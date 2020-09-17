Власти свозили в Вашингтон боеприпасы во время протестов у Белого дома
09:21 17.09.2020 (обновлено: 10:24 17.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста против полицейского насилия у Белого дома в Вашингтоне
Участники акции протеста против полицейского насилия у Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Федеральные власти США во время протестов у Белого дома, которые прошли в июне, свозили в Вашингтон боеприпасы и искали устройства для разгона толпы, сообщает Washington Post со ссылкой на показания майора Национальной гвардии Адама Демарко.
В конце мая - начале июня в городах США прошли массовые акции протеста и беспорядки после того, как афроамериканец Джордж Флойд погиб при задержании белым полицейским. Локальные демонстрации продолжаются до сих пор. В ходе протестов в Вашингтоне в начале июня полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ, чтобы оттеснить протестующих от сквера Лафайетт у Белого дома. После этого через сквер прошел президент Дональд Трамп, который сделал короткое заявление для прессы. Противники главы государства утверждают, что протест был мирный, а действия силовиков необоснованны. В администрации США утверждают обратное.
Сообщается, что Демарко дал показания в рамках расследования о применении силы правоохранительными органами и вооруженными силами в округе Колумбия. По его словам, во время демонстраций в Вашингтоне представители министерства обороны санкционировали передачу около 7 тысяч патронов в оружейный склад округа Колумбия и искали технологию подавления массовых беспорядков.
Как утверждает Демарко, 1 июня офицер военной полиции США направил электронное письмо сотрудникам Национальной гвардии округа Колумбия. В нем он задал вопрос, есть ли у местного подразделения акустическое устройство под названием Active Denial System. Сообщается, что это устройство было разработано военными, и заставляет чувствовать, что кожа горит, если находиться в радиусе его действия. Отмечается, что в результате это устройство не было доставлено в Вашингтон.
Демарко также сообщил, что протестующие не прибегали к насилию, во время протеста не был использован слезоточивый газ, и демонстрантам не было дано предупреждение, чтобы они разошлись.
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