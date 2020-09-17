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https://ria.ru/20200917/pentagon-1577364013.html
Глава Пентагона назвал Россию стратегическим соперником
Россия и Китай — главные стратегические соперники США, заявил глава Пентагона Марк Эспер во время выступления в американском центре Rand Corporation. Текст его... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T06:21
2020-09-17T09:38
россия
марк эспер
сергей лавров
министерство обороны сша
нато
китай
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. </strong><a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">Россия</a> и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> — главные стратегические соперники <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, заявил глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Пентагона</a> <a href="http://ria.ru/person_mark-esper/" target="_blank" data-auto="true">Марк Эспер</a> во время выступления в американском центре Rand Corporation. Текст его речи опубликован на <a href="https://www.defense.gov/" target="_blank">сайте</a> военного ведомства.По словам Эспера, обе страны модернизируют свои вооруженные силы, а также расширяют возможности в космической сфере и киберпространстве."Соединенные Штаты и их партнеры должны продолжать защищать свои основополагающие принципы и свой образ жизни. И мы полны решимости сделать это", — добавил глава Пентагона.Ранее в пресс-службе посольства России в Вашингтоне, комментируя утверждения генерала ВВС США Тимоти Рэя об опасности, исходящей от Москвы и Пекина, заявили, что американские военные продвигают идею о "российской угрозе" вместо продуктивного диалога. Дипломаты призвали американские власти "не раздувать антироссийские настроения в обществе" и "сосредоточиться на продуктивном взаимодействии в интересах укрепления глобальной стабильности и безопасности".Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из Прибалтийских стран и Польши. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>. По словам главы МИД <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Лаврова</a>, в Североатлантическом альянсе прекрасно об этом знают, но пользуются поводом, чтобы разместить больше войск у российских границ.
https://ria.ru/20200902/kommunizm-1576655265.html
https://ria.ru/20200903/-pentagon-1576537552.html
Да вам хотя бы банды нищих талибов научиться побеждать. Когда вас бьют вооруженные дульнозарядными карамультуками дикари - на регулярную армию РФ вам и смотреть не стоит. пока вас всем Пентагоном не повели пороть на конюшне
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россия
китай
сша
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россия, марк эспер, сергей лавров, министерство обороны сша, нато, китай, сша, в мире

Глава Пентагона назвал Россию стратегическим соперником

06:21 17.09.2020 (обновлено: 09:38 17.09.2020)
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© AP Photo / Charles DharapakЗдание Пентагона. Архивное фото
Здание Пентагона. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© AP Photo / Charles Dharapak
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Россия и Китай — главные стратегические соперники США, заявил глава Пентагона Марк Эспер во время выступления в американском центре Rand Corporation. Текст его речи опубликован на сайте военного ведомства.
"Сегодня, в эпоху конкуренции великих держав, министерство обороны определяет Китай, а затем Россию в качестве наших главных стратегических соперников", — говорится в ней.
По словам Эспера, обе страны модернизируют свои вооруженные силы, а также расширяют возможности в космической сфере и киберпространстве.
"Соединенные Штаты и их партнеры должны продолжать защищать свои основополагающие принципы и свой образ жизни. И мы полны решимости сделать это", — добавил глава Пентагона.
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Ранее в пресс-службе посольства России в Вашингтоне, комментируя утверждения генерала ВВС США Тимоти Рэя об опасности, исходящей от Москвы и Пекина, заявили, что американские военные продвигают идею о "российской угрозе" вместо продуктивного диалога.
Дипломаты призвали американские власти "не раздувать антироссийские настроения в обществе" и "сосредоточиться на продуктивном взаимодействии в интересах укрепления глобальной стабильности и безопасности".
Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из Прибалтийских стран и Польши. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД Сергея Лаврова, в Североатлантическом альянсе прекрасно об этом знают, но пользуются поводом, чтобы разместить больше войск у российских границ.
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Обсудить 23
РоссияМарк ЭсперСергей ЛавровМинистерство обороны СШАНАТОКитайСШАВ мире
Популярные комментарии
Да вам хотя бы банды нищих талибов научиться побеждать. Когда вас бьют вооруженные дульнозарядными карамультуками дикари - на регулярную армию РФ вам и смотреть не стоит. пока вас всем Пентагоном не повели пороть на конюшне
17 сентября, 06:26
CBG MosCBG Mos
2950003
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