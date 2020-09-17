https://ria.ru/20200917/premiya-1577361773.html

Евродепутаты хотят номинировать белорусскую оппозицию на премию Сахарова

Депутаты крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии (ЕНП) номинируют белорусскую оппозицию на премию имени академика Андрея Сахарова "За... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T00:00

2020-09-17T00:00

2020-09-17T00:00

светлана тихановская

сандра калниете

прогрессивный альянс социалистов и демократов

белоруссия

страсбург

андрей сахаров

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 16 сен - РИА Новости.</strong> Депутаты крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии (ЕНП) номинируют белорусскую оппозицию на премию имени академика <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Sakharov/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Сахарова</a> "За свободу мысли", сообщила пресс-служба ЕНП в среду в коммюнике."Демократическая оппозиция <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в лице Координационного совета и ряда оппозиционных деятелей, в том числе <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, будут номинированы <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskaja_narodnaja_partija/" target="_blank" data-auto="true">Европейской народной партией</a> на премию Сахарова "За свободу мысли в этом году", - говорится в документе.По словам представителя фракции <a href="http://ria.ru/person_Sandra_Kalniete/" target="_blank" data-auto="true">Сандры Калниете</a>, весь мир восхищается решимостью, смелостью и силой белорусских женщин и мужчин, ведущих борьбу за достоинство, свободу и демократию в своей стране. "Пока белорусский народ будет продолжать ненасильственное сопротивление и борьбу за свободу, симпатии мира будут на их стороне", - сказала евродепутат.Ранее другая фракция Европарламента "<a href="http://ria.ru/organization_Progressive_Alliance_of_Socialists_and_Democrats/" target="_blank" data-auto="true">Прогрессивный альянс социалистов и демократов</a>" также заявила о намерении выдвинуть белорусских оппозиционеров на премию Сахарова.Европейский парламент вручает премию Сахарова лицам и организациям, которые, по мнению евродепутатов, отстаивают права человека и основные свободы.Каждый год в сентябре депутаты Европарламента могут номинировать кандидатов на получение премии. Кандидатуру должны поддержать как минимум 40 депутатов.После сбора подписей номинантов обсуждают на совместном заседании члены комитетов по иностранным делам и развитию и подкомитета по правам человека. Лауреата премии, как правило, объявляют в октябре.Церемония вручения премии проходит на пленарном заседании Европарламента в <a href="http://ria.ru/location_Strasbourg/" target="_blank" data-auto="true">Страсбурге</a> в декабре.

https://ria.ru/20200916/lukashenko-1577327274.html

https://ria.ru/20200915/belorussiya-1577262231.html

Ivan K ну как можно на столько спалиться 33

7

белоруссия

страсбург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, сандра калниете, прогрессивный альянс социалистов и демократов, белоруссия, страсбург, андрей сахаров, в мире