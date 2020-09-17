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https://ria.ru/20200917/pitanie-1577374492.html
В Роспотребнадзоре рассказали о проблемах с организацией питания в школах
Основная проблемная точка в вопросе обеспечения школьников питанием состоит в недостаточном финансировании со стороны регионов, сообщила начальник управления... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T11:40
2020-09-17T11:41
общероссийский народный фронт
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Основная проблемная точка в вопросе обеспечения школьников питанием состоит в недостаточном финансировании со стороны регионов, сообщила начальник управления санитарного надзора <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> Ирина Шевкун."На мой взгляд, проблемные точки - это, наверное, недостаточное финансирование в субъектах, когда выделяется маленькая сумма: 15 рублей, 20 рублей. И, естественно, на эту сумму невозможно представить нормальное питание, полноценное, здоровое и так далее. Но это уже вопрос к субъектам", - рассказала Шевкун на вебинаре "ПРО питание: диалог ОНФ с Роспотребнадзором".Представитель Роспотребнадзора напомнила, что согласно указу президента, горячее питание имеет четкое определение, которое расписано в санитарных правилах и методических рекомендациях. Оно должно быть качественным, правильно приготовленным с точки зрения технологий и сохранения пищевой ценности продуктов, а также "обеспечивать вкусовые потребности ребенка". Шевкун призвала проводить пропаганду принципов здорового питания через родительское сообщество."Проблема в том, чтобы там сумма, которая выделяется в субъекте, она могла обеспечить питание детей с учетом нормативов, с учетом вкусовых качеств", - добавила начальник управления.В соответствии с задачей, поставленной президентом РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> в послании Федеральному собранию, все учащиеся младших классов (с 1-го по 4-й класс) должны быть обеспечены горячим питанием не реже одного раза в день. Министерством просвещения РФ проведена работа, чтобы эти нормы охватили все регионы уже с нового учебного года. Для реализации процесса обеспечения горячим питанием в федеральном бюджете выделено более 108 миллиардов рублей до 2023 года.
https://ria.ru/20200916/pitanie-1577312111.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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353
60
общероссийский народный фронт, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, общество

В Роспотребнадзоре рассказали о проблемах с организацией питания в школах

11:40 17.09.2020 (обновлено: 11:41 17.09.2020)
1127
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОрганизация питания в школах
Организация питания в школах - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Основная проблемная точка в вопросе обеспечения школьников питанием состоит в недостаточном финансировании со стороны регионов, сообщила начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун.
"На мой взгляд, проблемные точки - это, наверное, недостаточное финансирование в субъектах, когда выделяется маленькая сумма: 15 рублей, 20 рублей. И, естественно, на эту сумму невозможно представить нормальное питание, полноценное, здоровое и так далее. Но это уже вопрос к субъектам", - рассказала Шевкун на вебинаре "ПРО питание: диалог ОНФ с Роспотребнадзором".
Представитель Роспотребнадзора напомнила, что согласно указу президента, горячее питание имеет четкое определение, которое расписано в санитарных правилах и методических рекомендациях. Оно должно быть качественным, правильно приготовленным с точки зрения технологий и сохранения пищевой ценности продуктов, а также "обеспечивать вкусовые потребности ребенка". Шевкун призвала проводить пропаганду принципов здорового питания через родительское сообщество.
"Проблема в том, чтобы там сумма, которая выделяется в субъекте, она могла обеспечить питание детей с учетом нормативов, с учетом вкусовых качеств", - добавила начальник управления.
В соответствии с задачей, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, все учащиеся младших классов (с 1-го по 4-й класс) должны быть обеспечены горячим питанием не реже одного раза в день. Министерством просвещения РФ проведена работа, чтобы эти нормы охватили все регионы уже с нового учебного года. Для реализации процесса обеспечения горячим питанием в федеральном бюджете выделено более 108 миллиардов рублей до 2023 года.
Организация питания в школах - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 13:00
Кузнецова заявила о разной трактовке в школах вопроса о горячем питании
011140
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Общероссийский народный фронтФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимир ПутинОбщество
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