https://ria.ru/20200917/roskosh-1577367409.html

Китайскому миллиардеру запретили роскошно жить

Суд запретил председателю HNA Group китайскому миллиардеру Чень Феню тратить деньги на роскошь из-за долгов компании, сообщает South China Morning Post. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T09:35

2020-09-17T09:35

2020-09-17T09:40

китай

в мире

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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. </strong>Суд запретил председателю HNA Group китайскому миллиардеру Чень Феню тратить деньги на роскошь из-за долгов компании, сообщает <a href="https://www.scmp.com/" target="_blank">South China Morning Post</a>.Теперь предприниматель не может покупать вещи, необязательные в повседневной жизни и в работе.Бизнесмену, в частности, нельзя летать на самолетах и пользоваться высокоскоростными поездами.Ему также запретили приобретать недвижимость, делать дорогой ремонт, заселяться в роскошные отели, посещать клубы и арендовать элитные офисы.

https://ria.ru/20200518/1571581880.html

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китай

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, в мире