полностью отклонил апелляцию компаний", - говорится в сообщении.
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РоснефтьЕвросоюзУкраинаЭкономика
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Это конкуренция по западному, но когда прилетает обратка, они громко вопят, что это не справедливо. США таким же манером пытаются лишить их СЕверного потока, и тут Европа орет, что это не справедливо. Где логика, Зин?
17 сентября, 12:05
Алексей СмирновАлексей Смирнов
1002000
Перекрыть все поставки украинЕ нефти и ГСМ через Белоруссию.И уже!!
17 сентября, 11:38
bay71bbay71b
1010000
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