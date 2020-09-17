Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200917/pelmeni-1577363375.html
Эксперт объяснила, как выбрать съедобные пельмени
Как выбирать пельмени, чтобы не купить продукт с начинкой из рогов и копыт вместо мяса, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских аук,... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T04:06
2020-09-17T09:38
пельмени
елена соломатина
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151293/57/1512935749_0:134:3165:1914_1400x0_80_0_0_f9c60b86d56ab3c43faa1f43e241300b.jpg
<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Как выбирать <a href="https://ria.ru/product_pelmeni/" target="_blank">пельмени</a>, чтобы не купить продукт с начинкой из рогов и копыт вместо мяса, рассказала в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200917/pelmeni-1577322128.html">радио Sputnik</a> кандидат медицинских аук, врач-диетолог <a href="http://ria.ru/person_elena-solomatina/" target="_blank" data-auto="true">Елена Соломатина</a>. Готовые пельмени из-за простоты приготовления и вполне приемлемой цены пользуются среди россиян большой популярностью. Выбор их в магазинах огромен, но далеко не все, что можно купить - это качественные продукты, предупреждает Елена Соломатина. Главный компонент правильных пельменей – это мясо, но иногда его в начинке бывает гораздо меньше, чем следует. Покупая пельмени нужно обращать внимание не только на цену. Лучше выбирать продукты известных производителей с хорошей репутацией и, конечно, внимательно читать, что входит в их состав. Там должны быть мясо и тесто. "Пельмени – это быстрая еда, это палочка-выручалочка. Говорить, что это диетическая и очень полезна еда не приходится, но есть и вполне съедобные пельмени. Они стоят не очень дешево, но они есть. Чтобы их найти, надо смотреть на известность производителя и состав. Состав должен быть максимально натуральный, в нем должны быть мясо и тесто. А из чего состоит тесто, все знают: мука, вода, соль. Еще добавляют перец. Это состав хороших пельменей", – объяснила Елена Соломатина в интервью радио Sputnik.
https://radiosputnik.ria.ru/20200916/dietolog-1577346018.html
Доктор-очевидность ... Между плохим и хорошим выбирайте хорошее
17
Если на пачке пелеменей написано "мясо", не верь глазам своим.
13
26
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/151293/57/1512935749_218:0:2949:2048_1400x0_80_0_0_73e79e6ef96ac7d96caabd80cebb75b6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пельмени, елена соломатина, общество

Эксперт объяснила, как выбрать съедобные пельмени

04:06 17.09.2020 (обновлено: 09:38 17.09.2020)
25446
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГотовая продукция в цехе по производству пельменей в Санкт-Петербурге
Готовая продукция в цехе по производству пельменей в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Как выбирать пельмени, чтобы не купить продукт с начинкой из рогов и копыт вместо мяса, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских аук, врач-диетолог Елена Соломатина.
Готовые пельмени из-за простоты приготовления и вполне приемлемой цены пользуются среди россиян большой популярностью. Выбор их в магазинах огромен, но далеко не все, что можно купить - это качественные продукты, предупреждает Елена Соломатина. Главный компонент правильных пельменей – это мясо, но иногда его в начинке бывает гораздо меньше, чем следует.
"Главное, чтобы в пельменях было мясо. Дело не в том, какое именно, а в том, чтобы оно было в принципе. В пельмени могут положить соевое мясо или мясо механической обвалки, то есть, по сути, рога и копыта. Конечно, именно рога с копытами туда не положат, но там могут быть отходы мясного производства с какими-нибудь костными кусочками, которые потом перемалывают в однородный фарш. Это все равно будет белок, но его качество не очень хорошее. Как правило, такие пельмени более дешевые и не очень хорошо усваиваются человеческим организмом", – рассказала радио Sputnik диетолог.
Покупая пельмени нужно обращать внимание не только на цену. Лучше выбирать продукты известных производителей с хорошей репутацией и, конечно, внимательно читать, что входит в их состав. Там должны быть мясо и тесто.
"Пельмени – это быстрая еда, это палочка-выручалочка. Говорить, что это диетическая и очень полезна еда не приходится, но есть и вполне съедобные пельмени. Они стоят не очень дешево, но они есть. Чтобы их найти, надо смотреть на известность производителя и состав. Состав должен быть максимально натуральный, в нем должны быть мясо и тесто. А из чего состоит тесто, все знают: мука, вода, соль. Еще добавляют перец. Это состав хороших пельменей", – объяснила Елена Соломатина в интервью радио Sputnik.
Молоко - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 19:34
Диетолог рассказал об опасных продуктах при похудении
3756824108
Обсудить 26
пельмениЕлена СоломатинаОбщество
Популярные комментарии
Доктор-очевидность ... Между плохим и хорошим выбирайте хорошее
17 сентября, 05:10
Андрей НиколаевАндрей Николаев
1340000
Если на пачке пелеменей написано "мясо", не верь глазам своим.
17 сентября, 04:07
ЛКЛысый Кучерявый
940000
Рекомендуем
Закрытая презентация новой шоу-программы Бориса Моисеева
"Состояние тяжелейшее". Борис Моисеев прикован к постели
Лидер националистического движения Реструкт Максим Марцинкевич (Тесак) во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы
Раскрыто содержание предсмертной записки "Тесака"
Лидер националистического движения Реструкт Максим Марцинкевич (Тесак) во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы
Стало известно, что Марцинкевич просил о помощи перед смертью
Мужчина говорит по телефону на улице Москвы.
Эксперт рассказал о телефонах, которые нельзя прослушать
Работа станции скорой медицинской помощи
В Кузбассе водителя скорой избили, пока бригада была на вызове
Производство автомобилей Renault Arkana
На Украине будут собирать Renault из российских машинокомплектов
Техники у вертолета Ка-52К Катран
Разработчик рассказал о завершении испытаний боевых вертолетов "Катран"
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Владелец автомобиля Захарова назвал способ смягчить приговор Ефремову
Лидер националистического движения Реструкт Максим Марцинкевич (Тесак) во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы
Националист Максим "Тесак" Марцинкевич покончил с собой в СИЗО
Юрий Гагарин в кабине космического корабля “Восток” во время первого в мире орбитального космического полета 12 апреля 1961 года
Космонавт рассказал о совете Гагарина после первого полета на орбиту
Место падения польского самолета Ту-154
Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154М диспетчеров
Певец Николай Басков
Белорусы атаковали инстаграм Баскова
Cмартфон
Эксперт объяснил, как смартфон выдает адрес владельца даже без геолокации
Крым
Эксперт оценил озвученные Киевом "истинные причины" потери Крыма
Депутат Государственной думы Шамсаил Саралиев
Депутат Госдумы от Чечни обратится в ГП после скандала в Калининграде
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:11Российский МИГ-31 перехватил бомбардировщики ВВС США над Беринговым морем
11:03Представитель Навального сообщил о бутылке с "Новичком" в томском отеле
11:00Ростех приступил к разработке нового прицела для стрелкового оружия
10:59"Надо было падать каждый день". Адвокат рассказал о травмах Легкоступовой
10:57Разработчик "Новичка" оценил появление бутылки с ядом в деле Навального
10:52ОЗХО получила от Германии запрос по ситуации с Навальным
10:47В Совфеде ответили на требования Польши по делу Качиньского
10:45Билл Гейтс оценил сроки получения вакцины от коронавируса в США
10:44В ОЗХО заявили, что взяли анализы Навального для изучения
10:40В Египте упростили для туристов условия предоставления ПЦР-теста
10:39Россиянина заочно арестовали за нападение на РЦНК в Киеве
10:39Медиков курской больницы, где пациента с ожогами поливали водой, накажут
10:38В Минздраве рассказали, как избежать второй волны коронавируса
10:36Москвичей предупредили о сильных дождях и грозах
10:34Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
10:34В Москве выявили 730 новых случаев COVID-19
10:34Россия не выдаст Польше диспетчеров по делу гибели Качиньского
10:32В России за сутки умерли 144 пациента с коронавирусом
10:32В России за сутки 5754 человека вылечились от коронавируса
10:32В России выявили 5762 новых случая коронавируса
Лента новостейМолния