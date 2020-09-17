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Медиков курской больницы, где пациента с ожогами поливали водой, накажут
Работников больницы в Курской области, где, по данным СМИ, получившего ожоги пациента в качестве лечения поливали холодной водой, привлекут к дисциплинарной... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T10:39
2020-09-17T10:39
курская область
происшествия
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<strong>ВОРОНЕЖ, 17 сен - РИА Новости.</strong> Работников больницы в <a href="http://ria.ru/location_Kurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Курской области</a>, где, по данным СМИ, получившего ожоги пациента в качестве лечения поливали холодной водой, привлекут к дисциплинарной ответственности, сообщает в четверг администрация региона.Информация о случившемся была опубликована в курских СМИ и социальных сетях в середине августа. По их данным, мужчину, поступившего в Суджанскую центральную райбольницу с 70-процентными ожогами тела, поливали в качестве лечения холодной водой. Пациент скончался несколько дней спустя в областной клинической больнице. Происшествие вызвало резонанс, областной комитет здравоохранения начал проверку изложенных в СМИ фактов.По данным администрации области, пациент поступил в хирургическое отделение районной больницы 3 августа, на следующий день мужчина был транспортирован вертолетом санитарной авиации в Курскую областную клиническую больницу. Там его прооперировали, но, несмотря на интенсивную терапию, состояние больного оставалось тяжелым, и он скончался 13 августа.Также в середине августа в Курской области произошел другой резонансный случай с госпитализированным пациентом. Женщина, госпитализированная в Горшеченскую центральную районную больницу 13 августа, на следующий день очнулась в морге, куда ее отправили из медучреждения после "констатации биологической смерти". Комитет здравоохранения Курской области начал проверку обстоятельств случившегося, по итогам которой сотрудников, оказывавших 81-летней пациентке помощь, привлекли к дисциплинарной ответственности, а главный врач больницы "по собственному желанию написал заявление на отпуск с последующим увольнением". Что касается самой женщины, то она была перевезена в Курскую областную клиническую больницу, ее состояние оценивалось как стабильно тяжелое. Пациентка умерла 18 августа поздно вечером.
https://ria.ru/20200608/1572650627.html
https://ria.ru/20200630/1573696247.html
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курская область
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курская область, происшествия

Медиков курской больницы, где пациента с ожогами поливали водой, накажут

10:39 17.09.2020
318
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи
Врачи - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВОРОНЕЖ, 17 сен - РИА Новости. Работников больницы в Курской области, где, по данным СМИ, получившего ожоги пациента в качестве лечения поливали холодной водой, привлекут к дисциплинарной ответственности, сообщает в четверг администрация региона.
Информация о случившемся была опубликована в курских СМИ и социальных сетях в середине августа. По их данным, мужчину, поступившего в Суджанскую центральную райбольницу с 70-процентными ожогами тела, поливали в качестве лечения холодной водой. Пациент скончался несколько дней спустя в областной клинической больнице. Происшествие вызвало резонанс, областной комитет здравоохранения начал проверку изложенных в СМИ фактов.
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По данным администрации области, пациент поступил в хирургическое отделение районной больницы 3 августа, на следующий день мужчина был транспортирован вертолетом санитарной авиации в Курскую областную клиническую больницу. Там его прооперировали, но, несмотря на интенсивную терапию, состояние больного оставалось тяжелым, и он скончался 13 августа.
"Организация медицинской помощи, действия врачей Суджанской ЦРБ, выбранная тактика лечения оценены специальной комиссией... Выявлены нарушения. Сотрудники, оказывавшие помощь пациенту в районной больнице, будут привлечены к дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении.
Также в середине августа в Курской области произошел другой резонансный случай с госпитализированным пациентом. Женщина, госпитализированная в Горшеченскую центральную районную больницу 13 августа, на следующий день очнулась в морге, куда ее отправили из медучреждения после "констатации биологической смерти". Комитет здравоохранения Курской области начал проверку обстоятельств случившегося, по итогам которой сотрудников, оказывавших 81-летней пациентке помощь, привлекли к дисциплинарной ответственности, а главный врач больницы "по собственному желанию написал заявление на отпуск с последующим увольнением". Что касается самой женщины, то она была перевезена в Курскую областную клиническую больницу, ее состояние оценивалось как стабильно тяжелое. Пациентка умерла 18 августа поздно вечером.
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