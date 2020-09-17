https://ria.ru/20200917/podarki-1577367162.html
В Сети рассказали о худших подарках на день рождения
Пользователи Reddit перечислили самые ужасные подарки, которые они получали на день рождения. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T09:37
2020-09-17T09:37
2020-09-17T09:37
подарки
reddit
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. </strong>Пользователи <a href="https://www.reddit.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-auto="true">Reddit</a> перечислили самые ужасные <a href="https://ria.ru/category_podarki" target="_blank">подарки</a>, которые они получали на день рождения.Пользователь sneakysnakeeeee рассказал, что его мать подарила ему его собственный шарф. BBoySlim признался, что получил от HR своей компании жалобу о том, что двое его коллег поссорились из-за того, чтобы устроить ему сюрприз на день рождения."Машинка для удаления катышков. Мне было 12 лет", — написал WonderWeeble.Бабушка пользователя PM_ME_UR_CLEAVE подарила ему расческу с ручкой в форме лошадиной головы. При этом она была вся в сколах, а на зубцах были волосы.Mikeardigan поделился историей о том, что ему и брату бабушка и дедушка дарили наборы плоскогубцев на протяжении десяти лет.Также среди "подарков" были названы и новости о разводе родителей, удобрения для цветов, использованную раскраску на 18-летие, использованные свечи и открытка от отца, расстроенного отсутствием именинника на похоронах бабушки.
https://ria.ru/20200909/lotereya-1577004321.html
https://ria.ru/20200514/1571438317.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подарки, reddit, в мире
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.
Пользователи Reddit
перечислили самые ужасные подарки
, которые они получали на день рождения.
Пользователь sneakysnakeeeee рассказал, что его мать подарила ему его собственный шарф.
"Да, моя мать зашла ко мне в комнату и взяла мой единственный шарф, завернула его в подарочную упаковку и вручила его, будто он новый", — поделился он.
BBoySlim признался, что получил от HR своей компании жалобу о том, что двое его коллег поссорились из-за того, чтобы устроить ему сюрприз на день рождения.
"Машинка для удаления катышков. Мне было 12 лет", — написал WonderWeeble.
Бабушка пользователя PM_ME_UR_CLEAVE подарила ему расческу с ручкой в форме лошадиной головы. При этом она была вся в сколах, а на зубцах были волосы.
Mikeardigan поделился историей о том, что ему и брату бабушка и дедушка дарили наборы плоскогубцев на протяжении десяти лет.
"Моя мама дарила мне морковный торт на каждый день рождения. Я ненавижу его. Но его любил отец", — поделился своей историей stayrootedsucculents.
Также среди "подарков" были названы и новости о разводе родителей, удобрения для цветов, использованную раскраску на 18-летие, использованные свечи и открытка от отца, расстроенного отсутствием именинника на похоронах бабушки.