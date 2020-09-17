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https://ria.ru/20200917/pozner-1577376563.html
Познер рассказал о самой страшной вещи, которую видел в своей жизни
Телеведущий Владимир Познер вспомнил, как смог пройти на похороны генсека ЦК КПСС Иосифа Сталина и чуть не погиб в давке. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T12:11
2020-09-17T13:49
иосиф сталин (джугашвили)
владимир познер
общество
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<strong>МОСКВА, 17 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Телеведущий Владимир Познер <a href="https://pozneronline.ru/2020/09/29321/" target="_blank" rel="nofollow noopener">вспомнил</a>, как смог пройти на похороны генсека ЦК КПСС Иосифа Сталина и чуть не погиб в давке. "Я тогда жил в гостинице "Метрополь" напротив Колонного зала, и с одним человеком я сумел пройти. Не погиб случайно", — признался он. Он добавил, что в те мартовские дни на улице было холодно и скользко. Люди падали под ноги прохожих. По его словам, толпа сама по себе страшная вещь из-за своей бессмысленности и неуправляемости. <a href="https://ria.ru/person_Iosif_Stalin_Dzhugashvili" target="_blank">Иосиф Сталин</a> умер 5 марта 1953 года. На следующий день тело вождя положили в гроб и установили на высокий постамент в Колонном зале Дома Союзов. Прощание продолжалось в течение трех дней и трех ночей. Во время похорон произошла давка в районе Трубной площади. <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Pozner" target="_blank">Владимир Познер</a> имеет гражданство трех стран: России, США и Франции. Он жил в Соединенных Штатах в 1991-1997 годах. Там он работал на телеканале CNBC, после чего вернулся в Россию.
https://ria.ru/20200911/stalin-1577074670.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200911/1577069315.html
Ну, и для чего это всё сказано? Цель - то какая? Исторический факт? Так он давно известен. Самопиар? Так никому сей "господин" уже не интересен.
71
самое страшное, что он тогда жил в гостинице для ОСОБО ценных товарищей и иностранцев... НЕ НАШ человек, по опредлению
70
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РИА Новости
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иосиф сталин (джугашвили), владимир познер, общество

Познер рассказал о самой страшной вещи, которую видел в своей жизни

12:11 17.09.2020 (обновлено: 13:49 17.09.2020)
10814
© РИА Новости / Евгений ОдиноковТелеведущий Владимир Познер на закрытом показе документального фильма "Ян Карский. Праведник мира" лауреата премии "Эмми" Славомира Грюнберга в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
Телеведущий Владимир Познер на закрытом показе документального фильма Ян Карский. Праведник мира лауреата премии Эмми Славомира Грюнберга в Еврейском музее и центре толерантности в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Телеведущий Владимир Познер вспомнил, как смог пройти на похороны генсека ЦК КПСС Иосифа Сталина и чуть не погиб в давке.
"Я тогда жил в гостинице "Метрополь" напротив Колонного зала, и с одним человеком я сумел пройти. Не погиб случайно", — признался он.
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Он добавил, что в те мартовские дни на улице было холодно и скользко. Люди падали под ноги прохожих.

"Я видел довольно много страшных вещей, но, может быть, одна из самых страшных — это та гигантская толпа, которая давила себя, людей, чтобы пробиться в Колонный зал, где лежал гроб со Сталиным. <…> Никто точно не знает, сколько тогда погибло людей под ногами других", — сказал Познер.

По его словам, толпа сама по себе страшная вещь из-за своей бессмысленности и неуправляемости.
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Иосиф Сталин умер 5 марта 1953 года. На следующий день тело вождя положили в гроб и установили на высокий постамент в Колонном зале Дома Союзов. Прощание продолжалось в течение трех дней и трех ночей. Во время похорон произошла давка в районе Трубной площади.
Владимир Познер имеет гражданство трех стран: России, США и Франции. Он жил в Соединенных Штатах в 1991-1997 годах. Там он работал на телеканале CNBC, после чего вернулся в Россию.
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Обсудить 15
Иосиф Сталин (Джугашвили)Владимир ПознерОбщество
Популярные комментарии
Ну, и для чего это всё сказано? Цель - то какая? Исторический факт? Так он давно известен. Самопиар? Так никому сей "господин" уже не интересен.
17 сентября, 12:41
lyuda.terenteva.55lyuda.terenteva.55
6110009
самое страшное, что он тогда жил в гостинице для ОСОБО ценных товарищей и иностранцев... НЕ НАШ человек, по опредлению
17 сентября, 12:16
О Ольга Занкова
56100112
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