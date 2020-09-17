https://ria.ru/20200917/pitanie-1577375666.html
В России школы смогут учесть религиозные особенности при составлении меню
Школы смогут учитывать национальные и религиозные особенности при составлении меню питания для учащихся, это решается на уровне конкретного учреждения, сообщила РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T11:55
2020-09-17T11:55
2020-09-17T12:25
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Школы смогут учитывать национальные и религиозные особенности при составлении меню питания для учащихся, это решается на уровне конкретного учреждения, сообщила начальник управления санитарного надзора <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> Ирина Шевкун.В случае, если школьник нуждается в особом питании из-за болезни, он, как объяснила представитель ведомства, должен принести справку, "соответствующее заключение от лечащего врача". В этом случае образовательная организация "обязана будет обеспечить его этим питанием".
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, новости - религия и мировоззрение, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество