https://ria.ru/20200917/podarki-1577367162.html

В Сети рассказали о худших подарках на день рождения

Пользователи Reddit перечислили самые ужасные подарки, которые они получали на день рождения. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T09:37

2020-09-17T09:37

2020-09-17T09:37

подарки

reddit

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/154771/03/1547710364_0:162:3068:1888_1400x0_80_0_0_17bd983739731c3331d7cf2c743ac68d.jpg

<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. </strong>Пользователи <a href="https://www.reddit.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-auto="true">Reddit</a> перечислили самые ужасные <a href="https://ria.ru/category_podarki" target="_blank">подарки</a>, которые они получали на день рождения.Пользователь sneakysnakeeeee рассказал, что его мать подарила ему его собственный шарф. BBoySlim признался, что получил от HR своей компании жалобу о том, что двое его коллег поссорились из-за того, чтобы устроить ему сюрприз на день рождения."Машинка для удаления катышков. Мне было 12 лет", — написал WonderWeeble.Бабушка пользователя PM_ME_UR_CLEAVE подарила ему расческу с ручкой в форме лошадиной головы. При этом она была вся в сколах, а на зубцах были волосы.Mikeardigan поделился историей о том, что ему и брату бабушка и дедушка дарили наборы плоскогубцев на протяжении десяти лет.Также среди "подарков" были названы и новости о разводе родителей, удобрения для цветов, использованную раскраску на 18-летие, использованные свечи и открытка от отца, расстроенного отсутствием именинника на похоронах бабушки.

https://ria.ru/20200909/lotereya-1577004321.html

https://ria.ru/20200514/1571438317.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подарки, reddit, в мире