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Китайскому миллиардеру запретили роскошно жить
Суд запретил председателю HNA Group китайскому миллиардеру Чень Феню тратить деньги на роскошь из-за долгов компании, сообщает South China Morning Post. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T09:35
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китай
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. </strong>Суд запретил председателю HNA Group китайскому миллиардеру Чень Феню тратить деньги на роскошь из-за долгов компании, сообщает <a href="https://www.scmp.com/" target="_blank">South China Morning Post</a>.Теперь предприниматель не может покупать вещи, необязательные в повседневной жизни и в работе.Бизнесмену, в частности, нельзя летать на самолетах и пользоваться высокоскоростными поездами.Ему также запретили приобретать недвижимость, делать дорогой ремонт, заселяться в роскошные отели, посещать клубы и арендовать элитные офисы.
https://ria.ru/20200518/1571581880.html
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китай
РИА Новости
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60
китай, в мире

Китайскому миллиардеру запретили роскошно жить

09:35 17.09.2020 (обновлено: 09:40 17.09.2020)
3054
© Depositphotos / rolffimagesОстров в форме знака доллара
Остров в форме знака доллара - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© Depositphotos / rolffimages
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Суд запретил председателю HNA Group китайскому миллиардеру Чень Феню тратить деньги на роскошь из-за долгов компании, сообщает South China Morning Post.
Теперь предприниматель не может покупать вещи, необязательные в повседневной жизни и в работе.
Бизнесмену, в частности, нельзя летать на самолетах и пользоваться высокоскоростными поездами.
Ему также запретили приобретать недвижимость, делать дорогой ремонт, заселяться в роскошные отели, посещать клубы и арендовать элитные офисы.
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100327016
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КитайВ мире
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