https://ria.ru/20200917/osadki-1577414615.html
В отдельных районах Москвы выпало более половины месячной нормы осадков
Более половины месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы в четверг, сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T21:52
2020-09-17T21:52
2020-09-17T21:52
мосводосток
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Более половины месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы в четверг, сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>."По данным на 21.00 мск, в отдельных районах города выпало до 36 мм осадков, что составляет более половины месячной нормы сентября. В частности, в САО - 35, СВАО - 35,8, ВАО - 30,2 и <a href="http://ria.ru/location_JUVAO_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">ЮВАО</a> - 28", - говорится в сообщении.Отмечается, что в городе фиксируются небольшие локальные скопления воды, которые оперативно устраняются бригадами ГУП "<a href="http://ria.ru/organization_Mosvodostok/" target="_blank" data-auto="true">Мосводосток</a>".
https://realty.ria.ru/20200917/liven-1577401347.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мосводосток, москва, общество