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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200917/protesty-1577367702.html
Белорусская оппозиция готовит санкционный список чиновников и силовиков
Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская сообщила, что белорусская оппозиция готовит "список Тарайковского", в который войдут чиновники и РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T09:43
2020-09-17T10:05
александр лукашенко
сша
протесты в белоруссии
светлана тихановская
россия
евросоюз
турция
белоруссия
украина
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<strong>МИНСК, 17 сен - РИА Новости.</strong> Экс-кандидат на пост президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> сообщила, что белорусская оппозиция готовит "список Тарайковского", в который войдут чиновники и силовики, работавшие на акциях протеста, его передадут в Россию, Турцию, страны <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и на Украину, сообщает оппозиционный Telegram-канал <a href="https://t.me/pulpervoi" target="_blank">"Пул Первой".</a>В Минске в ходе акции протеста погиб Александр Тарайковский. По сообщению МВД страны, в него могли стрелять из "нелетального" оружия - при подавлении протестов огнестрельное оружие не применялось.Оппозиционер заявила, что этот список будет передан на Украину, в Турцию, Россию, страны Евросоюза и США. "Список будет опубликован и будет постоянно расширяться", - сказала Тихановская.Она вновь обратилась к белорусским силовикам с просьбой "остановить насилие и перейти на сторону беларусского народа". "В противном случае вам не избежать справедливого суда и наказания", - подчеркнула Тихановская.Белорусская оппозиция считает, что на выборах президента Белоруссии, состоявшихся 9 августа, победила Светлана Тихановская, а не действующий лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. При этом мировое сообщество Тихановскую президентом Белоруссии не признало. Сама политик после выборов уехала в Литву.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. В настоящее время протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://radiosputnik.ria.ru/20200916/belorussiya-1577321144.html
https://ria.ru/20200912/belorussiya-1577133243.html
За такие списки, можно сажать смело. Это попытка свержения власти.
80
Объявить тихановскую в международный розыск, поймать и посадить на долго.
69
10
сша
россия
турция
белоруссия
украина
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александр лукашенко, сша, светлана тихановская, россия, евросоюз, турция, белоруссия, украина, в мире

Белорусская оппозиция готовит санкционный список чиновников и силовиков

09:43 17.09.2020 (обновлено: 10:05 17.09.2020)
6712
© РИА НовостиСотрудники правоохранительных органов и участники акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов и участники акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости
Сотрудники правоохранительных органов и участники акции протеста в Минске
Читать ria.ru в
МИНСК, 17 сен - РИА Новости. Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская сообщила, что белорусская оппозиция готовит "список Тарайковского", в который войдут чиновники и силовики, работавшие на акциях протеста, его передадут в Россию, Турцию, страны Евросоюза и США и на Украину, сообщает оппозиционный Telegram-канал "Пул Первой".
В Минске в ходе акции протеста погиб Александр Тарайковский. По сообщению МВД страны, в него могли стрелять из "нелетального" оружия - при подавлении протестов огнестрельное оружие не применялось.
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"Нам передали имена и фамилии тех, кто пытает и избивает людей. Поэтому мы готовим отдельный список чиновников и силовиков, которые участвовали и продолжают участвовать в милицейском произволе. Мы назвали его "списком Тарайковского". Александр Тарайковский стал первой жертвой милицейского произвола. В санкционный список войдут лица, причастные к пыткам, незаконным арестам и издевательствам над задержанными. Для идентификации виновных мы активно работаем с правозащитниками и проектом "Черная книга Беларуси", - цитирует канал Тихановскую.
Оппозиционер заявила, что этот список будет передан на Украину, в Турцию, Россию, страны Евросоюза и США. "Список будет опубликован и будет постоянно расширяться", - сказала Тихановская.
Она вновь обратилась к белорусским силовикам с просьбой "остановить насилие и перейти на сторону беларусского народа". "В противном случае вам не избежать справедливого суда и наказания", - подчеркнула Тихановская.
Белорусская оппозиция считает, что на выборах президента Белоруссии, состоявшихся 9 августа, победила Светлана Тихановская, а не действующий лидер Александр Лукашенко. При этом мировое сообщество Тихановскую президентом Белоруссии не признало. Сама политик после выборов уехала в Литву.
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. В настоящее время протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.
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Обсудить 10
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоСШАСветлана ТихановскаяРоссияЕвросоюзТурцияБелоруссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
За такие списки, можно сажать смело. Это попытка свержения власти.
17 сентября, 09:48
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
61000018
Объявить тихановскую в международный розыск, поймать и посадить на долго.
17 сентября, 09:52
ЯКЯков Кед
53000015
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