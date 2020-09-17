https://ria.ru/20200917/rebenok-1577379735.html

В Краснодаре пропала четырнадцатилетняя девочка

Четырнадцатилетняя девочка во вторник в Краснодаре вышла из дому и не вернулась, организована проверка, сообщает СУСК по Кубани. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T12:56

2020-09-17T12:56

2020-09-17T12:56

краснодар

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_3ec375048e478c59e0de91a7a87d7109.jpg

<strong>КРАСНОДАР, 17 сен - РИА Новости.</strong> Четырнадцатилетняя девочка во вторник в <a href="http://ria.ru/location_Krasnodar/" target="_blank" data-auto="true">Краснодаре</a> вышла из дому и не вернулась, организована проверка, сообщает СУСК по Кубани.В среду ведомство сообщило о возбуждении уголовного дела по факту исчезновения двух девочек-подростков, которые вечером понедельника уехали на велосипедах из дома в краснодарской станице Елизаветинской и не вернулись. Были организованы масштабные поиски. Совместно со следователями к поискам девочек были привлечены более 100 человек, в том числе полицейские, казаки и волонтеры.

краснодар

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодар, происшествия