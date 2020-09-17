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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200917/protesty-1577411951.html
"Они опомнятся": Лукашенко прокомментировал женские протесты в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал женские марши оппозиции, которые проходят в Минске по субботам. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T20:18
2020-09-17T21:41
минск
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 17 сен - РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> прокомментировал женские марши оппозиции, которые проходят в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> по субботам.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий лидер Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как тогда сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.В настоящее время протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
минск
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минск, александр лукашенко, белоруссия, в мире

"Они опомнятся": Лукашенко прокомментировал женские протесты в Белоруссии

20:18 17.09.2020 (обновлено: 21:41 17.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкУчастницы несанкционированного женского марша "Подруга за подругу" на площади Свободы в Минске
Участницы несанкционированного женского марша Подруга за подругу на площади Свободы в Минске - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МИНСК, 17 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал женские марши оппозиции, которые проходят в Минске по субботам.

"Я не хочу сказать, что они плохие. Нет. Это наши девчонки, которые стояли на улицах. Они опомнятся. Многие уже опомнились. Кроме них еще вы - которые приехали сегодня и сказали свое слово", - заявил Лукашенко, выступая на женском форуме своих сторонниц на "Минск-Арене".

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий лидер Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как тогда сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.
В настоящее время протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.
Акция в поддержку Александра Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 08:00
Что нам делать с Белоруссией?
78901219
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Протесты в БелоруссииМинскАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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