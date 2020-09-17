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В Сети рассказали о худших подарках на день рождения
Пользователи Reddit перечислили самые ужасные подарки, которые они получали на день рождения. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T09:37
2020-09-17T09:37
подарки
reddit
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. </strong>Пользователи <a href="https://www.reddit.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-auto="true">Reddit</a> перечислили самые ужасные <a href="https://ria.ru/category_podarki" target="_blank">подарки</a>, которые они получали на день рождения.Пользователь sneakysnakeeeee рассказал, что его мать подарила ему его собственный шарф. BBoySlim признался, что получил от HR своей компании жалобу о том, что двое его коллег поссорились из-за того, чтобы устроить ему сюрприз на день рождения."Машинка для удаления катышков. Мне было 12 лет", — написал WonderWeeble.Бабушка пользователя PM_ME_UR_CLEAVE подарила ему расческу с ручкой в форме лошадиной головы. При этом она была вся в сколах, а на зубцах были волосы.Mikeardigan поделился историей о том, что ему и брату бабушка и дедушка дарили наборы плоскогубцев на протяжении десяти лет.Также среди "подарков" были названы и новости о разводе родителей, удобрения для цветов, использованную раскраску на 18-летие, использованные свечи и открытка от отца, расстроенного отсутствием именинника на похоронах бабушки.
https://ria.ru/20200909/lotereya-1577004321.html
https://ria.ru/20200514/1571438317.html
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подарки, reddit, в мире

В Сети рассказали о худших подарках на день рождения

09:37 17.09.2020
0
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyВручение подарка
Вручение подарка - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Пользователи Reddit перечислили самые ужасные подарки, которые они получали на день рождения.
Пользователь sneakysnakeeeee рассказал, что его мать подарила ему его собственный шарф.

"Да, моя мать зашла ко мне в комнату и взяла мой единственный шарф, завернула его в подарочную упаковку и вручила его, будто он новый", — поделился он.

BBoySlim признался, что получил от HR своей компании жалобу о том, что двое его коллег поссорились из-за того, чтобы устроить ему сюрприз на день рождения.
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"Машинка для удаления катышков. Мне было 12 лет", — написал WonderWeeble.
Бабушка пользователя PM_ME_UR_CLEAVE подарила ему расческу с ручкой в форме лошадиной головы. При этом она была вся в сколах, а на зубцах были волосы.
Mikeardigan поделился историей о том, что ему и брату бабушка и дедушка дарили наборы плоскогубцев на протяжении десяти лет.
"Моя мама дарила мне морковный торт на каждый день рождения. Я ненавижу его. Но его любил отец", — поделился своей историей stayrootedsucculents.
Также среди "подарков" были названы и новости о разводе родителей, удобрения для цветов, использованную раскраску на 18-летие, использованные свечи и открытка от отца, расстроенного отсутствием именинника на похоронах бабушки.
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