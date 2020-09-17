https://ria.ru/20200917/protesty-1577366629.html

Власти свозили в Вашингтон боеприпасы во время протестов у Белого дома

Федеральные власти США во время протестов у Белого дома, которые прошли в июне, свозили в Вашингтон боеприпасы и искали устройства для разгона толпы, сообщает... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T09:21

2020-09-17T09:21

2020-09-17T10:24

джордж флойд

беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца

дональд трамп

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572532282_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_f98ab6412857d1ef99ee68f232432df0.jpg

<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Федеральные власти <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> во время протестов у Белого дома, которые прошли в июне, свозили в Вашингтон боеприпасы и искали устройства для разгона толпы, сообщает <a href="https://www.washingtonpost.com/?tid=paid_gse_eng_intl&utm_source=acquisition&utm_medium=google&utm_campaign=intl_news_search_global&utm_keyword=&utm_content=&campaignid=8867048116&adgroupid=94815991168&adid=411153870850&gclid=EAIaIQobChMI1fGwh8Xv6wIVD-ntCh0d8QXgEAAYASAAEgJysvD_BwE" target="_blank">Washington Post</a> со ссылкой на показания майора Национальной гвардии Адама Демарко.В конце мая - начале июня в городах США прошли массовые акции протеста и беспорядки после того, как афроамериканец <a href="http://ria.ru/person_george-floyd/" target="_blank" data-auto="true">Джордж Флойд</a> погиб при задержании белым полицейским. Локальные демонстрации продолжаются до сих пор. В ходе протестов в Вашингтоне в начале июня полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ, чтобы оттеснить протестующих от сквера Лафайетт у Белого дома. После этого через сквер прошел президент <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a>, который сделал короткое заявление для прессы. Противники главы государства утверждают, что протест был мирный, а действия силовиков необоснованны. В администрации США утверждают обратное.Сообщается, что Демарко дал показания в рамках расследования о применении силы правоохранительными органами и вооруженными силами в округе Колумбия. По его словам, во время демонстраций в Вашингтоне представители министерства обороны санкционировали передачу около 7 тысяч патронов в оружейный склад округа Колумбия и искали технологию подавления массовых беспорядков.Как утверждает Демарко, 1 июня офицер военной полиции США направил электронное письмо сотрудникам Национальной гвардии округа Колумбия. В нем он задал вопрос, есть ли у местного подразделения акустическое устройство под названием Active Denial System. Сообщается, что это устройство было разработано военными, и заставляет чувствовать, что кожа горит, если находиться в радиусе его действия. Отмечается, что в результате это устройство не было доставлено в Вашингтон.Демарко также сообщил, что протестующие не прибегали к насилию, во время протеста не был использован слезоточивый газ, и демонстрантам не было дано предупреждение, чтобы они разошлись.

https://radiosputnik.ria.ru/20200916/belorussiya-1577346234.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200809/1575546898.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, дональд трамп, сша, в мире