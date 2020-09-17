Лавров назвал идею конституционной реформы в Белоруссии перспективной
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром иностранных дел КНР Ван И в Москве
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. РФ считает, что нужны конкретные предложения о сроках начала и форме процесса конституционной реформы в Белоруссии; к этому процессу должны быть привлечены представители всех слоев белорусского общества, чтобы эта реформа была полностью легитимной, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"На мой взгляд он (президент Белоруссии Александр Лукашенко - ред.) предложил очень перспективную идею - конституционную реформу. Он об этом говорил еще до выборов, а после неоднократно подтверждал. И президент РФ Владимир Путин поддерживает такой его настрой", - сказал Лавров в интервью телеканалу RTVI.
Он напомнил, что Лукашенко заявлял о готовности после конституционной реформы объявить досрочные парламентские и президентские выборы.
По мнению министра, это предложение указывает рамки, в которых вполне возможен национальный диалог.
"Важно только, чтобы к процессу конституционной реформы были привлечены представители всех слоев белорусского общества, чтобы эта реформа была полностью легитимной и понятной для всех жителей. Кроме того, нужны какие-то конкретные предложения о том, когда, где и в какой форме этот процесс может начаться. Надеюсь, что это будет сделано, потому что президент Белоруссии Александр Лукашенко уже не раз подтверждал эту свою инициативу", - отметил глава российского МИД.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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