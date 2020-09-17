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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200917/pitanie-1577375666.html
В России школы смогут учесть религиозные особенности при составлении меню
Школы смогут учитывать национальные и религиозные особенности при составлении меню питания для учащихся, это решается на уровне конкретного учреждения, сообщила РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T11:55
2020-09-17T12:25
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Школы смогут учитывать национальные и религиозные особенности при составлении меню питания для учащихся, это решается на уровне конкретного учреждения, сообщила начальник управления санитарного надзора <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> Ирина Шевкун.В случае, если школьник нуждается в особом питании из-за болезни, он, как объяснила представитель ведомства, должен принести справку, "соответствующее заключение от лечащего врача". В этом случае образовательная организация "обязана будет обеспечить его этим питанием".
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религия, новости - религия и мировоззрение, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В России школы смогут учесть религиозные особенности при составлении меню

11:55 17.09.2020 (обновлено: 12:25 17.09.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкУченики школы обедают в столовой
Ученики школы обедают в столовой - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Ученики школы обедают в столовой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Школы смогут учитывать национальные и религиозные особенности при составлении меню питания для учащихся, это решается на уровне конкретного учреждения, сообщила начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун.
"Предусмотрено, впервые это прописано, школа может учитывать национальные, региональные особенности при составлении меню... Если это религиозные, то в субъекте, наверное, в целом особенности питания религиозные, это же не один человек. Это решается на уровне школы", - рассказала Шевкун на вебинаре "ПРО питание: диалог ОНФ с Роспотребнадзором".
В случае, если школьник нуждается в особом питании из-за болезни, он, как объяснила представитель ведомства, должен принести справку, "соответствующее заключение от лечащего врача". В этом случае образовательная организация "обязана будет обеспечить его этим питанием".
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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