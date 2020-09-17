Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200917/rabota-1577406019.html
Собянин рекомедовал сохранять дистанционный режим работы
Мэр Москвы Сергей Собянин посоветовал по возможности сохранять дистанционный режим работы. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T18:35
2020-09-17T19:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569148743_0:0:3077:1731_1400x0_80_0_0_02d918d84350ebbbf0e08b87abf8d08f.jpg
<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> Мэр Москвы <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin" target="_blank">Сергей Собянин</a> посоветовал по возможности сохранять дистанционный режим работы.Чем больше людей будут работать из дома, тем меньше у них будет контактов, подчеркнул градоначальник. Снижение числа передвижений по городу сделает ситуацию с коронавирусом "более стабильной", добавил он.Собянин подчеркнул, что рекомендации по дистанционной работе столичные власти никогда не убирали.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200917/obuchenie-1577378239.html
А чем плоха удалённая работа, если она не вредит общему делу? Собянин прав.
47
Ну если собянин призвал к посиделкам, значит грядут посиделки по всей России. Вот эти призывы при себе бы придержал бы.
46
20
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569148743_197:0:2926:2047_1400x0_80_0_0_99ccd7f46a4273fb924ab258adecb29d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество

Собянин рекомедовал сохранять дистанционный режим работы

18:35 17.09.2020 (обновлено: 19:36 17.09.2020)
29039
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПедагог дополнительного образования проводит дистанционное занятие с учениками у себя дома в Москве
Педагог дополнительного образования проводит дистанционное занятие с учениками у себя дома в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин посоветовал по возможности сохранять дистанционный режим работы.

"Я бы рекомендовал всем руководителям предприятий, вне зависимости от формы организации, если можно и это не является каким-то серьезным ущербом для работы организации, продолжать организовывать дистанционную работу", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Чем больше людей будут работать из дома, тем меньше у них будет контактов, подчеркнул градоначальник. Снижение числа передвижений по городу сделает ситуацию с коронавирусом "более стабильной", добавил он.
Собянин подчеркнул, что рекомендации по дистанционной работе столичные власти никогда не убирали.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Ученики во время урока - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
Вчера, 12:30
Кравцов оценил возможность перевода школ на дистанционное обучение
1442713819154
Обсудить 20
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСергей СобянинМоскваОбщество
Популярные комментарии
А чем плоха удалённая работа, если она не вредит общему делу? Собянин прав.
17 сентября, 19:09
iivanaivazovscky
26000120
Ну если собянин призвал к посиделкам, значит грядут посиделки по всей России. Вот эти призывы при себе бы придержал бы.
17 сентября, 18:40
VVladimir.anufriev.84
2934109
Рекомендуем
Мужчина в медицинской маске в аптеке в Новосибирске
Минздрав одобрил амбулаторное применение двух препаратов от COVID-19
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе, чрезвычайный и полномочный посол РФ Владимир Чижов
Постпред России при ЕС рассказал об ошибке в резолюции ЕП по Навальному
Девушка в медицинской маске
В Кремле заявили об отсутствии оснований для возвращения самоизоляции
Избранный губернатор Белгородской области Евгений Савченко во время инаугурации в Белгороде. 21 сентября 2017
Белгородский губернатор Савченко сообщил об уходе с поста
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за ситуации с Навальным
Школьный аттестат
Минобрнауки изменило правила приема студентов в вузы
Лидер националистического движения Реструкт Максим Марцинкевич (Тесак) во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы
В СК назвали возможную причину самоубийства "Тесака"
Лидер националистического движения Реструкт Максим Марцинкевич (Тесак) во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы
Раскрыто содержание предсмертной записки "Тесака"
Самолет совершает посадку в Международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая
Россия изменила правила въезда в страну
Ученики во время урока
Кравцов оценил возможность перевода школ на дистанционное обучение
Лукашенко заявил о закрытии границ с Литвой, Польшей и Украиной
Лукашенко объявил о закрытии границ с Литвой и Польшей
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм
Уничтожить русскую вакцину: маленький гешефт большой политики
Алексей Навальный
Соратники Навального сообщили о найденной в Томске бутылке со следами яда
Борис Моисеев
"Все взорвалось": Борис Моисеев ответил на сообщения о параличе
Алексей Навальный
Разработчик "Новичка" оценил появление бутылки с ядом в деле Навального
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:03Эксперт рассказал, как быть, если вы отправили деньги не на ту карту
02:49Правительство опубликовало видео аварийного состояния Белого дома
02:26Юрист: близким Навального может грозить тюрьма за вывоз улики из страны
02:23В ЕП заявили о желании США остановить "Северный поток — 2" любой ценой
02:08Эксперт объяснил, как могут украсть ваш вклад в банке
02:03Эксперт рассказал, когда на самом деле устаревает смартфон
02:00Врач призвал не бояться температуры 37 градусов
01:51Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 30 миллионов
01:35Роскосмос подтвердил сообщения об утечке аммиака на МКС
01:04Латыш набросился с криком на литовку за вопрос на русском
01:03Источник сообщил об утечке аммиака на американском сегменте МКС
00:33Британия подняла истребители для сопровождения Ту-142 над Северным морем
00:12Вильфанд рассказал, в какие регионы придет бабье лето
23:56Итальянская партия назвала резолюцию ЕП по Навальному поспешным решением
23:31Украина согласилась включить "формулу Штайнмайера" в закон о Донбассе
23:10Глава МВД Украины посоветовал Лукашенко "попить водички и успокоиться"
23:07Ивлееву укусила муха цеце
23:05В Москве умерли восемь пациентов с коронавирусом
22:43Один из богатейших сенаторов Лисовский покинет Совет Федерации
22:34Захарова пообещала справедливый ответ на санкции против России
Лента новостейМолния