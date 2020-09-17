https://ria.ru/20200917/otmena-1577381643.html

Режиссер спектакля "Бульба. Пир" Театра на Малой Бронной заболел COVID-19

Режиссер спектакля "Бульба. Пир" в Театре на Малой Бронной Александр Молочников сообщил, что заболел коронавирусом. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T13:28

2020-09-17T13:28

2020-09-17T13:28

культура

коронавирус в россии

театр

новости культуры

театр на малой бронной

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Режиссер спектакля "Бульба. Пир" в Театре на Малой Бронной Александр Молочников сообщил, что заболел коронавирусом.Ранее пресс-атташе театра Мария Малкина заявила РИА Новости, что спектакль, премьера которого была запланирована на 19 сентября, переносится на 6 октября из-за коронавируса у одного из артистов, участвующего в постановке."В Театре на Малой Бронной должна была состояться премьера нашего спектакля "Бульба. Пир". К сожалению, мы вынуждены снова ее перенести: первый раз – из-за карантина, сегодня – потому что вчера у некоторых артистов и у меня был обнаружен коронавирус. Тест оказался положительным. Нам вдвойне обидно, потому что позавчера был, как мне кажется, очень хороший прогон спектакля", - написал Молочников в Instagram.Как рассказали в театре, первые спектакли переносятся на 6 и 7 октября. Купленные билеты будут действительны, тем, кто захочет их вернуть, деньги будут возвращены."Бульба. Пир" – вольная фантазия по мотивам "Тараса Бульбы" Николая Гоголя. Спектакль строится не только вокруг истории взаимоотношений отцов и сыновей, но и вокруг истории любви Андрия Бульбы, сына казачьего воеводы, и девушки Хелены.

https://ria.ru/20200917/netrebko-1577367145.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, театр, новости культуры, театр на малой бронной