Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200917/premiya-1577361773.html
Евродепутаты хотят номинировать белорусскую оппозицию на премию Сахарова
Депутаты крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии (ЕНП) номинируют белорусскую оппозицию на премию имени академика Андрея Сахарова "За... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T00:00
2020-09-17T00:00
светлана тихановская
сандра калниете
прогрессивный альянс социалистов и демократов
белоруссия
страсбург
андрей сахаров
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576205022_0:0:3076:1731_1400x0_80_0_0_db7443f160e5f8f9a1c6393e75f6f077.jpg
<strong>БРЮССЕЛЬ, 16 сен - РИА Новости.</strong> Депутаты крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии (ЕНП) номинируют белорусскую оппозицию на премию имени академика <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Sakharov/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Сахарова</a> "За свободу мысли", сообщила пресс-служба ЕНП в среду в коммюнике."Демократическая оппозиция <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в лице Координационного совета и ряда оппозиционных деятелей, в том числе <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, будут номинированы <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskaja_narodnaja_partija/" target="_blank" data-auto="true">Европейской народной партией</a> на премию Сахарова "За свободу мысли в этом году", - говорится в документе.По словам представителя фракции <a href="http://ria.ru/person_Sandra_Kalniete/" target="_blank" data-auto="true">Сандры Калниете</a>, весь мир восхищается решимостью, смелостью и силой белорусских женщин и мужчин, ведущих борьбу за достоинство, свободу и демократию в своей стране. "Пока белорусский народ будет продолжать ненасильственное сопротивление и борьбу за свободу, симпатии мира будут на их стороне", - сказала евродепутат.Ранее другая фракция Европарламента "<a href="http://ria.ru/organization_Progressive_Alliance_of_Socialists_and_Democrats/" target="_blank" data-auto="true">Прогрессивный альянс социалистов и демократов</a>" также заявила о намерении выдвинуть белорусских оппозиционеров на премию Сахарова.Европейский парламент вручает премию Сахарова лицам и организациям, которые, по мнению евродепутатов, отстаивают права человека и основные свободы.Каждый год в сентябре депутаты Европарламента могут номинировать кандидатов на получение премии. Кандидатуру должны поддержать как минимум 40 депутатов.После сбора подписей номинантов обсуждают на совместном заседании члены комитетов по иностранным делам и развитию и подкомитета по правам человека. Лауреата премии, как правило, объявляют в октябре.Церемония вручения премии проходит на пленарном заседании Европарламента в <a href="http://ria.ru/location_Strasbourg/" target="_blank" data-auto="true">Страсбурге</a> в декабре.
https://ria.ru/20200916/lukashenko-1577327274.html
https://ria.ru/20200915/belorussiya-1577262231.html
ну как можно на столько спалиться
33
7
белоруссия
страсбург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576205022_347:0:3076:2047_1400x0_80_0_0_20e8ca2d2002c3b9fabea43c7195df9f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, сандра калниете, прогрессивный альянс социалистов и демократов, белоруссия, страсбург, андрей сахаров, в мире

Евродепутаты хотят номинировать белорусскую оппозицию на премию Сахарова

00:00 17.09.2020
754
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги стран Евросоюза
Флаги стран Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 16 сен - РИА Новости. Депутаты крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии (ЕНП) номинируют белорусскую оппозицию на премию имени академика Андрея Сахарова "За свободу мысли", сообщила пресс-служба ЕНП в среду в коммюнике.
"Демократическая оппозиция Белоруссии в лице Координационного совета и ряда оппозиционных деятелей, в том числе Светлана Тихановская, будут номинированы Европейской народной партией на премию Сахарова "За свободу мысли в этом году", - говорится в документе.
По словам представителя фракции Сандры Калниете, весь мир восхищается решимостью, смелостью и силой белорусских женщин и мужчин, ведущих борьбу за достоинство, свободу и демократию в своей стране. "Пока белорусский народ будет продолжать ненасильственное сопротивление и борьбу за свободу, симпатии мира будут на их стороне", - сказала евродепутат.
Ранее другая фракция Европарламента "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" также заявила о намерении выдвинуть белорусских оппозиционеров на премию Сахарова.
Участница несанкционированного женского марша Подруга за подругу в Минске - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 15:51Протесты в Белоруссии
Лукашенко обвинил оппозицию в эксплуатации женского образа
Европейский парламент вручает премию Сахарова лицам и организациям, которые, по мнению евродепутатов, отстаивают права человека и основные свободы.
Каждый год в сентябре депутаты Европарламента могут номинировать кандидатов на получение премии. Кандидатуру должны поддержать как минимум 40 депутатов.
После сбора подписей номинантов обсуждают на совместном заседании члены комитетов по иностранным делам и развитию и подкомитета по правам человека. Лауреата премии, как правило, объявляют в октябре.
Церемония вручения премии проходит на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге в декабре.
Павел Латушко - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 13:36Протесты в Белоруссии
Латушко назвал условия диалога оппозиции и властей Белоруссии
74810764
Обсудить 7
Светлана ТихановскаяСандра КалниетеПрогрессивный альянс социалистов и демократовБелоруссияСтрасбургАндрей СахаровВ мире
Популярные комментарии
ну как можно на столько спалиться
17 сентября, 00:02
IKIvan K
2181003
Рекомендуем
Карета скорой помощи в Канаде
В Монреале автомобиль сбил девять человек
Джим Керри
Джим Керри сыграет Байдена в новом сезоне шоу Saturday Night Live
Вакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике №62 в Москве
Мурашко разъяснил правила вакцинации от COVID-19 для учителей и врачей
Центр НАСА в шате Флорида, США
США хотят установить на Луне американские нормы поведения
Певец Николай Басков
Белорусы атаковали инстаграм Баскова
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку
Лукашенко лишил ранга трех дипломатов
Президент США Дональд Трамп
Трамп пообещал начать вакцинацию в октябре
Президент США Дональд Трамп
Трамп не готов подписаться под сделкой Oracle по покупке TikTok
Здание Дома правительства РФ
Минфин захотел сократить расходы на зарплаты чиновников и вооружение
Место падения польского самолета Ту-154
Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154М диспетчеров
Депутат Государственной думы Шамсаил Саралиев
Депутат Госдумы от Чечни обратится в ГП после скандала в Калининграде
Фаез Саррадж
Глава ПНС Ливии заявил о намерении временно снять с себя полномочия
Закрытая презентация новой шоу-программы Бориса Моисеева
"Состояние тяжелейшее". Борис Моисеев прикован к постели
Актера Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Ефремов написал письмо из СИЗО
Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве
Вакцинация от коронавируса в Подмосковье может начаться зимой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:12На северо-востоке Москвы автобус сбил пешехода
11:11Российский МиГ-31 перехватил бомбардировщики ВВС США над Беринговым морем
11:03Представитель Навального сообщил о бутылке с "Новичком" в томском отеле
11:00Ростех приступил к разработке нового прицела для стрелкового оружия
10:59"Надо было падать каждый день". Адвокат рассказал о травмах Легкоступовой
10:57Разработчик "Новичка" оценил появление бутылки с ядом в деле Навального
10:52ОЗХО получила от Германии запрос по ситуации с Навальным
10:47В Совфеде ответили на требования Польши по делу Качиньского
10:45Билл Гейтс оценил сроки получения вакцины от коронавируса в США
10:44В ОЗХО заявили, что взяли анализы Навального для изучения
10:40В Египте упростили для туристов условия предоставления ПЦР-теста
10:39Россиянина заочно арестовали за нападение на РЦНК в Киеве
10:39Медиков курской больницы, где пациента с ожогами поливали водой, накажут
10:38В Минздраве рассказали, как избежать второй волны коронавируса
10:36Москвичей предупредили о сильных дождях и грозах
10:34Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
10:34В Москве выявили 730 новых случаев COVID-19
10:34Россия не выдаст Польше диспетчеров по делу гибели Качиньского
10:32В России за сутки умерли 144 пациента с коронавирусом
10:32В России за сутки 5754 человека вылечились от коронавируса
Лента новостейМолния