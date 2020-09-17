https://ria.ru/20200917/opukhol-1577369670.html

Назван неожиданный предвестник опухоли мозга

Владимир Зайцев изданию Aif.ru. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T10:25

2020-09-17T10:25

2020-09-17T10:25

здоровье

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/151809/35/1518093544_0:87:2100:1268_1400x0_80_0_0_63926728643f3c607fab5bab103efe97.jpg

<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. </strong>Состояние, когда начинает шуметь в ушах или когда человек усиленно слышит себя, может быть предвестником опухолевых процессов в головном мозге, рассказал врач<strong> </strong>Владимир Зайцев изданию <a href="https://aif.ru/" target="_blank">Aif.ru</a>.По словам специалиста, если это состояние проходит за несколько секунд, то это вариант нормы.Однако шум в ушах может быть и предвестником инфарктов, инсультов и резкого подъема давления.Также это может указывать на опухоль головного мозга, поэтому необходима консультация специалиста.Этому состоянию подвержены также люди со слабыми стенками кровеносных сосудов и люди с различными неврологическими диагнозами. Проблема может возникать из-за зажатости шейного отдела позвоночника или закрытия просвета слуховой трубы. Усиленно слышать себя мы можем также из-за воспаления слухового нерва, либо из-за серной пробки в ухе.Чем раньше человек посетит врача, тем больше шансов, что вопрос решится безболезненно, отметил специалист.

https://ria.ru/20200916/opukholi-1577312045.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, общество