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В отдельных районах Москвы выпало более половины месячной нормы осадков
Более половины месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы в четверг, сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T21:52
2020-09-17T21:52
мосводосток
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Более половины месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы в четверг, сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>."По данным на 21.00 мск, в отдельных районах города выпало до 36 мм осадков, что составляет более половины месячной нормы сентября. В частности, в САО - 35, СВАО - 35,8, ВАО - 30,2 и <a href="http://ria.ru/location_JUVAO_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">ЮВАО</a> - 28", - говорится в сообщении.Отмечается, что в городе фиксируются небольшие локальные скопления воды, которые оперативно устраняются бригадами ГУП "<a href="http://ria.ru/organization_Mosvodostok/" target="_blank" data-auto="true">Мосводосток</a>".
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мосводосток, москва, общество

В отдельных районах Москвы выпало более половины месячной нормы осадков

21:52 17.09.2020
369
© РИА Новости / Владимир АстапковичДождь в городе
Дождь в городе - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Более половины месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы в четверг, сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.
"По данным на 21.00 мск, в отдельных районах города выпало до 36 мм осадков, что составляет более половины месячной нормы сентября. В частности, в САО - 35, СВАО - 35,8, ВАО - 30,2 и ЮВАО - 28", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в городе фиксируются небольшие локальные скопления воды, которые оперативно устраняются бригадами ГУП "Мосводосток".
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