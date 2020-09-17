https://ria.ru/20200917/quest-2-1577372792.html

Компания Oculus представила новый шлем виртуальной реальности Quest 2

"Дочка" Facebook компания Oculus представила свой новый шлем виртуальной реальности Quest 2. О выходе VR-гаджета сообщается на сайте производителя, в том числе... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T11:13

2020-09-17T11:13

2020-09-17T11:13

риа наука

виртуальная реальность

facebook

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технологии

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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. </strong>"Дочка" Facebook компания Oculus представила свой новый шлем виртуальной реальности Quest 2. О выходе VR-гаджета сообщается на <a href="https://www.oculus.com/quest-2/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> производителя, в том числе и на его российской версии.Второе поколение шлема виртуальной реальности стало легче и компактнее предшественника. Изменилось и оголовье — производитель утверждает, что тканевый материал окажется практичнее в использовании.Главные изменения, конечно, внутри. Это дисплеи VR и аппаратная платформа. Интересно, что в шлеме отказались от использования OLED-матриц, на дискомфорт от которых часто жаловались пользователи. Теперь это два IPS-экрана с разрешением 1832 х 1920 пикселей. Вопреки ожиданиям, обновлять картинку они способны лишь на частоте в 72 Гц. Но Oculus пообещала в одной из программных версий поднять ее до 90 Гц.Значительно выросла производительность гарнитуры. За нее теперь отвечает чипсет <a href="http://ria.ru/organization_Qualcomm/" target="_blank" data-auto="true">Qualcomm</a> Snapdragon XR2. Гаджет получил 6 ГБ ОЗУ. В базовой версии собственной памяти немного — всего 64 ГБ. Но есть и расширенный вариант до 256 ГБ.Oculus Quest 2 продолжает позиционироваться, как самостоятельное устройство и подключить его к компьютеру "из коробки" не получится. Для этого придется докупать специальный кабель за 79 долларов. Сама же гарнитура станет доступна для покупки в октябре по цене в 299 долларов за версию 64 ГБ или 399 долларов за 256-ГБ вариант.

https://ria.ru/20200914/oculus-quest-2-1577225953.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виртуальная реальность, facebook, гаджеты, технологии