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Польша намерена арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров
Польша намерена арестовать авиадиспетчеров, которые работали на аэродроме Смоленск-Северный при крушении самолета с польской правительственной делегацией во... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T10:29
2020-09-17T10:29
анатолий капустин
ту-154
межгосударственный авиационный комитет
лех качиньский
катастрофа польского самолета под смоленском
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> Польша намерена арестовать авиадиспетчеров, которые работали на аэродроме Смоленск-Северный при крушении самолета с польской правительственной делегацией во главе с президентом <a href="http://ria.ru/person_Lekh_Kachinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Лехом Качиньским</a> в 2010 году.Как сообщила пресс-секретарь Национальной прокуратуры Польши Эва Бялик, следственная группа ведомства подала в окружной суд Варшавы ходатайство о временном аресте диспетчеров.Этот документ — первый шаг к выдаче международного ордера на арест. Если суд удовлетворит ходатайство и выдаст соответствующее постановление, то правоохранительные органы могут принять меры с целью задержания диспетчеров.Россия не выдастИсточник, знакомый с ситуацией, заявил, что если Польша заочно арестует российских авиадиспетчеров, работавших на смоленском аэродроме во время крушения <a href="http://ria.ru/product_Tu_154/" target="_blank" data-auto="true">Ту-154</a>, Москва Варшаве их не выдаст.Согласно пункту 1 статьи 61 Конституции, гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству.Собеседник агентства напомнил, что польская сторона вправе просить о правовой помощи, если им нужны какие-либо данные от диспетчеров."Нулевые перспективы"Польша реализовать возможное требование о выдаче российских авиадиспетчеров не сможет, заявил президент и член исполкома российской Ассоциации международного права <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Kapustin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Капустин</a>.При этом, по его словам, если задействован Интерпол, то "там тоже все очень сложно" — необходимо предоставить четкие доказательства, что фигуранты дела совершили преступление, тогда как Польша хочет только их опросить в качестве подозреваемых.Юрист напомнил, что правовая помощь между государствами осуществляется на основе двусторонних соглашений.Катастрофа польского лайнераСамолет Ту-154 с Лехом Качиньским и представителями польского руководства на борту потерпел крушение при заходе на посадку на аэродром Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года. В результате катастрофы погибли 96 человек.Как установил Следственный комитет России, это произошло из-за совокупности факторов, среди которых ошибка экипажа и трудные метеорологические условия. На высоте 11 метров самолет столкнулся с деревом, после чего у него оторвалась часть крыла и лайнер закружило. Спустя несколько секунд самолет рухнул на землю в перевернутом положении.Польская комиссия по расследованию авиакатастроф признала, что экипаж допустил ошибку, однако отметил недостаточное аэронавигационное обеспечение полета со стороны диспетчеров и малую техническую обеспеченность смоленского аэропорта. В 2018 году это решение аннулировали, после чего инициировали повторное расследование.В 2011 году <a href="http://ria.ru/organization_Mezhgosudarstvennyjj_aviacionnyjj_komitet/" target="_blank" data-auto="true">Межгосударственный авиационный комитет</a> обнародовал окончательный отчет об итогах технического расследования. Согласно документу, непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром.Системными причинами признаны недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.
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анатолий капустин, ту-154, межгосударственный авиационный комитет, лех качиньский, катастрофа польского самолета под смоленском, в мире

Польша намерена арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

10:29 17.09.2020
7744
© РИА Новости / Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкОбломки самолета Ту-154М, изъятые в ходе осмотра места происшествия и признанные вещественными доказательствами по уголовному делу
Обломки самолета Ту-154М, изъятые в ходе осмотра места происшествия и признанные вещественными доказательствами по уголовному делу - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Польша намерена арестовать авиадиспетчеров, которые работали на аэродроме Смоленск-Северный при крушении самолета с польской правительственной делегацией во главе с президентом Лехом Качиньским в 2010 году.
Как сообщила пресс-секретарь Национальной прокуратуры Польши Эва Бялик, следственная группа ведомства подала в окружной суд Варшавы ходатайство о временном аресте диспетчеров.
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Этот документ — первый шаг к выдаче международного ордера на арест. Если суд удовлетворит ходатайство и выдаст соответствующее постановление, то правоохранительные органы могут принять меры с целью задержания диспетчеров.
"Обвинения, которые были предъявлены диспетчерам, касаются умышленного провоцирования авиакатастрофы, повлекшей гибель многих людей", — отметила Бялик.

Россия не выдаст

Источник, знакомый с ситуацией, заявил, что если Польша заочно арестует российских авиадиспетчеров, работавших на смоленском аэродроме во время крушения Ту-154, Москва Варшаве их не выдаст.

"Конституция запрещает выдавать граждан России другим государствам", — пояснил он РИА Новости.

Согласно пункту 1 статьи 61 Конституции, гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству.
Собеседник агентства напомнил, что польская сторона вправе просить о правовой помощи, если им нужны какие-либо данные от диспетчеров.
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"Нулевые перспективы"

Польша реализовать возможное требование о выдаче российских авиадиспетчеров не сможет, заявил президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин.
"Нулевые перспективы. У нас есть статья в конституции, которая запрещает выдачу другим государствам. Все же давным-давно закрыто. Поэтому, даже если они получат согласие суда, максимум, что они могут — обратиться в Интерпол", — подчеркнул он.
При этом, по его словам, если задействован Интерпол, то "там тоже все очень сложно" — необходимо предоставить четкие доказательства, что фигуранты дела совершили преступление, тогда как Польша хочет только их опросить в качестве подозреваемых.
"Если мы откажем, я думаю, что никаких перспектив особых у них не будет", — сказал Капустин РИА Новости.
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Юрист напомнил, что правовая помощь между государствами осуществляется на основе двусторонних соглашений.
"Если бы это были польские граждане, они могли бы запросить, у нас не было бы оснований для отказа на основе двусторонних или многосторонних конвенций. Когда речь идет о российских гражданах, пусть принимают любое решение, конституция обязывает наши государственные органы отказывать в выдаче своих граждан", — пояснил эксперт.

Катастрофа польского лайнера

Самолет Ту-154 с Лехом Качиньским и представителями польского руководства на борту потерпел крушение при заходе на посадку на аэродром Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года. В результате катастрофы погибли 96 человек.
Как установил Следственный комитет России, это произошло из-за совокупности факторов, среди которых ошибка экипажа и трудные метеорологические условия. На высоте 11 метров самолет столкнулся с деревом, после чего у него оторвалась часть крыла и лайнер закружило. Спустя несколько секунд самолет рухнул на землю в перевернутом положении.
Польская комиссия по расследованию авиакатастроф признала, что экипаж допустил ошибку, однако отметил недостаточное аэронавигационное обеспечение полета со стороны диспетчеров и малую техническую обеспеченность смоленского аэропорта. В 2018 году это решение аннулировали, после чего инициировали повторное расследование.
В 2011 году Межгосударственный авиационный комитет обнародовал окончательный отчет об итогах технического расследования. Согласно документу, непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром.
Системными причинами признаны недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.
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