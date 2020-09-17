https://ria.ru/20200917/posol-1577397676.html
Посла Эстонии вызвали в МИД
Российский МИД вызвал посла Эстонии для разъяснения обстоятельств выезда в страну россиянина Александра Литреева, против которого возбуждено уголовное дело. Об... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T16:52
2020-09-17T16:52
2020-09-17T17:22
александр литреев
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
эстония
екатеринбург
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> Российский МИД вызвал посла <a href="http://ria.ru/location_Estonia/" target="_blank" data-auto="true">Эстонии</a> для разъяснения обстоятельств выезда в страну россиянина <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-litreev/" target="_blank" data-auto="true">Александра Литреева</a>, против которого возбуждено уголовное дело. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.Литреев — сооснователь и руководитель компании в сфере кибербезопасности Vee Security. Известен как создатель приложения для задержанных на митингах "Красная кнопка".Вечером 22 февраля его задержали у отеля в <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурге</a>, где он собирался поселиться, и предъявили обвинение в приобретении и хранении наркотиков. Вину Литреев признал полностью. Его отправили в СИЗО, но 17 марта изменили меру пресечения на домашний арест. Позже суд отпустил Литреева и из-под домашнего ареста.В начале сентября Ленинский районный суд повторно отклонил ходатайство о прекращении уголовного дела против Литреева и оставил его под подпиской о невыезде.
https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576931753.html
Семен Семеныч
И зачем вызывать посла, если сами же и отпустили? Вот Овальный тоже под подпиской был и что?
82
Арсений Новиков
Себя не уважаете, никто не будет уважать.
70
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эстония
екатеринбург
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр литреев, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), эстония, екатеринбург, в мире