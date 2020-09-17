https://ria.ru/20200917/obuchenie-1577378239.html

Кравцов оценил возможность перевода школ на дистанционное обучение

Серьезных поводов для перевода российских школ на дистанционное обучение сегодня нет, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T12:30

2020-09-17T12:30

2020-09-17T16:13

социальный навигатор

сн_образование

российское движение школьников

сергей кравцов

просвещение

общество

в мире

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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> Серьезных поводов для перевода российских школ на дистанционное обучение сегодня нет, заявил министр просвещения России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кравцов</a>."Ситуация на сегодняшний день спокойна. Уже прошло больше двух недель с момента того, как общеобразовательные учреждения открылись, и открылись традиционно, и каких-то серьезных сегодня поводов для перевода школ на дистанционное обучение нет", — заявил <a href="http://ria.ru/person_AleksejjKravcov/" target="_blank" data-auto="true">Кравцов</a> в ходе пресс-конференции, посвященной презентации Министерством просвещения и <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskoe_dvizhenie_shkolnikov/" target="_blank" data-auto="true">Российским движением школьников</a> инновационных проектов "Кубок РДШ по киберспорту" и "Экодежурный по стране".Как уточнили в пресс-службе министерства, всего полностью закрыты на карантин из-за коронавирусной инфекции 112 (0,12%) образовательных организаций. Из них дошкольных — 0,09%, школ — 0,18%, колледжей — 0,09%, организаций допобразования — 0,01%.

Ольга Занкова зато растет заболеваемость ОРВИ.. у внучки в классе почти полкласса уже нет на уроках. С прививками от гриппа опоздали - надо было делать в первых числах сентября, а их только начали делать 15

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, российское движение школьников, сергей кравцов, просвещение , общество, в мире