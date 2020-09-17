https://ria.ru/20200917/protesty-1577411951.html

"Они опомнятся": Лукашенко прокомментировал женские протесты в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал женские марши оппозиции, которые проходят в Минске по субботам. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T20:18

2020-09-17T20:18

2020-09-17T21:41

минск

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 17 сен - РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> прокомментировал женские марши оппозиции, которые проходят в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> по субботам.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий лидер Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как тогда сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.В настоящее время протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, александр лукашенко, белоруссия, в мире