https://ria.ru/20200917/podderzhka-1577365765.html

Более восьми миллионов москвичей получили социальную поддержку

Более восьми миллионов москвичей уже получили социальную поддержку от правительства Москвы в связи с самоизоляцией, объем помощи на начало сентября составил... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T08:53

2020-09-17T08:53

2020-09-17T08:53

анастасия ракова

владимир ефимов (политик)

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Более восьми миллионов москвичей уже получили социальную поддержку от правительства <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в связи с самоизоляцией, объем помощи на начало сентября составил 38,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Efimov/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Ефимова</a>.Правительство Москвы реализует усиленные меры по социальной поддержке граждан и системы здравоохранения в связи с пандемией коронавируса. Согласно сообщению, из направленных 284 миллиардов рублей, на сегодняшний день выделено уже 199,3 миллиарда."На начало сентября объем фактически оказанной помощи гражданам в связи с периодом временных ограничений и самоизоляции составил 38,3 миллиарда рублей, поддержку получили более восьми миллионов москвичей. Свыше двух миллионов из них — 16 процентов населения Москвы — получили прямые выплаты из городского бюджета на 13,8 миллиарда рублей", - приводится цитата Ефимова.Уточняется, что учащимся выдали свыше одного миллиона продуктовых наборов, более чем для 500 тысяч москвичей в период самоизоляции организовали доставку лекарств, продуктов и другую адресную социальную помощь. На эти цели бюджет направил четыре миллиарда рублей. Кроме того, 3,5 миллиона собственников жилья получили поддержку в виде освобождения от взносов на капремонт в многоквартирных домах на общую сумму 11,1 миллиарда рублей."В период пандемии важно было обеспечить поддержкой наиболее уязвимые категории жителей. Так, прямые выплаты на сумму почти 7,6 миллиарда рублей получили москвичи в возрасте старше 65 лет и больные хроническими заболеваниями, соблюдавшие режим самоизоляции - около 1,9 миллиона горожан. Более 63 тысяч семей получили ежемесячную денежную выплату почти на 106 тысяч детей в возрасте от трех до семи лет, объем оказанной на сегодня помощи составил 4,9 миллиарда рублей", - цитирует пресс-служба мэрии заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасию Ракову</a>.Она также добавила, что из-за коронавируса значительно пострадал рынок труда, поэтому власти не только упростили получение пособия по безработице, но и ввели региональную надбавку до 19,5 тысячи рублей. На это направлено свыше 1,3 миллиарда рублей, выплаты получили более 91 тысячи москвичей.Отмечается также, что в период распространения коронавирусной инфекции основной сферой финансирования было здравоохранение. Свыше 25 миллиардов рублей направили на строительство и оснащение новой инфекционной больницы в Вороновском. Еще около пяти миллиардов рублей в виде грантов получили медицинские организации на перепрофилирование коечного фонда для больных COVID-19."Медики оказались на передовой борьбы с инфекцией, поэтому в Москве приняли решение о дополнительных надбавках к федеральным выплатам. На это выделили 9,3 миллиарда рублей", - уточняется в сообщении.На реализацию госпрограммы "Социальная поддержка жителей города Москвы" в этом году направили 541,9 миллиарда рублей. Поддержку от города в различной форме получают более 4,5 миллиона москвичей: многодетные семьи, инвалиды, сироты, участники войн, ветераны, малообеспеченные семьи и другие социально незащищенные граждане. Также, 52 категории горожан имеют право на льготы и субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг, на которые в этом году выделили 47,4 миллиарда рублей без учета федеральных субвенций.

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https://ria.ru/20200908/siluanov-1576952822.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анастасия ракова , владимир ефимов (политик), москва, общество