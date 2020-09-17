https://ria.ru/20200917/navalnyy-1577397818.html

Генерал ФСБ запаса прокомментировал видео с бутылкой из номера Навального

Генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов предположил, что видео с бутылкой из номера Навального доказывает, что провокацию готовили заранее. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T16:54

2020-09-17T16:54

2020-09-17T16:54

фбк

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

германия

омск

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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. </strong>Генерал <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> в отставке Александр Михайлов предположил, что видео с бутылкой из номера Навального доказывает, что провокацию готовили заранее.Об этом он рассказал в интервью газете <a href="https://www.kp.ru/" target="_blank">"Комсомольская правда"</a>.Соратники Навального, после того как узнали, что ему стало плохо в самолете, сразу же отправились снимать видео в его номере и упаковывать все найденное в сопровождении адвоката, заметил Михайлов. Специалиста озадачило то, что реакция была очень быстрой.К тому же, если речь о боевом отравляющем веществе, следы которого якобы нашли на бутылке, от него пострадали бы все люди, находившиеся с ним в контакте. Кроме того, Михайлов обратил внимание на подозрительную осведомленность немецких врачей о том, какое именно вещество использовали для "отравления" блогера. Омские врачи, бравшие анализы пациента, известных им ядов не обнаружили. "Как они могли определить, если у них нет данных о формуле этого вещества? А у немцев, получается, данные были?", — отметил он. Ранее в четверг в аккаунте<strong> </strong>Навального в Instagram появилось заявление, что яд "Новичок", которым "отравили" главу <a href="http://ria.ru/organization_FBK/" target="_blank" data-auto="true">ФБК*</a>, нашли на бутылках из номера томской гостиницы Xander Hotel.Навального госпитализировали в Омске 20 августа. Ему стало плохо в самолете. По результатам обследований врачи поставили диагноз нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. В моче и крови пациента не нашли следов ядов. Позже его транспортировали в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. Правительство ФРГ заявило, что Навального отравили боевым веществом "Новичок". Москва запросила подробные сведения по результатам обследования немецких врачей, но не получила ответа.Россия прекратила разработки в области химоружия в соответствии с указом президента от 1992 года, а в 2017 году уничтожила весь запас этих веществ.<em>*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>

https://ria.ru/20200917/navalnyy-1577387293.html

Александр Почему недопустимое? Я пропустил это поле Когда супостаты тащат провокацию, логика не работает. Им уже всё равно, они успели объявить виноватой Россию. 122

Ольга Занкова так и есть.. зря они с видео - лишнее доказательство что СВОИМ траванули) 76

22

германия

омск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фбк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), германия, омск