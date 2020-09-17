https://ria.ru/20200917/pashaev-1577397014.html

Пашаев не решил, будет ли присутствовать на рассмотрении своего дела

Адвокат Эльман Пашаев заявил РИА Новости, что не знает, поедет ли в Северную Осетию на рассмотрение дисциплинарного дела, которое завел Минюст после его работы... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T16:41

2020-09-17T16:41

2020-09-17T16:41

эльман пашаев

дтп с участием михаила ефремова

александр добровинский

михаил ефремов

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577059779_0:0:1871:1052_1400x0_80_0_0_acf0a429528f32c61560d8bb0048068a.jpg

<strong>МОСКВА, 17 сен – РИА Новости.</strong> Адвокат <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> заявил РИА Новости, что не знает, поедет ли в Северную Осетию на рассмотрение дисциплинарного дела, которое завел Минюст после его работы с актером <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Ефремовым</a>.Заседание совета адвокатской палаты Северной Осетии пройдет завтра."Ещё решения не принимал, пока занят работой", - ответил Пашаев на соответствующий вопрос.Ранее Минюст РФ внес в адвокатскую палату Северной Осетии представление о прекращении статуса адвоката Пашаева из-за публичных высказываний, допущенных по делу Ефремова. Его визави <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александра Добровинского</a> ведомство намерено привлечь к дисциплинарной ответственности, это представление рассмотрят в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.По итогам громкого судебного процесса Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за совершенное в пьяном виде ДТП, в котором погиб человек. Пашаев тщетно пытался доказать, что артист был не за рулем, а машину вел кто-то другой.

https://ria.ru/20200913/pashaev-1577156092.html

1

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, москва, происшествия