https://ria.ru/20200917/reforma-1577408270.html

Лавров назвал идею конституционной реформы в Белоруссии перспективной

РФ считает, что нужны конкретные предложения о сроках начала и форме процесса конституционной реформы в Белоруссии; к этому процессу должны быть привлечены... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T19:04

2020-09-17T19:04

2020-09-17T19:04

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577086931_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_102b798ec1d54d217157b801d0a07b76.jpg

<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> РФ считает, что нужны конкретные предложения о сроках начала и форме процесса конституционной реформы в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>; к этому процессу должны быть привлечены представители всех слоев белорусского общества, чтобы эта реформа была полностью легитимной, заявил глава МИД России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."На мой взгляд он (президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - ред.) предложил очень перспективную идею - конституционную реформу. Он об этом говорил еще до выборов, а после неоднократно подтверждал. И президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поддерживает такой его настрой", - сказал Лавров в интервью телеканалу RTVI.Он напомнил, что Лукашенко заявлял о готовности после конституционной реформы объявить досрочные парламентские и президентские выборы.По мнению министра, это предложение указывает рамки, в которых вполне возможен национальный диалог."Важно только, чтобы к процессу конституционной реформы были привлечены представители всех слоев белорусского общества, чтобы эта реформа была полностью легитимной и понятной для всех жителей. Кроме того, нужны какие-то конкретные предложения о том, когда, где и в какой форме этот процесс может начаться. Надеюсь, что это будет сделано, потому что президент Белоруссии Александр Лукашенко уже не раз подтверждал эту свою инициативу", - отметил глава российского МИД.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200917/belorussiya-1577402665.html

https://ria.ru/20200914/putin-1577218914.html

1

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), белоруссия, в мире