https://ria.ru/20200917/rosneft-1577373711.html

Суд ЕС отклонил иск против санкций к компаниям группы "Роснефть"

Суд ЕС отклонил апелляцию против ограничительных мер в отношении компаний, входящих в группу "Роснефть", введенных Евросоюзом в контексте кризиса на Украине,... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T11:29

2020-09-17T11:29

2020-09-17T11:57

роснефть

евросоюз

украина

экономика

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 17 сен - РИА Новости.</strong> Суд ЕС отклонил апелляцию против ограничительных мер в отношении компаний, входящих в группу "<a href="http://ria.ru/organization_Rosneft/" target="_blank" data-auto="true">Роснефть</a>", введенных <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзом</a> в контексте кризиса на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>, говорится в сообщении суда.Ряд российских компаний, входящих в группу "Роснефть", специализирующихся в нефтегазовом секторе, подали иск в Общий суд Европейского Союза с требованием отменить эти санкции. Решением от 13 сентября 2018 года суд отклонил это иск. Компании подали апелляцию на это решение в Суд ЕС."Своим сегодняшним постановлением Суд полностью отклонил апелляцию компаний", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200915/sanktsii-1577272392.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200911/sanktsii-1577079738.html

Алексей Смирнов Это конкуренция по западному, но когда прилетает обратка, они громко вопят, что это не справедливо. США таким же манером пытаются лишить их СЕверного потока, и тут Европа орет, что это не справедливо. Где логика, Зин? 12

bay71b Перекрыть все поставки украинЕ нефти и ГСМ через Белоруссию.И уже!! 11

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украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роснефть, евросоюз, украина, экономика