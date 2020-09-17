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Силуанов уточнил, кого коснется повышение НДФЛ
Минфин РФ не планирует менять ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для других категорий граждан, кроме уже принятых решений по доходам свыше 5... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T12:07
2020-09-17T12:07
ндфл
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Минфин РФ не планирует менять ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для других категорий граждан, кроме уже принятых решений по доходам свыше 5 миллионов рублей в год, заявил министр финансов <a href="http://ria.ru/person_Anton_Siluanov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Силуанов</a>.Президент РФ Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить его ставку с 13% до 15% для доходов сверх 5 миллионов рублей в год. Он отмечал, что средства от повышения НДФЛ будут направляться на лечение детей с орфанными заболеваниями."Для других категорий граждан мы не предполагаем менять условия обложения налогом на доходы физических лиц", - сказал Силуанов в эфире телеканала "<a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 24</a>".
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ндфл, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), экономика

Силуанов уточнил, кого коснется повышение НДФЛ

12:07 17.09.2020
1570
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Минфин РФ не планирует менять ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для других категорий граждан, кроме уже принятых решений по доходам свыше 5 миллионов рублей в год, заявил министр финансов Антон Силуанов.
Президент РФ Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить его ставку с 13% до 15% для доходов сверх 5 миллионов рублей в год. Он отмечал, что средства от повышения НДФЛ будут направляться на лечение детей с орфанными заболеваниями.
"Для других категорий граждан мы не предполагаем менять условия обложения налогом на доходы физических лиц", - сказал Силуанов в эфире телеканала "Россия 24".
Вручение первых ключей от квартир жильцам нового дома в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 11.08.2020
11 августа, 02:30
Эксперт рассказал, какой налог могут отменить следующим
2621028
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НДФЛРоссияАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
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