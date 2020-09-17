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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20200917/park-1577376861.html
Эксперт прокомментировал борьбу уток и крыс за корм в парках Москвы
Борьба крыс с утками за корм в парках Москвы – это обычная пищевая конкуренция, размножению крыс способствуют люди, приносящие хлеб и зерно, сообщил РИА Новости РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T12:13
2020-09-17T12:13
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосприрода
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Борьба крыс с утками за корм в парках <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> – это обычная пищевая конкуренция, размножению крыс способствуют люди, приносящие хлеб и зерно, сообщил РИА Новости главный специалист <a href="http://ria.ru/organization_Mospriroda/" target="_blank" data-auto="true">Мосприроды</a> Николай Шелуханов.Ранее в сети появилось видео, на котором две крысы плавают рядом с утками, отбирая у них еду. Уточнялось, что видео было снято в парке "Торфянка" на северо-востоке Москвы.Эксперт отметил, что если бы не было корма, крыс в таком количестве не было. Возможность питаться и размножаться дают им люди, приходящие покормить уток. "У нас был такой случай в Кузьминках: люди пожаловались, что много крыс, а оказалось, что у них есть постоянный корм. Есть корм – крыса будет там сидеть. Это у многих животных такая особенность", - пояснил Шелуханов.По его словам, для взрослых уток такое соседство безопасно, однако пуховичка – новорожденного утенка – крысы могут и поймать. Для человека крыса тоже может быть опасна, если к ней слишком приблизиться – она это воспримет как агрессию.
https://realty.ria.ru/20200804/1575342266.html
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мосприрода, москва, общество

Эксперт прокомментировал борьбу уток и крыс за корм в парках Москвы

12:13 17.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПарк в Москве
Парк в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Борьба крыс с утками за корм в парках Москвы – это обычная пищевая конкуренция, размножению крыс способствуют люди, приносящие хлеб и зерно, сообщил РИА Новости главный специалист Мосприроды Николай Шелуханов.
Ранее в сети появилось видео, на котором две крысы плавают рядом с утками, отбирая у них еду. Уточнялось, что видео было снято в парке "Торфянка" на северо-востоке Москвы.
"Это их исконная стихия, родная территория. Крыса изначально – околоводное животное, которое потом подселилось к человеку. Крыса никогда не покинет место, если там есть корм, она будет там все время обитать и существовать. Зимой, естественно, может от холода она куда-то переберется ближе к человеку, но чаще всего там останется. Они хорошо плавают, ныряют хорошо, и пищевая конкуренция с утками – у уток отнять еду, самим наесться – это нормально для животных", - прокомментировал поведение крыс Шелуханов.
Эксперт отметил, что если бы не было корма, крыс в таком количестве не было. Возможность питаться и размножаться дают им люди, приходящие покормить уток. "У нас был такой случай в Кузьминках: люди пожаловались, что много крыс, а оказалось, что у них есть постоянный корм. Есть корм – крыса будет там сидеть. Это у многих животных такая особенность", - пояснил Шелуханов.
Проект парка в Раменках - РИА Новости, 1920, 04.08.2020
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По его словам, для взрослых уток такое соседство безопасно, однако пуховичка – новорожденного утенка – крысы могут и поймать. Для человека крыса тоже может быть опасна, если к ней слишком приблизиться – она это воспримет как агрессию.
"Крысы изначально могут переносить опасные заболевания, но сейчас у нас таких опасных болезней как чума, например, нет. Если взять средневековье, то распространение болезней было только из-за того, что блохи, которые жили на крысах, нападали на людей и заражали их", - добавил собеседник агентства.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосприродаМоскваОбщество
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