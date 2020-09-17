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Режиссер спектакля "Бульба. Пир" Театра на Малой Бронной заболел COVID-19
Режиссер спектакля "Бульба. Пир" в Театре на Малой Бронной Александр Молочников сообщил, что заболел коронавирусом. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T13:28
2020-09-17T13:28
культура
коронавирус в россии
театр
новости культуры
театр на малой бронной
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Режиссер спектакля "Бульба. Пир" в Театре на Малой Бронной Александр Молочников сообщил, что заболел коронавирусом.Ранее пресс-атташе театра Мария Малкина заявила РИА Новости, что спектакль, премьера которого была запланирована на 19 сентября, переносится на 6 октября из-за коронавируса у одного из артистов, участвующего в постановке."В Театре на Малой Бронной должна была состояться премьера нашего спектакля "Бульба. Пир". К сожалению, мы вынуждены снова ее перенести: первый раз – из-за карантина, сегодня – потому что вчера у некоторых артистов и у меня был обнаружен коронавирус. Тест оказался положительным. Нам вдвойне обидно, потому что позавчера был, как мне кажется, очень хороший прогон спектакля", - написал Молочников в Instagram.Как рассказали в театре, первые спектакли переносятся на 6 и 7 октября. Купленные билеты будут действительны, тем, кто захочет их вернуть, деньги будут возвращены."Бульба. Пир" – вольная фантазия по мотивам "Тараса Бульбы" Николая Гоголя. Спектакль строится не только вокруг истории взаимоотношений отцов и сыновей, но и вокруг истории любви Андрия Бульбы, сына казачьего воеводы, и девушки Хелены.
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коронавирус в россии, театр, новости культуры, театр на малой бронной

Режиссер спектакля "Бульба. Пир" Театра на Малой Бронной заболел COVID-19

13:28 17.09.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссёр Александр Молочников во время интервью на 31-м кинофестивале "Кинотавр" в Сочи
Режиссёр Александр Молочников во время интервью на 31-м кинофестивале Кинотавр в Сочи - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Режиссер спектакля "Бульба. Пир" в Театре на Малой Бронной Александр Молочников сообщил, что заболел коронавирусом.
Ранее пресс-атташе театра Мария Малкина заявила РИА Новости, что спектакль, премьера которого была запланирована на 19 сентября, переносится на 6 октября из-за коронавируса у одного из артистов, участвующего в постановке.
"В Театре на Малой Бронной должна была состояться премьера нашего спектакля "Бульба. Пир". К сожалению, мы вынуждены снова ее перенести: первый раз – из-за карантина, сегодня – потому что вчера у некоторых артистов и у меня был обнаружен коронавирус. Тест оказался положительным. Нам вдвойне обидно, потому что позавчера был, как мне кажется, очень хороший прогон спектакля", - написал Молочников в Instagram.
Как рассказали в театре, первые спектакли переносятся на 6 и 7 октября. Купленные билеты будут действительны, тем, кто захочет их вернуть, деньги будут возвращены.
"Бульба. Пир" – вольная фантазия по мотивам "Тараса Бульбы" Николая Гоголя. Спектакль строится не только вокруг истории взаимоотношений отцов и сыновей, но и вокруг истории любви Андрия Бульбы, сына казачьего воеводы, и девушки Хелены.
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КультураКоронавирус в РоссииТеатрНовости культурыТеатр на Малой Бронной
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