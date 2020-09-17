https://ria.ru/20200917/protesty-1577411951.html
"Они опомнятся": Лукашенко прокомментировал женские протесты в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал женские марши оппозиции, которые проходят в Минске по субботам. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T20:18
2020-09-17T20:18
2020-09-17T21:41
минск
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577397544_0:239:2986:1918_1400x0_80_0_0_fdaa3cc4130813611aca910d12c725e4.jpg
<strong>МИНСК, 17 сен - РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> прокомментировал женские марши оппозиции, которые проходят в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> по субботам.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий лидер Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как тогда сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.В настоящее время протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577397544_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_8d1420d02a99a304d4f5cba8f068c5c3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 17 сен - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
прокомментировал женские марши оппозиции, которые проходят в Минске
по субботам.
"Я не хочу сказать, что они плохие. Нет. Это наши девчонки, которые стояли на улицах. Они опомнятся. Многие уже опомнились. Кроме них еще вы - которые приехали сегодня и сказали свое слово", - заявил Лукашенко, выступая на женском форуме своих сторонниц на "Минск-Арене".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий лидер Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как тогда сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.
В настоящее время протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.