https://ria.ru/20200917/poselok-1577392781.html

Вахтовый поселок построят на Эльгинском месторождении угля

Новый вахтовый поселок на 25 тысяч человек построят на Эльгинском месторождении угля в Нерюнгринском районе Якутии, где будут трудоустроены местные жители,... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T15:47

2020-09-17T15:47

2020-09-17T15:47

республика саха (якутия)

айсен николаев

нерюнгринский район

экономика

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<strong>ЯКУТСК, 17 сен - РИА Новости.</strong> Новый вахтовый поселок на 25 тысяч человек построят на Эльгинском месторождении угля в <a href="http://ria.ru/location_Nerjungrinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Нерюнгринском районе</a> Якутии, где будут трудоустроены местные жители, сообщается на сайте правительства республики.Глава Якутии <a href="http://ria.ru/person_Ajjsen_Nikolaev/" target="_blank" data-auto="true">Айсен Николаев</a> во время прямого эфира на телеканале ГТРК сообщил о том, что в ближайшие годы объем добычи угля на Эльгинском месторождении планируется увеличить до 30 миллионов тонн."В планах у нас строительство вахтового поселка на шесть тысяч человек, а уже в скором будущем, примерно через 5 лет, – строительство постоянного поселка, где должно проживать порядка 25 тысяч человек. Вместо привлечения порядка 10 тысяч человек из-за пределов республики, мы будем трудоустраивать местные кадры. Не только работников шахт, но также врачей, учителей, работников правоохранительных органов, коммунальщиков", – рассказал Николаев.По его словам, перед правительством республики поставлена задача с компанией "Эльгауголь" и Нерюнгринским районом решить вопросы "начиная от планирования поселка и заканчивая закреплением местных трудовых ресурсов"."Эльгауголь" наряду с компаниями "Эльга-Дорога" и "Эльга-Транс" входит в Эльгинский угольный комплекс (51% принадлежит компании "А-Проперти" бизнесмена Альберта Авдоляна) и разрабатывает крупнейшее в России месторождение коксующегося угля. Согласно программе развития комплекса, утвержденной "А-Проперти" в июне, к 2023 году объем добычи угля должен увеличиться до 45 миллионов тонн в год с нынешних 5 миллионов. Инвестиции в программу развития комплекса оцениваются в размере около 130 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20200916/gaz-1577297276.html

нерюнгринский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

айсен николаев, нерюнгринский район, экономика