https://ria.ru/20200917/oon-1577394553.html

МИД раскрыл детали видеовыступления Путина на Генассамблее ООН

Видеовыступление президента РФ Владимира Путина на Генассамблее ООН запланировано на 22 сентября, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T16:10

2020-09-17T16:10

2020-09-17T16:10

россия

мария захарова

генеральная ассамблея оон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

владимир путин

нью-йорк (город)

оон

в мире

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Видеовыступление президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> на <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генассамблее</a> <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> запланировано на 22 сентября, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>."С 22 по 29 сентября в <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорке</a> состоится неделя высокого уровня 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Речь идет о центральном международно-политическом мероприятии года для всеобъемлющего рассмотрения актуальных проблем современности, которое традиционно собирает глав государств, правительств и министров иностранных дел", - сказала она.По словам Захаровой, работа недели будет выстраиваться преимущественно в дистанционном формате."С учетом юбилейного характера сессии делегацию нашей страны возглавит президент РФ, который выступит в первый день мероприятия с видеообращением", - сообщила официальный представитель МИД РФ.

https://ria.ru/20200917/putin-1577385231.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, генеральная ассамблея оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин, нью-йорк (город), оон, в мире