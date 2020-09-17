https://ria.ru/20200917/pogoda-1577370565.html

Москвичей предупредили о сильных дождях и грозах

Сильные ливневые дожди и грозы ожидаются в Москве в четверг, местами может выпасть почти треть месячной нормы осадков, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T10:36

2020-09-17T10:36

2020-09-17T10:39

татьяна позднякова

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Сильные ливневые дожди и грозы ожидаются в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в четверг, местами может выпасть почти треть месячной нормы осадков, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро <a href="http://ria.ru/person_tatyana-pozdnyakova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Позднякова</a>.Она также отметила, что возможна гроза, при грозе порывы ветра усилятся до 13-18 метров в секунду, а с вечера уже начнет холодать.Москвичам рекомендуется не укрываться и не парковаться под деревьями и рекламными щитами в непогоду, которую прогнозируют в четверг, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в <a href="https://t.me/DtRoad" target="_blank">Telegram-канале</a>.Отмечается, что о пострадавших от ветра знаках и светофорах можно сообщить по номеру 3210.

https://realty.ria.ru/20200910/tiyfuny-1577036643.html

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна позднякова, москва, общество