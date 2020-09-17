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Российские Ту-142 выполнили плановый полет над Атлантическим океаном
Два противолодочных самолета Ту-142 Северного флота выполнили плановый полет длительностью 11 часов над Северным Ледовитым и Атлантическим океанами, сообщила... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T22:10
2020-09-17T22:10
россия
северный ледовитый океан
атлантический океан
балтийское море
ту-142
в мире
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<strong>СЕВЕРОМОРСК (Мурманская обл.), 17 сен - РИА Новости.</strong> Два противолодочных самолета <a href="http://ria.ru/product_tu-142mk/" target="_blank" data-auto="true">Ту-142</a> Северного флота выполнили плановый полет длительностью 11 часов над <a href="https://ria.ru/location_Severnyjj_Ledovityjj_okean" target="_blank">Северным Ледовитым</a> и <a href="http://ria.ru/location_Atlanticheskijj_okean_2/" target="_blank" data-auto="true">Атлантическим океанами</a>, сообщила пресс-служба флота."Семнадцатого сентября два экипажа дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнили очередной плановый полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, <a href="http://ria.ru/location_Severnoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Северного морей</a> и Атлантического океана", - говорится в сообщении Северного флота.Отмечается, что длительность полета составила более 11 часов, а протяженность маршрута – около 10 тысяч километров.Кроме того, в четверг противолодочный самолет Северного флота <a href="http://ria.ru/product_Il-38/" target="_blank" data-auto="true">Ил-38</a> в рамках организации межфлотского взаимодействия осуществил плановый полет над нейтральными водами <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийского моря</a> продолжительностью около восьми часов."На отдельных этапах маршрута полетов российские самолеты сопровождались истребителями иностранных государств. Полеты выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - сообщила пресс-служба флота.
https://ria.ru/20200315/1568618622.html
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россия
северный ледовитый океан
атлантический океан
балтийское море
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россия, северный ледовитый океан, атлантический океан, балтийское море, ту-142, в мире

Российские Ту-142 выполнили плановый полет над Атлантическим океаном

22:10 17.09.2020
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© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в фотобанкГлавный военно-морской парад России
Главный военно-морской парад России - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Михаил Киреев
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СЕВЕРОМОРСК (Мурманская обл.), 17 сен - РИА Новости. Два противолодочных самолета Ту-142 Северного флота выполнили плановый полет длительностью 11 часов над Северным Ледовитым и Атлантическим океанами, сообщила пресс-служба флота.
"Семнадцатого сентября два экипажа дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнили очередной плановый полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана", - говорится в сообщении Северного флота.
Отмечается, что длительность полета составила более 11 часов, а протяженность маршрута – около 10 тысяч километров.
Кроме того, в четверг противолодочный самолет Северного флота Ил-38 в рамках организации межфлотского взаимодействия осуществил плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря продолжительностью около восьми часов.
"На отдельных этапах маршрута полетов российские самолеты сопровождались истребителями иностранных государств. Полеты выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - сообщила пресс-служба флота.
Кадры полета ТУ-142 ВКС России над Тихим и Северным Ледовитым океанами - РИА Новости, 1920, 15.03.2020
15 марта, 02:31
Полет Ту-142 над Тихим и Северным Ледовитым океанами сняли на видео
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РоссияСеверный Ледовитый океанАтлантический океанБалтийское мореТу-142В мире
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