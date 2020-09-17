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https://ria.ru/20200917/opukhol-1577369670.html
Назван неожиданный предвестник опухоли мозга
Владимир Зайцев изданию Aif.ru. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T10:25
2020-09-17T10:25
здоровье
общество
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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. </strong>Состояние, когда начинает шуметь в ушах или когда человек усиленно слышит себя, может быть предвестником опухолевых процессов в головном мозге, рассказал врач<strong> </strong>Владимир Зайцев изданию <a href="https://aif.ru/" target="_blank">Aif.ru</a>.По словам специалиста, если это состояние проходит за несколько секунд, то это вариант нормы.Однако шум в ушах может быть и предвестником инфарктов, инсультов и резкого подъема давления.Также это может указывать на опухоль головного мозга, поэтому необходима консультация специалиста.Этому состоянию подвержены также люди со слабыми стенками кровеносных сосудов и люди с различными неврологическими диагнозами. Проблема может возникать из-за зажатости шейного отдела позвоночника или закрытия просвета слуховой трубы. Усиленно слышать себя мы можем также из-за воспаления слухового нерва, либо из-за серной пробки в ухе.Чем раньше человек посетит врача, тем больше шансов, что вопрос решится безболезненно, отметил специалист.
https://ria.ru/20200916/opukholi-1577312045.html
РИА Новости
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Новости
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здоровье, общество

Назван неожиданный предвестник опухоли мозга

10:25 17.09.2020
1194
© Depositphotos / KhakimullinРентгеновский снимок мозга
Рентгеновский снимок мозга - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© Depositphotos / Khakimullin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Состояние, когда начинает шуметь в ушах или когда человек усиленно слышит себя, может быть предвестником опухолевых процессов в головном мозге, рассказал врач Владимир Зайцев изданию Aif.ru.
По словам специалиста, если это состояние проходит за несколько секунд, то это вариант нормы.
Однако шум в ушах может быть и предвестником инфарктов, инсультов и резкого подъема давления.Также это может указывать на опухоль головного мозга, поэтому необходима консультация специалиста.
"Организм дает конкретные сигналы и просит с этим разобраться", - сказал Зайцев.
Этому состоянию подвержены также люди со слабыми стенками кровеносных сосудов и люди с различными неврологическими диагнозами. Проблема может возникать из-за зажатости шейного отдела позвоночника или закрытия просвета слуховой трубы. Усиленно слышать себя мы можем также из-за воспаления слухового нерва, либо из-за серной пробки в ухе.
Лаборант проводит биохимическое исследование онкомаркеров - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 12:58
Названы причины быстрого роста опухолей
Чем раньше человек посетит врача, тем больше шансов, что вопрос решится безболезненно, отметил специалист.
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