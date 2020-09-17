Москвичей предупредили о сильных дождях и грозах
10:36 17.09.2020 (обновлено: 10:39 17.09.2020)
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Дождь в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Сильные ливневые дожди и грозы ожидаются в Москве в четверг, местами может выпасть почти треть месячной нормы осадков, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"После полудня начнет увеличиваться облачность, начнутся дожди, местами сильные, то есть мы ждем, что местами в городе может выпасть до 20 миллиметров осадков. То есть это почти треть месячной нормы. Если норма 65 миллиметров, то это почти 30% нормы", - сказала Позднякова.
Она также отметила, что возможна гроза, при грозе порывы ветра усилятся до 13-18 метров в секунду, а с вечера уже начнет холодать.
Москвичам рекомендуется не укрываться и не парковаться под деревьями и рекламными щитами в непогоду, которую прогнозируют в четверг, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.
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"МЧС предупреждает: сегодня и до конца дня в некоторых районах Москвы ожидается гроза с дождём и сильный ветер до 20 метров в секунду. Аккуратнее на дорогах. Не паркуйтесь и не укрывайтесь под деревьями и рекламными щитами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что о пострадавших от ветра знаках и светофорах можно сообщить по номеру 3210.