Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200917/produkty-1577389011.html
Названы шесть "низкокалорийных" и полезных продуктов, мешающих похудеть
Эксперты и врачи-диетологи в беседе с "La Vanguardia" перечислили продукты, которые считаются полезными и низкокалорийными, но мешают сбросить лишний вес. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T15:10
2020-09-17T15:15
общество
здоровье
диета
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/98930/88/989308823_525:501:5616:3364_1400x0_80_0_0_0aca74e12dd9b3384edcd61249749f01.jpg
<strong>МОСКВА, 17 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Эксперты и врачи-диетологи в беседе с "<a href="https://www.lavanguardia.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">La Vanguardia</a>" перечислили продукты, которые считаются полезными и низкокалорийными, но мешают сбросить лишний вес.Так, по словам нутрициониста-диетолога Росы Марии Эспиносы, в некоторые продукты, которые считаются полезными, порой добавляют сахар. Диетолог призвала внимательно читать состав продукта и отказаться от того, где сахара содержится больше всего. Также она посоветовала не употреблять подсластители, "которые приводят к повышению уровня глюкозы в крови и могут изменить кишечный микробиом". "Когда мы видим хлопья для завтрака, на многих упаковках которых изображен силуэт стройной девушки, ошибочно полагаем, что они низкокалорийны...", — пояснила она. Однако, часто в них превышено содержание сахара. Хлопья, по словам Эспиносы, продают как продукт из цельного зерна, что на самом деле не так. Поэтому такие хлопья не содержат клетчатки. Аналогичная ситуация и со злаковыми батончиками.Диетолог Палома Кинтана предложила заменить хлопья сваренными вкрутую яйцами, натуральным йогуртом без сахара, фруктами и белым сыром.К еще одному "обманчивому" продукту Эспиноса относит смузи, так как употребление более пяти порций в неделю может повлиять на риск сердечно-сосудистых заболеваний. В готовой томатной пасте также содержится большое количество сахара, поэтому, по словам диетолога, лучше приготовить ее дома.Тренер по питанию Сусана Леон напомнила о высокой калорийности сухофруктов — отсутствие воды приводит к концентрации сахара. Их, по мнению эксперта, нужно употреблять в умеренном количестве, отдавая предпочтение обычным фруктам. Также стоит следить за количеством бальзамического уксуса в рационе — в 100 граммах продукта содержится 22 грамма сахара и 110 калорий. Соевый соус, как напомнила Леон, еще более калорийный: в 100 граммах этого соуса — 275 калорий.Она призвала внимательно изучать этикетки продуктов, чтобы выбирать более полезные для здоровья продукты.<em><strong>Полный текст статьи читайте на <a href="https://inosmi.ru/social/20200917/248137561.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">ИноСМИ </a>&gt;&gt;</strong></em>
https://rsport.ria.ru/20200812/1575672592.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200916/dietolog-1577346018.html
https://ria.ru/20200901/dieta-1576564053.html
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/98930/88/989308823_312:0:5304:3744_1400x0_80_0_0_33736a1f242fd63a35c508e646ca0dd6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, здоровье, диета

Названы шесть "низкокалорийных" и полезных продуктов, мешающих похудеть

15:10 17.09.2020 (обновлено: 15:15 17.09.2020)
2034
© РИА Новости / Анна ЛюдковскаяМюсли с кунжутом и кокосовой стружкой
Мюсли с кунжутом и кокосовой стружкой - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Анна Людковская
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Эксперты и врачи-диетологи в беседе с "La Vanguardia" перечислили продукты, которые считаются полезными и низкокалорийными, но мешают сбросить лишний вес.
Так, по словам нутрициониста-диетолога Росы Марии Эспиносы, в некоторые продукты, которые считаются полезными, порой добавляют сахар. Диетолог призвала внимательно читать состав продукта и отказаться от того, где сахара содержится больше всего. Также она посоветовала не употреблять подсластители, "которые приводят к повышению уровня глюкозы в крови и могут изменить кишечный микробиом".
Творог - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 07:00ЗОЖ
Что произойдет с организмом, если есть творог каждый день
"Когда мы видим хлопья для завтрака, на многих упаковках которых изображен силуэт стройной девушки, ошибочно полагаем, что они низкокалорийны...", — пояснила она. Однако, часто в них превышено содержание сахара. Хлопья, по словам Эспиносы, продают как продукт из цельного зерна, что на самом деле не так. Поэтому такие хлопья не содержат клетчатки. Аналогичная ситуация и со злаковыми батончиками.
Диетолог Палома Кинтана предложила заменить хлопья сваренными вкрутую яйцами, натуральным йогуртом без сахара, фруктами и белым сыром.
К еще одному "обманчивому" продукту Эспиноса относит смузи, так как употребление более пяти порций в неделю может повлиять на риск сердечно-сосудистых заболеваний. В готовой томатной пасте также содержится большое количество сахара, поэтому, по словам диетолога, лучше приготовить ее дома.
Молоко - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 19:34
Диетолог рассказал об опасных продуктах при похудении
Тренер по питанию Сусана Леон напомнила о высокой калорийности сухофруктов — отсутствие воды приводит к концентрации сахара. Их, по мнению эксперта, нужно употреблять в умеренном количестве, отдавая предпочтение обычным фруктам. Также стоит следить за количеством бальзамического уксуса в рационе — в 100 граммах продукта содержится 22 грамма сахара и 110 калорий. Соевый соус, как напомнила Леон, еще более калорийный: в 100 граммах этого соуса — 275 калорий.
"Кроме того, во многих готовых соевых соусах содержится большое количество соли", — напомнила специалист по питанию.
Она призвала внимательно изучать этикетки продуктов, чтобы выбирать более полезные для здоровья продукты.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
Здоровое питание - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 11:09РИА Наука
Ученые указали на опасность популярных диет
7340013
Обсудить 3
ОбществоЗдоровьедиета
Рекомендуем
Алексей Навальный
В Госдуме назвали резолюцию ЕП по Навальному вмешательством в дела России
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов
Зюганов назвал ситуацию с Навальным провокацией и чушью
Мужчина в защитной маске на фоне табло с котировками ценных бумаг в Гонконге
Оценен ущерб мировой экономике от коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский пригрозил депутатам "показательными посадками"
Киев
Опрос показал, сколько украинцев разочарованы ситуацией в стране
Основатель Duty Free Чак Фини
Основатель Duty Free пожертвовал все деньги на благотворительность
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что американцы никогда не узнают точных результатов выборов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В ЕП призвали Лукашенко не подвергать опасности суверенитет Белоруссии
Акция в поддержку действующей власти в Минске
МИД прокомментировал заявление ПАСЕ по Белоруссии
Участники несанкционированной акции оппозиции в Минске
Власти Белоруссии рассказали о ситуации с забастовками на предприятиях
Задержание подозреваемого в поджоге в Красноярском крае
Разыскиваемого после пожара в красноярской клинике мужчину задержали
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за ситуации с Навальным
Рабочий стол
Названы самые раздражающие россиян привычки коллег
Коста-Рика
В Коста-Рике тюремный остров планируют превратить в национальный парк
Расстроенный молодой человек
Эксперты выявили всплеск онлайн-травли российских подростков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:03Эксперт рассказал, как быть, если вы отправили деньги не на ту карту
02:49Правительство опубликовало видео аварийного состояния Белого дома
02:26Юрист: близким Навального может грозить тюрьма за вывоз улики из страны
02:23В ЕП заявили о желании США остановить "Северный поток — 2" любой ценой
02:08Эксперт объяснил, как могут украсть ваш вклад в банке
02:03Эксперт рассказал, когда на самом деле устаревает смартфон
02:00Врач призвал не бояться температуры 37 градусов
01:51Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 30 миллионов
01:35Роскосмос подтвердил сообщения об утечке аммиака на МКС
01:04Латыш набросился с криком на литовку за вопрос на русском
01:03Источник сообщил об утечке аммиака на американском сегменте МКС
00:33Британия подняла истребители для сопровождения Ту-142 над Северным морем
00:12Вильфанд рассказал, в какие регионы придет бабье лето
23:56Итальянская партия назвала резолюцию ЕП по Навальному поспешным решением
23:31Украина согласилась включить "формулу Штайнмайера" в закон о Донбассе
23:10Глава МВД Украины посоветовал Лукашенко "попить водички и успокоиться"
23:07Ивлееву укусила муха цеце
23:05В Москве умерли восемь пациентов с коронавирусом
22:43Один из богатейших сенаторов Лисовский покинет Совет Федерации
22:34Захарова пообещала справедливый ответ на санкции против России
Лента новостейМолния