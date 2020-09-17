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МИД раскрыл детали видеовыступления Путина на Генассамблее ООН
Видеовыступление президента РФ Владимира Путина на Генассамблее ООН запланировано на 22 сентября, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T16:10
2020-09-17T16:10
россия
мария захарова
генеральная ассамблея оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир путин
нью-йорк (город)
оон
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Видеовыступление президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> на <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генассамблее</a> <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> запланировано на 22 сентября, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>."С 22 по 29 сентября в <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорке</a> состоится неделя высокого уровня 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Речь идет о центральном международно-политическом мероприятии года для всеобъемлющего рассмотрения актуальных проблем современности, которое традиционно собирает глав государств, правительств и министров иностранных дел", - сказала она.По словам Захаровой, работа недели будет выстраиваться преимущественно в дистанционном формате."С учетом юбилейного характера сессии делегацию нашей страны возглавит президент РФ, который выступит в первый день мероприятия с видеообращением", - сообщила официальный представитель МИД РФ.
https://ria.ru/20200917/putin-1577385231.html
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россия, мария захарова, генеральная ассамблея оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин, нью-йорк (город), оон, в мире

МИД раскрыл детали видеовыступления Путина на Генассамблее ООН

16:10 17.09.2020
10028
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с главой ВОЗ Тедросом Адханомом и первым заместителем Генсека ООН Аминой Мохаммед. 16 ноября 2017
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой ВОЗ Тедросом Адханомом и первым заместителем Генсека ООН Аминой Мохаммед. 16 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Видеовыступление президента РФ Владимира Путина на Генассамблее ООН запланировано на 22 сентября, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"С 22 по 29 сентября в Нью-Йорке состоится неделя высокого уровня 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Речь идет о центральном международно-политическом мероприятии года для всеобъемлющего рассмотрения актуальных проблем современности, которое традиционно собирает глав государств, правительств и министров иностранных дел", - сказала она.
По словам Захаровой, работа недели будет выстраиваться преимущественно в дистанционном формате.
"С учетом юбилейного характера сессии делегацию нашей страны возглавит президент РФ, который выступит в первый день мероприятия с видеообращением", - сообщила официальный представитель МИД РФ.
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
Вчера, 13:58
Путин на совещании с членами Совбеза обсудил подготовку выступления в ООН
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РоссияМария ЗахароваГенеральная Ассамблея ООНМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Владимир ПутинНью-Йорк (город)ООНВ мире
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