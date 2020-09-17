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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20200917/poselok-1577392781.html
Вахтовый поселок построят на Эльгинском месторождении угля
Новый вахтовый поселок на 25 тысяч человек построят на Эльгинском месторождении угля в Нерюнгринском районе Якутии, где будут трудоустроены местные жители,... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T15:47
2020-09-17T15:47
республика саха (якутия)
айсен николаев
нерюнгринский район
экономика
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<strong>ЯКУТСК, 17 сен - РИА Новости.</strong> Новый вахтовый поселок на 25 тысяч человек построят на Эльгинском месторождении угля в <a href="http://ria.ru/location_Nerjungrinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Нерюнгринском районе</a> Якутии, где будут трудоустроены местные жители, сообщается на сайте правительства республики.Глава Якутии <a href="http://ria.ru/person_Ajjsen_Nikolaev/" target="_blank" data-auto="true">Айсен Николаев</a> во время прямого эфира на телеканале ГТРК сообщил о том, что в ближайшие годы объем добычи угля на Эльгинском месторождении планируется увеличить до 30 миллионов тонн."В планах у нас строительство вахтового поселка на шесть тысяч человек, а уже в скором будущем, примерно через 5 лет, – строительство постоянного поселка, где должно проживать порядка 25 тысяч человек. Вместо привлечения порядка 10 тысяч человек из-за пределов республики, мы будем трудоустраивать местные кадры. Не только работников шахт, но также врачей, учителей, работников правоохранительных органов, коммунальщиков", – рассказал Николаев.По его словам, перед правительством республики поставлена задача с компанией "Эльгауголь" и Нерюнгринским районом решить вопросы "начиная от планирования поселка и заканчивая закреплением местных трудовых ресурсов"."Эльгауголь" наряду с компаниями "Эльга-Дорога" и "Эльга-Транс" входит в Эльгинский угольный комплекс (51% принадлежит компании "А-Проперти" бизнесмена Альберта Авдоляна) и разрабатывает крупнейшее в России месторождение коксующегося угля. Согласно программе развития комплекса, утвержденной "А-Проперти" в июне, к 2023 году объем добычи угля должен увеличиться до 45 миллионов тонн в год с нынешних 5 миллионов. Инвестиции в программу развития комплекса оцениваются в размере около 130 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20200916/gaz-1577297276.html
нерюнгринский район
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айсен николаев, нерюнгринский район, экономика

Вахтовый поселок построят на Эльгинском месторождении угля

15:47 17.09.2020
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© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкУгольный разрез Эльгинского месторождения
Угольный разрез Эльгинского месторождения - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Сергей Субботин
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ЯКУТСК, 17 сен - РИА Новости. Новый вахтовый поселок на 25 тысяч человек построят на Эльгинском месторождении угля в Нерюнгринском районе Якутии, где будут трудоустроены местные жители, сообщается на сайте правительства республики.
Глава Якутии Айсен Николаев во время прямого эфира на телеканале ГТРК сообщил о том, что в ближайшие годы объем добычи угля на Эльгинском месторождении планируется увеличить до 30 миллионов тонн.
"В планах у нас строительство вахтового поселка на шесть тысяч человек, а уже в скором будущем, примерно через 5 лет, – строительство постоянного поселка, где должно проживать порядка 25 тысяч человек. Вместо привлечения порядка 10 тысяч человек из-за пределов республики, мы будем трудоустраивать местные кадры. Не только работников шахт, но также врачей, учителей, работников правоохранительных органов, коммунальщиков", – рассказал Николаев.
По его словам, перед правительством республики поставлена задача с компанией "Эльгауголь" и Нерюнгринским районом решить вопросы "начиная от планирования поселка и заканчивая закреплением местных трудовых ресурсов".
"Эльгауголь" наряду с компаниями "Эльга-Дорога" и "Эльга-Транс" входит в Эльгинский угольный комплекс (51% принадлежит компании "А-Проперти" бизнесмена Альберта Авдоляна) и разрабатывает крупнейшее в России месторождение коксующегося угля. Согласно программе развития комплекса, утвержденной "А-Проперти" в июне, к 2023 году объем добычи угля должен увеличиться до 45 миллионов тонн в год с нынешних 5 миллионов. Инвестиции в программу развития комплекса оцениваются в размере около 130 миллиардов рублей.
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