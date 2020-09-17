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https://ria.ru/20200917/pashaev-1577397014.html
Пашаев не решил, будет ли присутствовать на рассмотрении своего дела
Адвокат Эльман Пашаев заявил РИА Новости, что не знает, поедет ли в Северную Осетию на рассмотрение дисциплинарного дела, которое завел Минюст после его работы... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T16:41
2020-09-17T16:41
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 17 сен – РИА Новости.</strong> Адвокат <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> заявил РИА Новости, что не знает, поедет ли в Северную Осетию на рассмотрение дисциплинарного дела, которое завел Минюст после его работы с актером <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Ефремовым</a>.Заседание совета адвокатской палаты Северной Осетии пройдет завтра."Ещё решения не принимал, пока занят работой", - ответил Пашаев на соответствующий вопрос.Ранее Минюст РФ внес в адвокатскую палату Северной Осетии представление о прекращении статуса адвоката Пашаева из-за публичных высказываний, допущенных по делу Ефремова. Его визави <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александра Добровинского</a> ведомство намерено привлечь к дисциплинарной ответственности, это представление рассмотрят в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.По итогам громкого судебного процесса Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за совершенное в пьяном виде ДТП, в котором погиб человек. Пашаев тщетно пытался доказать, что артист был не за рулем, а машину вел кто-то другой.
https://ria.ru/20200913/pashaev-1577156092.html
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, москва, происшествия

Пашаев не решил, будет ли присутствовать на рассмотрении своего дела

16:41 17.09.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАдвокат Эльман Пашаев
Адвокат Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Адвокат Эльман Пашаев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Адвокат Эльман Пашаев заявил РИА Новости, что не знает, поедет ли в Северную Осетию на рассмотрение дисциплинарного дела, которое завел Минюст после его работы с актером Михаилом Ефремовым.
Заседание совета адвокатской палаты Северной Осетии пройдет завтра.
"Ещё решения не принимал, пока занят работой", - ответил Пашаев на соответствующий вопрос.
Ранее Минюст РФ внес в адвокатскую палату Северной Осетии представление о прекращении статуса адвоката Пашаева из-за публичных высказываний, допущенных по делу Ефремова. Его визави Александра Добровинского ведомство намерено привлечь к дисциплинарной ответственности, это представление рассмотрят в Москве.
По итогам громкого судебного процесса Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за совершенное в пьяном виде ДТП, в котором погиб человек. Пашаев тщетно пытался доказать, что артист был не за рулем, а машину вел кто-то другой.
Адвокат Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
13 сентября, 08:14
Пашаев ответил на сообщения о гонораре в 11 миллионов рублей от Ефремова
060024
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