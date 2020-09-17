Лавров призвал Литву не использовать оппозицию в Белоруссии втемную
19:35 17.09.2020 (обновлено: 22:37 17.09.2020)
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Литва и другие соседи Белоруссии сегодня пытаются во многом использовать белорусскую оппозицию, очевидно, что Светлана Тихановская говорит не своим голосом, заявил в четверг глава МИД России Сергей Лавров.
"Очень не хотелось бы, чтобы соседи этой страны (Белоруссии. — Прим. ред.) и наши соседи, в том числе такие как Литва, пытались диктовать свою волю белорусскому народу и, по сути дела, руководить процессами, в которых оппозицию используют во многом втемную", — заявил Лавров в интервью телеканалу RTVI.
"Я уже говорил несколько раз о том, в каком положении оказалась Светлана Тихановская. То, что она говорит не своим голосом, для меня очевидно. Она находится в столице Литвы, которая в первых рядах вместе с нашими польскими коллегами требует смены власти в Белоруссии. Вы знаете, что Литва уже объявила Тихановскую лидером Республики Беларусь, Лукашенко был объявлен нелегитимным президентом", — отметил глава МИД России.
Также Лавров выразил надежду, что белорусская оппозиция найдет в себе силы противостоять откровенному манипулированию тех, кто оголтело натравливает ее на Россию.
В качестве примера министр напомнил, что "на начальном этапе кризиса" в Белоруссии оппозиция заявляла, что они "никоим образом не занимаются антироссийской деятельностью, что хотят жить в дружбе с российским народом".
"При этом все же видели программный документ, который на сайте Тихановской висел несколько часов. Лидеры оппозиции потом все-таки его убрали, осознав, что сделали ошибку, когда предъявили публике свои цели и задачи", — отметил глава российского МИД.
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