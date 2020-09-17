https://ria.ru/20200917/pozner-1577376563.html

Познер рассказал о самой страшной вещи, которую видел в своей жизни

Телеведущий Владимир Познер вспомнил, как смог пройти на похороны генсека ЦК КПСС Иосифа Сталина и чуть не погиб в давке. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T12:11

2020-09-17T12:11

2020-09-17T13:49

иосиф сталин (джугашвили)

владимир познер

общество

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<strong>МОСКВА, 17 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Телеведущий Владимир Познер <a href="https://pozneronline.ru/2020/09/29321/" target="_blank" rel="nofollow noopener">вспомнил</a>, как смог пройти на похороны генсека ЦК КПСС Иосифа Сталина и чуть не погиб в давке. "Я тогда жил в гостинице "Метрополь" напротив Колонного зала, и с одним человеком я сумел пройти. Не погиб случайно", — признался он. Он добавил, что в те мартовские дни на улице было холодно и скользко. Люди падали под ноги прохожих. По его словам, толпа сама по себе страшная вещь из-за своей бессмысленности и неуправляемости. <a href="https://ria.ru/person_Iosif_Stalin_Dzhugashvili" target="_blank">Иосиф Сталин</a> умер 5 марта 1953 года. На следующий день тело вождя положили в гроб и установили на высокий постамент в Колонном зале Дома Союзов. Прощание продолжалось в течение трех дней и трех ночей. Во время похорон произошла давка в районе Трубной площади. <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Pozner" target="_blank">Владимир Познер</a> имеет гражданство трех стран: России, США и Франции. Он жил в Соединенных Штатах в 1991-1997 годах. Там он работал на телеканале CNBC, после чего вернулся в Россию.

https://ria.ru/20200911/stalin-1577074670.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200911/1577069315.html

lyuda.terenteva.55 Ну, и для чего это всё сказано? Цель - то какая? Исторический факт? Так он давно известен. Самопиар? Так никому сей "господин" уже не интересен. 71

Ольга Занкова самое страшное, что он тогда жил в гостинице для ОСОБО ценных товарищей и иностранцев... НЕ НАШ человек, по опредлению 70

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иосиф сталин (джугашвили), владимир познер, общество