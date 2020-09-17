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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200917/oppozitsiya-1577409870.html
Лавров призвал Литву не использовать оппозицию в Белоруссии втемную
Литва и другие соседи Белоруссии сегодня пытаются во многом использовать белорусскую оппозицию, очевидно, что Светлана Тихановская говорит не своим голосом,... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T19:35
2020-09-17T22:37
протесты в белоруссии
светлана тихановская
россия
сергей лавров
белоруссия
литва
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Lithuania" target="_blank">Литва</a> и другие соседи Белоруссии сегодня пытаются во многом использовать белорусскую оппозицию, очевидно, что Светлана Тихановская говорит не своим голосом, заявил в четверг глава МИД России <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергей Лавров</a>."Очень не хотелось бы, чтобы соседи этой страны (Белоруссии. — Прим. ред.) и наши соседи, в том числе такие как Литва, пытались диктовать свою волю белорусскому народу и, по сути дела, руководить процессами, в которых оппозицию используют во многом втемную", — заявил Лавров в интервью телеканалу <a href="https://rtvi.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">RTVI</a>.Также Лавров выразил надежду, что белорусская оппозиция найдет в себе силы противостоять откровенному манипулированию тех, кто оголтело натравливает ее на Россию.В качестве примера министр напомнил, что "на начальном этапе кризиса" в Белоруссии оппозиция заявляла, что они "никоим образом не занимаются антироссийской деятельностью, что хотят жить в дружбе с российским народом"."При этом все же видели программный документ, который на сайте Тихановской висел несколько часов. Лидеры оппозиции потом все-таки его убрали, осознав, что сделали ошибку, когда предъявили публике свои цели и задачи", — отметил глава российского МИД.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200910/tikhanovskaya-1577064124.html
не лаврова дело - наше дело белорусов
55
Кругом враги! Нужно больше выражать озабоченности и требовать с Запада доказательств.
13
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россия
белоруссия
литва
РИА Новости
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Лавров о ситуации в Белоруссии: "Светлана Тихановская говорит не своим голосом"
Глава МИД РФ Сергей Лавров дал большое интервью телеканалу RTVi, где высказался еще раз на тему выборов и ситуацию в Белоруссии.
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светлана тихановская, россия, сергей лавров, белоруссия, литва, в мире

Лавров призвал Литву не использовать оппозицию в Белоруссии втемную

19:35 17.09.2020 (обновлено: 22:37 17.09.2020)
8509
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Литва и другие соседи Белоруссии сегодня пытаются во многом использовать белорусскую оппозицию, очевидно, что Светлана Тихановская говорит не своим голосом, заявил в четверг глава МИД России Сергей Лавров.
"Очень не хотелось бы, чтобы соседи этой страны (Белоруссии. — Прим. ред.) и наши соседи, в том числе такие как Литва, пытались диктовать свою волю белорусскому народу и, по сути дела, руководить процессами, в которых оппозицию используют во многом втемную", — заявил Лавров в интервью телеканалу RTVI.

"Я уже говорил несколько раз о том, в каком положении оказалась Светлана Тихановская. То, что она говорит не своим голосом, для меня очевидно. Она находится в столице Литвы, которая в первых рядах вместе с нашими польскими коллегами требует смены власти в Белоруссии. Вы знаете, что Литва уже объявила Тихановскую лидером Республики Беларусь, Лукашенко был объявлен нелегитимным президентом", — отметил глава МИД России.

Светлана Тихановская во время пресс-конференции в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
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Также Лавров выразил надежду, что белорусская оппозиция найдет в себе силы противостоять откровенному манипулированию тех, кто оголтело натравливает ее на Россию.
В качестве примера министр напомнил, что "на начальном этапе кризиса" в Белоруссии оппозиция заявляла, что они "никоим образом не занимаются антироссийской деятельностью, что хотят жить в дружбе с российским народом".
"При этом все же видели программный документ, который на сайте Тихановской висел несколько часов. Лидеры оппозиции потом все-таки его убрали, осознав, что сделали ошибку, когда предъявили публике свои цели и задачи", — отметил глава российского МИД.
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Обсудить 11
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяРоссияСергей ЛавровБелоруссияЛитваВ мире
Популярные комментарии
не лаврова дело - наше дело белорусов
17 сентября, 19:40
mAmika Antonov
15300037
Кругом враги! Нужно больше выражать озабоченности и требовать с Запада доказательств.
17 сентября, 20:03
SVSamvel Vazgenovich Gurgenov
620005
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