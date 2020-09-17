Познер рассказал о самой страшной вещи, которую видел в своей жизни
12:11 17.09.2020 (обновлено: 13:49 17.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковТелеведущий Владимир Познер на закрытом показе документального фильма "Ян Карский. Праведник мира" лауреата премии "Эмми" Славомира Грюнберга в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Телеведущий Владимир Познер вспомнил, как смог пройти на похороны генсека ЦК КПСС Иосифа Сталина и чуть не погиб в давке.
"Я тогда жил в гостинице "Метрополь" напротив Колонного зала, и с одним человеком я сумел пройти. Не погиб случайно", — признался он.
Он добавил, что в те мартовские дни на улице было холодно и скользко. Люди падали под ноги прохожих.
"Я видел довольно много страшных вещей, но, может быть, одна из самых страшных — это та гигантская толпа, которая давила себя, людей, чтобы пробиться в Колонный зал, где лежал гроб со Сталиным. <…> Никто точно не знает, сколько тогда погибло людей под ногами других", — сказал Познер.
По его словам, толпа сама по себе страшная вещь из-за своей бессмысленности и неуправляемости.
Иосиф Сталин умер 5 марта 1953 года. На следующий день тело вождя положили в гроб и установили на высокий постамент в Колонном зале Дома Союзов. Прощание продолжалось в течение трех дней и трех ночей. Во время похорон произошла давка в районе Трубной площади.
Владимир Познер имеет гражданство трех стран: России, США и Франции. Он жил в Соединенных Штатах в 1991-1997 годах. Там он работал на телеканале CNBC, после чего вернулся в Россию.