https://ria.ru/20200917/park-1577376861.html

Эксперт прокомментировал борьбу уток и крыс за корм в парках Москвы

Борьба крыс с утками за корм в парках Москвы – это обычная пищевая конкуренция, размножению крыс способствуют люди, приносящие хлеб и зерно, сообщил РИА Новости РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T12:13

2020-09-17T12:13

2020-09-17T12:13

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Борьба крыс с утками за корм в парках <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> – это обычная пищевая конкуренция, размножению крыс способствуют люди, приносящие хлеб и зерно, сообщил РИА Новости главный специалист <a href="http://ria.ru/organization_Mospriroda/" target="_blank" data-auto="true">Мосприроды</a> Николай Шелуханов.Ранее в сети появилось видео, на котором две крысы плавают рядом с утками, отбирая у них еду. Уточнялось, что видео было снято в парке "Торфянка" на северо-востоке Москвы.Эксперт отметил, что если бы не было корма, крыс в таком количестве не было. Возможность питаться и размножаться дают им люди, приходящие покормить уток. "У нас был такой случай в Кузьминках: люди пожаловались, что много крыс, а оказалось, что у них есть постоянный корм. Есть корм – крыса будет там сидеть. Это у многих животных такая особенность", - пояснил Шелуханов.По его словам, для взрослых уток такое соседство безопасно, однако пуховичка – новорожденного утенка – крысы могут и поймать. Для человека крыса тоже может быть опасна, если к ней слишком приблизиться – она это воспримет как агрессию.

https://realty.ria.ru/20200804/1575342266.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мосприрода, москва, общество