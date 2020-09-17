https://ria.ru/20200917/oppozitsiya-1577409870.html

Лавров призвал Литву не использовать оппозицию в Белоруссии втемную

Литва и другие соседи Белоруссии сегодня пытаются во многом использовать белорусскую оппозицию, очевидно, что Светлана Тихановская говорит не своим голосом,... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T19:35

2020-09-17T19:35

2020-09-17T22:37

протесты в белоруссии

светлана тихановская

россия

сергей лавров

белоруссия

литва

в мире

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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Lithuania" target="_blank">Литва</a> и другие соседи Белоруссии сегодня пытаются во многом использовать белорусскую оппозицию, очевидно, что Светлана Тихановская говорит не своим голосом, заявил в четверг глава МИД России <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергей Лавров</a>."Очень не хотелось бы, чтобы соседи этой страны (Белоруссии. — Прим. ред.) и наши соседи, в том числе такие как Литва, пытались диктовать свою волю белорусскому народу и, по сути дела, руководить процессами, в которых оппозицию используют во многом втемную", — заявил Лавров в интервью телеканалу <a href="https://rtvi.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">RTVI</a>.Также Лавров выразил надежду, что белорусская оппозиция найдет в себе силы противостоять откровенному манипулированию тех, кто оголтело натравливает ее на Россию.В качестве примера министр напомнил, что "на начальном этапе кризиса" в Белоруссии оппозиция заявляла, что они "никоим образом не занимаются антироссийской деятельностью, что хотят жить в дружбе с российским народом"."При этом все же видели программный документ, который на сайте Тихановской висел несколько часов. Лидеры оппозиции потом все-таки его убрали, осознав, что сделали ошибку, когда предъявили публике свои цели и задачи", — отметил глава российского МИД.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200910/tikhanovskaya-1577064124.html

mika Antonov не лаврова дело - наше дело белорусов 55

Samvel Vazgenovich Gurgenov Кругом враги! Нужно больше выражать озабоченности и требовать с Запада доказательств. 13

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Лавров о ситуации в Белоруссии: "Светлана Тихановская говорит не своим голосом" Глава МИД РФ Сергей Лавров дал большое интервью телеканалу RTVi, где высказался еще раз на тему выборов и ситуацию в Белоруссии. 2020-09-17T19:35 true PT1M43S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, россия, сергей лавров, белоруссия, литва, в мире