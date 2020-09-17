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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200917/reforma-1577408270.html
Лавров назвал идею конституционной реформы в Белоруссии перспективной
РФ считает, что нужны конкретные предложения о сроках начала и форме процесса конституционной реформы в Белоруссии; к этому процессу должны быть привлечены... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T19:04
2020-09-17T19:04
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> РФ считает, что нужны конкретные предложения о сроках начала и форме процесса конституционной реформы в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>; к этому процессу должны быть привлечены представители всех слоев белорусского общества, чтобы эта реформа была полностью легитимной, заявил глава МИД России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."На мой взгляд он (президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - ред.) предложил очень перспективную идею - конституционную реформу. Он об этом говорил еще до выборов, а после неоднократно подтверждал. И президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поддерживает такой его настрой", - сказал Лавров в интервью телеканалу RTVI.Он напомнил, что Лукашенко заявлял о готовности после конституционной реформы объявить досрочные парламентские и президентские выборы.По мнению министра, это предложение указывает рамки, в которых вполне возможен национальный диалог."Важно только, чтобы к процессу конституционной реформы были привлечены представители всех слоев белорусского общества, чтобы эта реформа была полностью легитимной и понятной для всех жителей. Кроме того, нужны какие-то конкретные предложения о том, когда, где и в какой форме этот процесс может начаться. Надеюсь, что это будет сделано, потому что президент Белоруссии Александр Лукашенко уже не раз подтверждал эту свою инициативу", - отметил глава российского МИД.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200917/belorussiya-1577402665.html
https://ria.ru/20200914/putin-1577218914.html
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светлана тихановская, александр лукашенко, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), белоруссия, в мире

Лавров назвал идею конституционной реформы в Белоруссии перспективной

19:04 17.09.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром иностранных дел КНР Ван И в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром иностранных дел КНР Ван И в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. РФ считает, что нужны конкретные предложения о сроках начала и форме процесса конституционной реформы в Белоруссии; к этому процессу должны быть привлечены представители всех слоев белорусского общества, чтобы эта реформа была полностью легитимной, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"На мой взгляд он (президент Белоруссии Александр Лукашенко - ред.) предложил очень перспективную идею - конституционную реформу. Он об этом говорил еще до выборов, а после неоднократно подтверждал. И президент РФ Владимир Путин поддерживает такой его настрой", - сказал Лавров в интервью телеканалу RTVI.
Он напомнил, что Лукашенко заявлял о готовности после конституционной реформы объявить досрочные парламентские и президентские выборы.
По мнению министра, это предложение указывает рамки, в которых вполне возможен национальный диалог.
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
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"Важно только, чтобы к процессу конституционной реформы были привлечены представители всех слоев белорусского общества, чтобы эта реформа была полностью легитимной и понятной для всех жителей. Кроме того, нужны какие-то конкретные предложения о том, когда, где и в какой форме этот процесс может начаться. Надеюсь, что это будет сделано, потому что президент Белоруссии Александр Лукашенко уже не раз подтверждал эту свою инициативу", - отметил глава российского МИД.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)БелоруссияВ мире
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