https://ria.ru/20200917/rabota-1577406019.html

Собянин рекомедовал сохранять дистанционный режим работы

Мэр Москвы Сергей Собянин посоветовал по возможности сохранять дистанционный режим работы. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T18:35

2020-09-17T18:35

2020-09-17T19:36

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> Мэр Москвы <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin" target="_blank">Сергей Собянин</a> посоветовал по возможности сохранять дистанционный режим работы.Чем больше людей будут работать из дома, тем меньше у них будет контактов, подчеркнул градоначальник. Снижение числа передвижений по городу сделает ситуацию с коронавирусом "более стабильной", добавил он.Собянин подчеркнул, что рекомендации по дистанционной работе столичные власти никогда не убирали.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200917/obuchenie-1577378239.html

ivanaivazovscky А чем плоха удалённая работа, если она не вредит общему делу? Собянин прав. 47

Vladimir.anufriev.84 Ну если собянин призвал к посиделкам, значит грядут посиделки по всей России. Вот эти призывы при себе бы придержал бы. 46

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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