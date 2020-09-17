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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200917/obuv-1577393299.html
Прокуратура проверит инцидент с мытьем обуви в храме в Калининграде
Военная прокуратура Балтийского флота организовала проверку в связи с опубликованным в интернете видео, на котором военнослужащие Балтфлота моют обувь в... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T15:54
2020-09-17T15:54
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
балтийский флот вмф россии
генеральная прокуратура рф
калининградская область
калининград
происшествия
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<strong>МОСКВА, 17 сен – РИА Новости.</strong> Военная прокуратура Балтийского флота организовала проверку в связи с опубликованным в интернете видео, на котором военнослужащие <a href="http://ria.ru/organization_Baltijjskijj_flot_VMF_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Балтфлота</a> моют обувь в источнике возле часовни в <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининграде</a>, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.Отмечается, что присутствующие на видеозаписи лица установлены. "Ими оказались военнослужащие одной из воинских частей Балтийского флота", - сказано в релизе.Центр по противодействию экстремизму УМВД России по <a href="http://ria.ru/location_Kaliningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калининградской области</a> проводит процессуальную проверку. Принятие процессуального решения по данному факту находится на контроле военной прокуратуры Балтийского флота, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20200916/kadyrov-1577306919.html
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религия, новости - религия и мировоззрение, балтийский флот вмф россии, генеральная прокуратура рф, калининградская область, калининград, происшествия

Прокуратура проверит инцидент с мытьем обуви в храме в Калининграде

15:54 17.09.2020
4321
© РИА Новости / Михаил ГоленковКафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде
Кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Михаил Голенков
Кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Военная прокуратура Балтийского флота организовала проверку в связи с опубликованным в интернете видео, на котором военнослужащие Балтфлота моют обувь в источнике возле часовни в Калининграде, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
"Военная прокуратура Калининградского гарнизона проводит проверку исполнения требований законодательства о противодействии экстремизму, в связи с размещением в информационно-телекоммуникационной сети интернет видеозаписи, на которой изображена группа из пяти мужчин, двое их которых моют обувь в источнике возле православной часовни Храма Христа Спасителя (Калининград)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что присутствующие на видеозаписи лица установлены. "Ими оказались военнослужащие одной из воинских частей Балтийского флота", - сказано в релизе.
Центр по противодействию экстремизму УМВД России по Калининградской области проводит процессуальную проверку. Принятие процессуального решения по данному факту находится на контроле военной прокуратуры Балтийского флота, отмечается в сообщении.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 11:29Религия и мировоззрение
Кадыров не признал чеченцами помывших обувь в источнике при храме
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеБалтийский флот ВМФ РоссииГенеральная прокуратура РФКалининградская областьКалининградПроисшествия
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