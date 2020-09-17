https://ria.ru/20200917/pitanie-1577374492.html

В Роспотребнадзоре рассказали о проблемах с организацией питания в школах

Основная проблемная точка в вопросе обеспечения школьников питанием состоит в недостаточном финансировании со стороны регионов, сообщила начальник управления... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T11:40

2020-09-17T11:40

2020-09-17T11:41

общероссийский народный фронт

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573614688_0:129:3181:1918_1400x0_80_0_0_d8973b5fa58f952ec4524d94d03d84cb.jpg

<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Основная проблемная точка в вопросе обеспечения школьников питанием состоит в недостаточном финансировании со стороны регионов, сообщила начальник управления санитарного надзора <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> Ирина Шевкун."На мой взгляд, проблемные точки - это, наверное, недостаточное финансирование в субъектах, когда выделяется маленькая сумма: 15 рублей, 20 рублей. И, естественно, на эту сумму невозможно представить нормальное питание, полноценное, здоровое и так далее. Но это уже вопрос к субъектам", - рассказала Шевкун на вебинаре "ПРО питание: диалог ОНФ с Роспотребнадзором".Представитель Роспотребнадзора напомнила, что согласно указу президента, горячее питание имеет четкое определение, которое расписано в санитарных правилах и методических рекомендациях. Оно должно быть качественным, правильно приготовленным с точки зрения технологий и сохранения пищевой ценности продуктов, а также "обеспечивать вкусовые потребности ребенка". Шевкун призвала проводить пропаганду принципов здорового питания через родительское сообщество."Проблема в том, чтобы там сумма, которая выделяется в субъекте, она могла обеспечить питание детей с учетом нормативов, с учетом вкусовых качеств", - добавила начальник управления.В соответствии с задачей, поставленной президентом РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> в послании Федеральному собранию, все учащиеся младших классов (с 1-го по 4-й класс) должны быть обеспечены горячим питанием не реже одного раза в день. Министерством просвещения РФ проведена работа, чтобы эти нормы охватили все регионы уже с нового учебного года. Для реализации процесса обеспечения горячим питанием в федеральном бюджете выделено более 108 миллиардов рублей до 2023 года.

https://ria.ru/20200916/pitanie-1577312111.html

3

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общероссийский народный фронт, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, общество