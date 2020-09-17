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Власти свозили в Вашингтон боеприпасы во время протестов у Белого дома
Федеральные власти США во время протестов у Белого дома, которые прошли в июне, свозили в Вашингтон боеприпасы и искали устройства для разгона толпы, сообщает... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T09:21
2020-09-17T10:24
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
дональд трамп
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Федеральные власти <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> во время протестов у Белого дома, которые прошли в июне, свозили в Вашингтон боеприпасы и искали устройства для разгона толпы, сообщает <a href="https://www.washingtonpost.com/?tid=paid_gse_eng_intl&amp;utm_source=acquisition&amp;utm_medium=google&amp;utm_campaign=intl_news_search_global&amp;utm_keyword=&amp;utm_content=&amp;campaignid=8867048116&amp;adgroupid=94815991168&amp;adid=411153870850&amp;gclid=EAIaIQobChMI1fGwh8Xv6wIVD-ntCh0d8QXgEAAYASAAEgJysvD_BwE" target="_blank">Washington Post</a> со ссылкой на показания майора Национальной гвардии Адама Демарко.В конце мая - начале июня в городах США прошли массовые акции протеста и беспорядки после того, как афроамериканец <a href="http://ria.ru/person_george-floyd/" target="_blank" data-auto="true">Джордж Флойд</a> погиб при задержании белым полицейским. Локальные демонстрации продолжаются до сих пор. В ходе протестов в Вашингтоне в начале июня полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ, чтобы оттеснить протестующих от сквера Лафайетт у Белого дома. После этого через сквер прошел президент <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a>, который сделал короткое заявление для прессы. Противники главы государства утверждают, что протест был мирный, а действия силовиков необоснованны. В администрации США утверждают обратное.Сообщается, что Демарко дал показания в рамках расследования о применении силы правоохранительными органами и вооруженными силами в округе Колумбия. По его словам, во время демонстраций в Вашингтоне представители министерства обороны санкционировали передачу около 7 тысяч патронов в оружейный склад округа Колумбия и искали технологию подавления массовых беспорядков.Как утверждает Демарко, 1 июня офицер военной полиции США направил электронное письмо сотрудникам Национальной гвардии округа Колумбия. В нем он задал вопрос, есть ли у местного подразделения акустическое устройство под названием Active Denial System. Сообщается, что это устройство было разработано военными, и заставляет чувствовать, что кожа горит, если находиться в радиусе его действия. Отмечается, что в результате это устройство не было доставлено в Вашингтон.Демарко также сообщил, что протестующие не прибегали к насилию, во время протеста не был использован слезоточивый газ, и демонстрантам не было дано предупреждение, чтобы они разошлись.
https://radiosputnik.ria.ru/20200916/belorussiya-1577346234.html
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джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, дональд трамп, сша, в мире

Власти свозили в Вашингтон боеприпасы во время протестов у Белого дома

09:21 17.09.2020 (обновлено: 10:24 17.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста против полицейского насилия у Белого дома в Вашингтоне
Участники акции протеста против полицейского насилия у Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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Участники акции протеста против полицейского насилия у Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Федеральные власти США во время протестов у Белого дома, которые прошли в июне, свозили в Вашингтон боеприпасы и искали устройства для разгона толпы, сообщает Washington Post со ссылкой на показания майора Национальной гвардии Адама Демарко.
В конце мая - начале июня в городах США прошли массовые акции протеста и беспорядки после того, как афроамериканец Джордж Флойд погиб при задержании белым полицейским. Локальные демонстрации продолжаются до сих пор. В ходе протестов в Вашингтоне в начале июня полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ, чтобы оттеснить протестующих от сквера Лафайетт у Белого дома. После этого через сквер прошел президент Дональд Трамп, который сделал короткое заявление для прессы. Противники главы государства утверждают, что протест был мирный, а действия силовиков необоснованны. В администрации США утверждают обратное.
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Сообщается, что Демарко дал показания в рамках расследования о применении силы правоохранительными органами и вооруженными силами в округе Колумбия. По его словам, во время демонстраций в Вашингтоне представители министерства обороны санкционировали передачу около 7 тысяч патронов в оружейный склад округа Колумбия и искали технологию подавления массовых беспорядков.
Как утверждает Демарко, 1 июня офицер военной полиции США направил электронное письмо сотрудникам Национальной гвардии округа Колумбия. В нем он задал вопрос, есть ли у местного подразделения акустическое устройство под названием Active Denial System. Сообщается, что это устройство было разработано военными, и заставляет чувствовать, что кожа горит, если находиться в радиусе его действия. Отмечается, что в результате это устройство не было доставлено в Вашингтон.
Демарко также сообщил, что протестующие не прибегали к насилию, во время протеста не был использован слезоточивый газ, и демонстрантам не было дано предупреждение, чтобы они разошлись.
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаДональд ТрампСШАВ мире
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