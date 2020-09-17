https://ria.ru/20200917/pase-1577402583.html

Глава ПАСЕ получил протест России в связи с заявлением по Белоруссии

Глава ПАСЕ Рик Демс получил протест делегации РФ в связи с принятием юридическим комитетом Ассамблеи заявления по Белоруссии, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T17:59

2020-09-17T17:59

2020-09-17T17:59

петр толстой

александр лукашенко

совет европы

белоруссия

парламентская ассамблея совета европы

в мире

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Parlamentskaja_assambleja_Soveta_Evropy/" target="_blank" data-auto="true">ПАСЕ</a> Рик Демс получил протест делегации РФ в связи с принятием юридическим комитетом Ассамблеи заявления по <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, сообщил РИА Новости источник в ПАСЕ.Ранее в МИД России РИА новости заявили, что российская делегация в ПАСЕ направила протест главе ассамблеи Рику Демсу в связи с заявлением юридического комитета по Белоруссии, по мнению РФ, это заявление принято с использованием процедурных уловок.Комитет ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека выступил с заявлением о ситуации в Белоруссии, в котором отказался признать результаты президентских выборов в республике и выступил за их повторное проведение с участием "международных наблюдателей". Также комитет призвал привлечь к ответственности виновных в серьезных нарушениях прав человека в Белоруссии в контексте последних президентских выборов и предложил "срочно создать международный орган по расследованию, сбору информации и доказательств преступлений в области прав человека в Белоруссии". В комитете считают, что в него должны войти "представители белорусских властей и представители гражданского общества, обе стороны должны сотрудничать в этом расследовании, а результаты работы этого органа должны быть опубликованы с тем, чтобы они были доступны любой национальной или международной правозащитной организации".В связи с этим в российском министерстве агентству пояснили, что "по информации российской делегации в ПАСЕ, упомянутое заявление было принято под давлением председателя комиссии латвийца Бориса Цилевича - в нарушение регламента ассамблеи и демократических принципов проведения дискуссии. Он демонстративно проигнорировал мнение российских парламентариев, отказавшись провести голосование по проекту заявления и представив дело так, будто он пользуется консенсусом. Таким образом, данная бумага ни в коей мере не отражает мнение всех членов юридической комиссии, а следовательно, не подлежит публикации в таком статусе", считают в МИД РФ.Белоруссия формально не входит в ПАСЕ. Шестнадцатого сентября 1992 года ПАСЕ предоставила статус "специально приглашенного" Верховному совету Белоруссии. Двенадцатого марта 1993 года Белоруссия подала заявку на вступление в <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Evropy/" target="_blank" data-auto="true">Совет Европы</a>. Однако в январе 1997 года Бюро ПАСЕ приняло решение о приостановлении статуса "специально приглашенного" в отношении парламента Белоруссии, в результате чего рассмотрение заявки республики о вступлении в Совет Европы было приостановлено. Однако взаимодействие <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> и Совета Европы последние годы продолжалось. Белоруссия также не ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

https://ria.ru/20200909/neft-1576939511.html

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белоруссия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр толстой, александр лукашенко, совет европы, белоруссия, парламентская ассамблея совета европы, в мире