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В Колумбии коренные жители снесли памятник испанскому конкистадору
Группа коренных жителей Колумбии снесла с постамента статую испанскому конкистадору Себастьяну де Белалькасару в ходе протестов на западе страны, сообщает... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T12:30
2020-09-17T12:30
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
колумбия
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Группа коренных жителей <a href="http://ria.ru/location_Colombia/" target="_blank" data-auto="true">Колумбии</a> снесла с постамента статую испанскому конкистадору Себастьяну де Белалькасару в ходе протестов на западе страны, сообщает радиостанция <a href="https://www.rcnmundo.com/rcnradio" target="_blank" rel="nofollow noopener">RCN</a>.Протесты представителей народа мисак против актов насилия прошли в городе Попаян, столице департамента <a href="http://ria.ru/location_Cauca_department/" target="_blank" data-auto="true">Каука</a>. Дойдя до центра города, группа протестующих набросила веревки на статую и опрокинула ее на землю. Как отмечается, хотя за протестами следили полицейские, они не стали вмешиваться в происходящее.Мэр города Хуан Карлос Лопес Кастрильон выступил против произошедшего, назвав это "актом против символа города". Он заявил, что статуя будет отреставрирована и возвращена на место.По данным радиостанции, судебные власти начали расследование инцидента с целью выявить и привлечь к ответственности виновных. В полиции сообщили, что место, где находится статуя, будет оцеплено.Себастьян де Белалькасар сыграл во многом решающую роль в завоевании территорий нынешних <a href="http://ria.ru/location_Nicaragua/" target="_blank" data-auto="true">Никарагуа</a>, <a href="http://ria.ru/location_Ecuador/" target="_blank" data-auto="true">Эквадора</a> и Колумбии (её юго-западной части).Стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны начался в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> на фоне протестов после гибели афроамериканца <a href="http://ria.ru/person_george-floyd/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Флойда</a> от рук полиции. Это коснулось также статуй первооткрывателя Америки <a href="http://ria.ru/person_KHristofor_Kolumb/" target="_blank" data-auto="true">Христофора Колумба</a>, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки. Позднее волна сносов памятников распространилась и на другие страны.
https://ria.ru/20200622/1573267326.html
https://ria.ru/20200720/1574507354.html
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, колумбия, в мире

В Колумбии коренные жители снесли памятник испанскому конкистадору

12:30 17.09.2020
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© AFP 2020 / Julian MorenoСтатуя испанского конкистадора Себастьяна де Белалькасара, снесенная в ходе протестов в Колумбии
Статуя испанского конкистадора Себастьяна де Белалькасара, снесенная в ходе протестов в Колумбии - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© AFP 2020 / Julian Moreno
Статуя испанского конкистадора Себастьяна де Белалькасара, снесенная в ходе протестов в Колумбии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Группа коренных жителей Колумбии снесла с постамента статую испанскому конкистадору Себастьяну де Белалькасару в ходе протестов на западе страны, сообщает радиостанция RCN.
Протесты представителей народа мисак против актов насилия прошли в городе Попаян, столице департамента Каука. Дойдя до центра города, группа протестующих набросила веревки на статую и опрокинула ее на землю. Как отмечается, хотя за протестами следили полицейские, они не стали вмешиваться в происходящее.
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Мэр города Хуан Карлос Лопес Кастрильон выступил против произошедшего, назвав это "актом против символа города". Он заявил, что статуя будет отреставрирована и возвращена на место.
По данным радиостанции, судебные власти начали расследование инцидента с целью выявить и привлечь к ответственности виновных. В полиции сообщили, что место, где находится статуя, будет оцеплено.
Себастьян де Белалькасар сыграл во многом решающую роль в завоевании территорий нынешних Никарагуа, Эквадора и Колумбии (её юго-западной части).
Стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны начался в США на фоне протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. Это коснулось также статуй первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки. Позднее волна сносов памятников распространилась и на другие страны.
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