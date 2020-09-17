https://ria.ru/20200917/pelmeni-1577363375.html

Эксперт объяснила, как выбрать съедобные пельмени

Как выбирать пельмени, чтобы не купить продукт с начинкой из рогов и копыт вместо мяса, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских аук,... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T04:06

2020-09-17T04:06

2020-09-17T09:38

пельмени

елена соломатина

общество

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Как выбирать <a href="https://ria.ru/product_pelmeni/" target="_blank">пельмени</a>, чтобы не купить продукт с начинкой из рогов и копыт вместо мяса, рассказала в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200917/pelmeni-1577322128.html">радио Sputnik</a> кандидат медицинских аук, врач-диетолог <a href="http://ria.ru/person_elena-solomatina/" target="_blank" data-auto="true">Елена Соломатина</a>. Готовые пельмени из-за простоты приготовления и вполне приемлемой цены пользуются среди россиян большой популярностью. Выбор их в магазинах огромен, но далеко не все, что можно купить - это качественные продукты, предупреждает Елена Соломатина. Главный компонент правильных пельменей – это мясо, но иногда его в начинке бывает гораздо меньше, чем следует. Покупая пельмени нужно обращать внимание не только на цену. Лучше выбирать продукты известных производителей с хорошей репутацией и, конечно, внимательно читать, что входит в их состав. Там должны быть мясо и тесто. "Пельмени – это быстрая еда, это палочка-выручалочка. Говорить, что это диетическая и очень полезна еда не приходится, но есть и вполне съедобные пельмени. Они стоят не очень дешево, но они есть. Чтобы их найти, надо смотреть на известность производителя и состав. Состав должен быть максимально натуральный, в нем должны быть мясо и тесто. А из чего состоит тесто, все знают: мука, вода, соль. Еще добавляют перец. Это состав хороших пельменей", – объяснила Елена Соломатина в интервью радио Sputnik.

https://radiosputnik.ria.ru/20200916/dietolog-1577346018.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пельмени, елена соломатина, общество