https://ria.ru/20200917/produkty-1577389011.html

Названы шесть "низкокалорийных" и полезных продуктов, мешающих похудеть

Эксперты и врачи-диетологи в беседе с "La Vanguardia" перечислили продукты, которые считаются полезными и низкокалорийными, но мешают сбросить лишний вес. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T15:10

2020-09-17T15:10

2020-09-17T15:15

общество

здоровье

диета

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<strong>МОСКВА, 17 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Эксперты и врачи-диетологи в беседе с "<a href="https://www.lavanguardia.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">La Vanguardia</a>" перечислили продукты, которые считаются полезными и низкокалорийными, но мешают сбросить лишний вес.Так, по словам нутрициониста-диетолога Росы Марии Эспиносы, в некоторые продукты, которые считаются полезными, порой добавляют сахар. Диетолог призвала внимательно читать состав продукта и отказаться от того, где сахара содержится больше всего. Также она посоветовала не употреблять подсластители, "которые приводят к повышению уровня глюкозы в крови и могут изменить кишечный микробиом". "Когда мы видим хлопья для завтрака, на многих упаковках которых изображен силуэт стройной девушки, ошибочно полагаем, что они низкокалорийны...", — пояснила она. Однако, часто в них превышено содержание сахара. Хлопья, по словам Эспиносы, продают как продукт из цельного зерна, что на самом деле не так. Поэтому такие хлопья не содержат клетчатки. Аналогичная ситуация и со злаковыми батончиками.Диетолог Палома Кинтана предложила заменить хлопья сваренными вкрутую яйцами, натуральным йогуртом без сахара, фруктами и белым сыром.К еще одному "обманчивому" продукту Эспиноса относит смузи, так как употребление более пяти порций в неделю может повлиять на риск сердечно-сосудистых заболеваний. В готовой томатной пасте также содержится большое количество сахара, поэтому, по словам диетолога, лучше приготовить ее дома.Тренер по питанию Сусана Леон напомнила о высокой калорийности сухофруктов — отсутствие воды приводит к концентрации сахара. Их, по мнению эксперта, нужно употреблять в умеренном количестве, отдавая предпочтение обычным фруктам. Также стоит следить за количеством бальзамического уксуса в рационе — в 100 граммах продукта содержится 22 грамма сахара и 110 калорий. Соевый соус, как напомнила Леон, еще более калорийный: в 100 граммах этого соуса — 275 калорий.Она призвала внимательно изучать этикетки продуктов, чтобы выбирать более полезные для здоровья продукты.<em><strong>Полный текст статьи читайте на <a href="https://inosmi.ru/social/20200917/248137561.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">ИноСМИ </a>>></strong></em>

https://rsport.ria.ru/20200812/1575672592.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200916/dietolog-1577346018.html

https://ria.ru/20200901/dieta-1576564053.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье, диета