https://ria.ru/20200917/pentagon-1577364013.html

Глава Пентагона назвал Россию стратегическим соперником

Россия и Китай — главные стратегические соперники США, заявил глава Пентагона Марк Эспер во время выступления в американском центре Rand Corporation. Текст его... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T06:21

2020-09-17T06:21

2020-09-17T09:38

россия

марк эспер

сергей лавров

министерство обороны сша

нато

китай

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/103478/90/1034789072_0:27:2000:1152_1400x0_80_0_0_fbe55df6fedbedb5e7a72a53499327f2.jpg

<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. </strong><a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">Россия</a> и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> — главные стратегические соперники <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, заявил глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Пентагона</a> <a href="http://ria.ru/person_mark-esper/" target="_blank" data-auto="true">Марк Эспер</a> во время выступления в американском центре Rand Corporation. Текст его речи опубликован на <a href="https://www.defense.gov/" target="_blank">сайте</a> военного ведомства.По словам Эспера, обе страны модернизируют свои вооруженные силы, а также расширяют возможности в космической сфере и киберпространстве."Соединенные Штаты и их партнеры должны продолжать защищать свои основополагающие принципы и свой образ жизни. И мы полны решимости сделать это", — добавил глава Пентагона.Ранее в пресс-службе посольства России в Вашингтоне, комментируя утверждения генерала ВВС США Тимоти Рэя об опасности, исходящей от Москвы и Пекина, заявили, что американские военные продвигают идею о "российской угрозе" вместо продуктивного диалога. Дипломаты призвали американские власти "не раздувать антироссийские настроения в обществе" и "сосредоточиться на продуктивном взаимодействии в интересах укрепления глобальной стабильности и безопасности".Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из Прибалтийских стран и Польши. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>. По словам главы МИД <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Лаврова</a>, в Североатлантическом альянсе прекрасно об этом знают, но пользуются поводом, чтобы разместить больше войск у российских границ.

https://ria.ru/20200902/kommunizm-1576655265.html

https://ria.ru/20200903/-pentagon-1576537552.html

CBG Mos Да вам хотя бы банды нищих талибов научиться побеждать. Когда вас бьют вооруженные дульнозарядными карамультуками дикари - на регулярную армию РФ вам и смотреть не стоит. пока вас всем Пентагоном не повели пороть на конюшне 37

23

россия

китай

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, марк эспер, сергей лавров, министерство обороны сша, нато, китай, сша, в мире