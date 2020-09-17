https://ria.ru/20200917/pitanie-1577375666.html

В России школы смогут учесть религиозные особенности при составлении меню

Школы смогут учитывать национальные и религиозные особенности при составлении меню питания для учащихся, это решается на уровне конкретного учреждения, сообщила РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T11:55

2020-09-17T11:55

2020-09-17T12:25

религия и мировоззрение

религия

новости - религия и мировоззрение

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Школы смогут учитывать национальные и религиозные особенности при составлении меню питания для учащихся, это решается на уровне конкретного учреждения, сообщила начальник управления санитарного надзора <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> Ирина Шевкун.В случае, если школьник нуждается в особом питании из-за болезни, он, как объяснила представитель ведомства, должен принести справку, "соответствующее заключение от лечащего врача". В этом случае образовательная организация "обязана будет обеспечить его этим питанием".

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, новости - религия и мировоззрение, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество