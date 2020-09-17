В Краснодаре пропала четырнадцатилетняя девочка
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
КРАСНОДАР, 17 сен - РИА Новости. Четырнадцатилетняя девочка во вторник в Краснодаре вышла из дому и не вернулась, организована проверка, сообщает СУСК по Кубани.
"Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения 14-летней Дианы Макеевой. Установлено, что днем 15 сентября 2020 года девушка покинула место своего жительства на улице Восточно-Кругликовской города Краснодара и до настоящего времени не вернулась. С тех пор местонахождение Дианы Макеевой неизвестно. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление места нахождения пропавшей, а также обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
В среду ведомство сообщило о возбуждении уголовного дела по факту исчезновения двух девочек-подростков, которые вечером понедельника уехали на велосипедах из дома в краснодарской станице Елизаветинской и не вернулись. Были организованы масштабные поиски. Совместно со следователями к поискам девочек были привлечены более 100 человек, в том числе полицейские, казаки и волонтеры.