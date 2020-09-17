https://ria.ru/20200917/protesty-1577367702.html

Белорусская оппозиция готовит санкционный список чиновников и силовиков

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская сообщила, что белорусская оппозиция готовит "список Тарайковского", в который войдут чиновники и РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T09:43

2020-09-17T09:43

2020-09-17T10:05

александр лукашенко

сша

протесты в белоруссии

светлана тихановская

россия

евросоюз

турция

белоруссия

украина

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<strong>МИНСК, 17 сен - РИА Новости.</strong> Экс-кандидат на пост президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> сообщила, что белорусская оппозиция готовит "список Тарайковского", в который войдут чиновники и силовики, работавшие на акциях протеста, его передадут в Россию, Турцию, страны <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и на Украину, сообщает оппозиционный Telegram-канал <a href="https://t.me/pulpervoi" target="_blank">"Пул Первой".</a>В Минске в ходе акции протеста погиб Александр Тарайковский. По сообщению МВД страны, в него могли стрелять из "нелетального" оружия - при подавлении протестов огнестрельное оружие не применялось.Оппозиционер заявила, что этот список будет передан на Украину, в Турцию, Россию, страны Евросоюза и США. "Список будет опубликован и будет постоянно расширяться", - сказала Тихановская.Она вновь обратилась к белорусским силовикам с просьбой "остановить насилие и перейти на сторону беларусского народа". "В противном случае вам не избежать справедливого суда и наказания", - подчеркнула Тихановская.Белорусская оппозиция считает, что на выборах президента Белоруссии, состоявшихся 9 августа, победила Светлана Тихановская, а не действующий лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. При этом мировое сообщество Тихановскую президентом Белоруссии не признало. Сама политик после выборов уехала в Литву.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. В настоящее время протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://radiosputnik.ria.ru/20200916/belorussiya-1577321144.html

https://ria.ru/20200912/belorussiya-1577133243.html

Егор Панкратов За такие списки, можно сажать смело. Это попытка свержения власти. 80

Яков Кед Объявить тихановскую в международный розыск, поймать и посадить на долго. 69

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сша

россия

турция

белоруссия

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, сша, светлана тихановская, россия, евросоюз, турция, белоруссия, украина, в мире