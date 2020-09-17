https://ria.ru/20200917/protesty-1577378453.html
Помощник Лукашенко дал совет протестному движению в Белоруссии
Протестное движение в Белоруссии должно оформиться в легальный институт, если хочет стать реальной политической силой, заявил в четверг помощник президента... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T12:33
2020-09-17T12:33
2020-09-17T12:33
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 17 сен - РИА Новости.</strong> Протестное движение в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> должно оформиться в легальный институт, если хочет стать реальной политической силой, заявил в четверг помощник президента республики Валерий Бельский."Безусловно, если протестное движение хочет стать реальной политической силой, оно должно оформиться в легальный институт. Другого пути нет. Правда, "лидеру нации" предсказуемо не понравилась идея, о причинах уже говорили. Считаю, организаторам на этом этапе даже нужно было помочь - предоставить помещения для проведения региональных собраний, юридическую помощь по подготовке устава. Но где они? Что они могут и чего хотят?" - сказал Бельский в комментарии, который цитирует <a href="https://t.me/sputnikby/6236" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, в мире