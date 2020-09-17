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Кравцов оценил возможность перевода школ на дистанционное обучение
Серьезных поводов для перевода российских школ на дистанционное обучение сегодня нет, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T12:30
2020-09-17T16:13
социальный навигатор
сн_образование
российское движение школьников
сергей кравцов
просвещение
общество
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> Серьезных поводов для перевода российских школ на дистанционное обучение сегодня нет, заявил министр просвещения России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кравцов</a>."Ситуация на сегодняшний день спокойна. Уже прошло больше двух недель с момента того, как общеобразовательные учреждения открылись, и открылись традиционно, и каких-то серьезных сегодня поводов для перевода школ на дистанционное обучение нет", — заявил <a href="http://ria.ru/person_AleksejjKravcov/" target="_blank" data-auto="true">Кравцов</a> в ходе пресс-конференции, посвященной презентации Министерством просвещения и <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskoe_dvizhenie_shkolnikov/" target="_blank" data-auto="true">Российским движением школьников</a> инновационных проектов "Кубок РДШ по киберспорту" и "Экодежурный по стране".Как уточнили в пресс-службе министерства, всего полностью закрыты на карантин из-за коронавирусной инфекции 112 (0,12%) образовательных организаций. Из них дошкольных — 0,09%, школ — 0,18%, колледжей — 0,09%, организаций допобразования — 0,01%.
зато растет заболеваемость ОРВИ.. у внучки в классе почти полкласса уже нет на уроках. С прививками от гриппа опоздали - надо было делать в первых числах сентября, а их только начали делать
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РИА Новости
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социальный навигатор, сн_образование, российское движение школьников, сергей кравцов, просвещение , общество, в мире

Кравцов оценил возможность перевода школ на дистанционное обучение

12:30 17.09.2020 (обновлено: 16:13 17.09.2020)
97779
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУченики во время урока
Ученики во время урока - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ученики во время урока. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Серьезных поводов для перевода российских школ на дистанционное обучение сегодня нет, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
"Ситуация на сегодняшний день спокойна. Уже прошло больше двух недель с момента того, как общеобразовательные учреждения открылись, и открылись традиционно, и каких-то серьезных сегодня поводов для перевода школ на дистанционное обучение нет", — заявил Кравцов в ходе пресс-конференции, посвященной презентации Министерством просвещения и Российским движением школьников инновационных проектов "Кубок РДШ по киберспорту" и "Экодежурный по стране".

"На сегодняшний день, на 17 сентября, все школы, дошкольные учреждения, профессиональные образовательные организации среднего профессионального образования открыты, точечно есть случаи выявления коронавирусной инфекции, мы об этом говорили, либо у взрослых, либо у школьников. Но это единичные случаи. Никаких вспышек, массовых заболеваний нет", — добавил министр.

Как уточнили в пресс-службе министерства, всего полностью закрыты на карантин из-за коронавирусной инфекции 112 (0,12%) образовательных организаций. Из них дошкольных — 0,09%, школ — 0,18%, колледжей — 0,09%, организаций допобразования — 0,01%.
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Обсудить 7
Социальный навигаторСН_ОбразованиеРоссийское движение школьниковСергей КравцовПросвещениеОбществоВ мире
Популярные комментарии
зато растет заболеваемость ОРВИ.. у внучки в классе почти полкласса уже нет на уроках. С прививками от гриппа опоздали - надо было делать в первых числах сентября, а их только начали делать
17 сентября, 12:44
О Ольга Занкова
710007
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