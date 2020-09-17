https://ria.ru/20200917/postuplenie-1577388416.html

Минобрнауки изменило правила приема студентов в вузы

Минобрнауки утвердило порядок приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, которые вступят в силу с 2021/22 года. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T14:39

2020-09-17T14:39

2020-09-17T17:21

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

навигатор абитуриента

общество

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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_nauki_i_vysshego_" target="_blank">Минобрнауки</a> утвердило порядок приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, которые вступят в силу с 2021/22 года.Теперь разрешено проводить единый конкурс по нескольким родственным специальностям или направлениям (раньше такой опции не было). Как пояснили в ведомстве, это позволит отобрать наиболее подготовленных абитуриентов по широкому кругу образовательных программ, а затем провести их профилизацию после первого или второго курса.Также вузы смогут устанавливать вступительные испытания по нескольким предметам по выбору абитуриентов, например по физике и информатике. При этом поступающий сможет представить результат ЕГЭ по одному из этих предметов по своему усмотрению. Для учебных заведений это означает увеличение числа абитуриентов для отбора лучших, для абитуриентов — расширение возможностей поступления с различным набором результатов ЕГЭ. В министерстве считают, что это нововведение будет востребованно при приеме на направления, связанные с информационными технологиями.Кроме того, вузы будут самостоятельно устанавливать вступительные испытания для абитуриентов, поступающих на базе среднего профессионального и высшего образования (раньше перечень должен был совпадать со вступительными испытаниями тех, кто поступает на базе школьного образования).Помимо этого, высшие учебные заведения смогут устанавливать максимальное количество специальностей и направлений подготовки, по которым абитуриент вправе участвовать в конкурсе, — не менее двух и не более десяти (раньше было не более трех).Еще учебное заведение должно предоставлять возможность подавать документы в электронной форме."В 2020 году электронная форма подачи документов была определена особенностями приема, принятыми в условиях распространения коронавирусной инфекции. До 2020 года прием документов в электронной форме проводился по решению вуза. Теперь это общее правило", — пояснили в министерстве.Также у поступающих появится возможность внести изменения в заявление о приеме или подать второе, например, по другой специальности (раньше это было возможно только при отзыве первого). Конкурсные списки абитуриентов будут обновляться вузами ежедневно не менее пяти раз в день (раньше это происходило раз в день), что позволит вовремя получать актуальную информацию.Упрощена процедура зачисления по программам бакалавриата и специалитета на бюджетные места по очной форме обучения. Она будет проводиться в два этапа: приоритетный и основной, таким образом, произойдет отказ от так называемой второй волны. Если по итогам основного этапа останутся незаполненные места, вузы смогут провести дополнительное зачисление на основании конкурсных списков. Поясняется, что ранее такой механизм отсутствовал, что приводило к ситуации, когда даже после "второй волны" зачисления возникали незаполненные места, которые вузы не могли использовать для приема других абитуриентов.Высшие учебные заведения должны будут размещать информацию о правилах приема на своих официальных сайтах не позднее 1 ноября года, предшествующего году приема (ранее — не позднее 1 октября).

https://ria.ru/20200916/vuzy-1577321421.html

https://ria.ru/20200916/shkolnik-1577281360.html

https://ria.ru/20200916/obrazovanie-1577308048.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента, общество