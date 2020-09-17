https://ria.ru/20200917/premiya-1577361773.html
Евродепутаты хотят номинировать белорусскую оппозицию на премию Сахарова
Депутаты крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии (ЕНП) номинируют белорусскую оппозицию на премию имени академика Андрея Сахарова "За... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T00:00
2020-09-17T00:00
2020-09-17T00:00
светлана тихановская
сандра калниете
прогрессивный альянс социалистов и демократов
белоруссия
страсбург
андрей сахаров
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576205022_0:0:3076:1731_1400x0_80_0_0_db7443f160e5f8f9a1c6393e75f6f077.jpg
<strong>БРЮССЕЛЬ, 16 сен - РИА Новости.</strong> Депутаты крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии (ЕНП) номинируют белорусскую оппозицию на премию имени академика <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Sakharov/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Сахарова</a> "За свободу мысли", сообщила пресс-служба ЕНП в среду в коммюнике."Демократическая оппозиция <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в лице Координационного совета и ряда оппозиционных деятелей, в том числе <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, будут номинированы <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskaja_narodnaja_partija/" target="_blank" data-auto="true">Европейской народной партией</a> на премию Сахарова "За свободу мысли в этом году", - говорится в документе.По словам представителя фракции <a href="http://ria.ru/person_Sandra_Kalniete/" target="_blank" data-auto="true">Сандры Калниете</a>, весь мир восхищается решимостью, смелостью и силой белорусских женщин и мужчин, ведущих борьбу за достоинство, свободу и демократию в своей стране. "Пока белорусский народ будет продолжать ненасильственное сопротивление и борьбу за свободу, симпатии мира будут на их стороне", - сказала евродепутат.Ранее другая фракция Европарламента "<a href="http://ria.ru/organization_Progressive_Alliance_of_Socialists_and_Democrats/" target="_blank" data-auto="true">Прогрессивный альянс социалистов и демократов</a>" также заявила о намерении выдвинуть белорусских оппозиционеров на премию Сахарова.Европейский парламент вручает премию Сахарова лицам и организациям, которые, по мнению евродепутатов, отстаивают права человека и основные свободы.Каждый год в сентябре депутаты Европарламента могут номинировать кандидатов на получение премии. Кандидатуру должны поддержать как минимум 40 депутатов.После сбора подписей номинантов обсуждают на совместном заседании члены комитетов по иностранным делам и развитию и подкомитета по правам человека. Лауреата премии, как правило, объявляют в октябре.Церемония вручения премии проходит на пленарном заседании Европарламента в <a href="http://ria.ru/location_Strasbourg/" target="_blank" data-auto="true">Страсбурге</a> в декабре.
https://ria.ru/20200916/lukashenko-1577327274.html
https://ria.ru/20200915/belorussiya-1577262231.html
Ivan K
ну как можно на столько спалиться
33
7
белоруссия
страсбург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576205022_347:0:3076:2047_1400x0_80_0_0_20e8ca2d2002c3b9fabea43c7195df9f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, сандра калниете, прогрессивный альянс социалистов и демократов, белоруссия, страсбург, андрей сахаров, в мире