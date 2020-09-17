https://ria.ru/20200917/obuv-1577393299.html

Прокуратура проверит инцидент с мытьем обуви в храме в Калининграде

Военная прокуратура Балтийского флота организовала проверку в связи с опубликованным в интернете видео, на котором военнослужащие Балтфлота моют обувь в... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T15:54

2020-09-17T15:54

2020-09-17T15:54

религия и мировоззрение

религия

новости - религия и мировоззрение

балтийский флот вмф россии

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происшествия

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<strong>МОСКВА, 17 сен – РИА Новости.</strong> Военная прокуратура Балтийского флота организовала проверку в связи с опубликованным в интернете видео, на котором военнослужащие <a href="http://ria.ru/organization_Baltijjskijj_flot_VMF_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Балтфлота</a> моют обувь в источнике возле часовни в <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининграде</a>, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.Отмечается, что присутствующие на видеозаписи лица установлены. "Ими оказались военнослужащие одной из воинских частей Балтийского флота", - сказано в релизе.Центр по противодействию экстремизму УМВД России по <a href="http://ria.ru/location_Kaliningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калининградской области</a> проводит процессуальную проверку. Принятие процессуального решения по данному факту находится на контроле военной прокуратуры Балтийского флота, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20200916/kadyrov-1577306919.html

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калининград

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, новости - религия и мировоззрение, балтийский флот вмф россии, генеральная прокуратура рф, калининградская область, калининград, происшествия