https://ria.ru/20200917/polsha-1577369901.html

Польша намерена арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Польша намерена арестовать авиадиспетчеров, которые работали на аэродроме Смоленск-Северный при крушении самолета с польской правительственной делегацией во... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T10:29

2020-09-17T10:29

2020-09-17T10:29

анатолий капустин

ту-154

межгосударственный авиационный комитет

лех качиньский

катастрофа польского самолета под смоленском

в мире

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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> Польша намерена арестовать авиадиспетчеров, которые работали на аэродроме Смоленск-Северный при крушении самолета с польской правительственной делегацией во главе с президентом <a href="http://ria.ru/person_Lekh_Kachinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Лехом Качиньским</a> в 2010 году.Как сообщила пресс-секретарь Национальной прокуратуры Польши Эва Бялик, следственная группа ведомства подала в окружной суд Варшавы ходатайство о временном аресте диспетчеров.Этот документ — первый шаг к выдаче международного ордера на арест. Если суд удовлетворит ходатайство и выдаст соответствующее постановление, то правоохранительные органы могут принять меры с целью задержания диспетчеров.Россия не выдастИсточник, знакомый с ситуацией, заявил, что если Польша заочно арестует российских авиадиспетчеров, работавших на смоленском аэродроме во время крушения <a href="http://ria.ru/product_Tu_154/" target="_blank" data-auto="true">Ту-154</a>, Москва Варшаве их не выдаст.Согласно пункту 1 статьи 61 Конституции, гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству.Собеседник агентства напомнил, что польская сторона вправе просить о правовой помощи, если им нужны какие-либо данные от диспетчеров."Нулевые перспективы"Польша реализовать возможное требование о выдаче российских авиадиспетчеров не сможет, заявил президент и член исполкома российской Ассоциации международного права <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Kapustin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Капустин</a>.При этом, по его словам, если задействован Интерпол, то "там тоже все очень сложно" — необходимо предоставить четкие доказательства, что фигуранты дела совершили преступление, тогда как Польша хочет только их опросить в качестве подозреваемых.Юрист напомнил, что правовая помощь между государствами осуществляется на основе двусторонних соглашений.Катастрофа польского лайнераСамолет Ту-154 с Лехом Качиньским и представителями польского руководства на борту потерпел крушение при заходе на посадку на аэродром Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года. В результате катастрофы погибли 96 человек.Как установил Следственный комитет России, это произошло из-за совокупности факторов, среди которых ошибка экипажа и трудные метеорологические условия. На высоте 11 метров самолет столкнулся с деревом, после чего у него оторвалась часть крыла и лайнер закружило. Спустя несколько секунд самолет рухнул на землю в перевернутом положении.Польская комиссия по расследованию авиакатастроф признала, что экипаж допустил ошибку, однако отметил недостаточное аэронавигационное обеспечение полета со стороны диспетчеров и малую техническую обеспеченность смоленского аэропорта. В 2018 году это решение аннулировали, после чего инициировали повторное расследование.В 2011 году <a href="http://ria.ru/organization_Mezhgosudarstvennyjj_aviacionnyjj_komitet/" target="_blank" data-auto="true">Межгосударственный авиационный комитет</a> обнародовал окончательный отчет об итогах технического расследования. Согласно документу, непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром.Системными причинами признаны недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

https://ria.ru/20200731/1575240224.html

https://ria.ru/20190530/1555111826.html

https://ria.ru/20171102/1508072150.html

https://ria.ru/20180111/1512415345.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий капустин, ту-154, межгосударственный авиационный комитет, лех качиньский, катастрофа польского самолета под смоленском, в мире