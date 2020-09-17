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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200917/ogranicheniya-1577379339.html
В Кремле оценили возможность дальнейшего снятия ограничений в Ставрополье
Решения о снятии ограничений, введенных из-за коронавируса, принимают главы регионов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T12:48
2020-09-17T12:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
дмитрий песков
ставропольский край
общество
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Решения о снятии ограничений, введенных из-за коронавируса, принимают главы регионов, сообщил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, комментируя ситуацию в <a href="http://ria.ru/location_Stavropolskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Ставропольском крае</a>.Еще весной губернатор Ставропольского края подписал постановление об открытии непродовольственных магазинов, но <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> это решение заблокировал. Регион до сих пор находится на первом этапе снятия ограничений. Разрешить работу практически всего бизнеса планируется ко дню города.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дмитрий песков, ставропольский край, общество

В Кремле оценили возможность дальнейшего снятия ограничений в Ставрополье

12:48 17.09.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Степанов / Перейти в фотобанкТриумфальная арка (Тифлисские ворота) в Ставрополе
Триумфальная арка (Тифлисские ворота) в Ставрополе - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Дмитрий Степанов
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Триумфальная арка (Тифлисские ворота) в Ставрополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Решения о снятии ограничений, введенных из-за коронавируса, принимают главы регионов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в Ставропольском крае.
Еще весной губернатор Ставропольского края подписал постановление об открытии непродовольственных магазинов, но Роспотребнадзор это решение заблокировал. Регион до сих пор находится на первом этапе снятия ограничений. Разрешить работу практически всего бизнеса планируется ко дню города.
"В данном случае это прерогатива глав регионов, именно они принимают соответствующие решения. Здесь они должны пользоваться теми полномочиями, которые у них есть", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, должны ли губернаторы, которым президент выделил дополнительные полномочия, подчиняться подобным решениям Роспотребнадзора.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
110122
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Дмитрий ПесковСтавропольский крайОбщество
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