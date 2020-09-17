https://ria.ru/20200917/nadzor-1577388956.html

В Госдуме оценили идею пожизненного надзора за педофилами

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей поддержит инициативу создания реестра педофилов, убеждена зампред комитета Оксана Пушкина. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T14:51

2020-09-17T14:51

2020-09-17T14:51

анна кузнецова

оксана пушкина

общероссийский народный фронт

омская область

рыбинск

общество

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей поддержит инициативу создания реестра педофилов, убеждена зампред комитета <a href="http://ria.ru/person_Oksana_Pushkina/" target="_blank" data-auto="true">Оксана Пушкина</a>.Ранее детский омбудсмен РФ <a href="http://ria.ru/person_Anna_Kuznecova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Кузнецова</a> выступила за пожизненный надзор за педофилами и создание их реестра для борьбы с преступлениями в отношении несовершеннолетних, такое заявление она сделала после гибели двух девочек в Рыбинске Ярославской области."Надо педантично заниматься этой проблемой, обивая пороги соответствующих ведомств, убеждая их и предлагая варианты принятия решений. Думаю, это в силах уполномоченному по правам детей. У нее аппарат профессионалов. Поддержка нашего комитета, убеждена, будет единогласной. ОНФ, членом которого является Анна Кузнецова и я, в том числе, обеими руками за эту инициативу", - сказала Пушкина РИА Новости.Она также отметила, что эта тема вместе с Кузнецовой обсуждалась на одном из круглых столов в Общероссийском народном фронте (<a href="http://ria.ru/organization_Obshherossijjskijj_narodnyjj_front/" target="_blank" data-auto="true">ОНФ</a>) еще год назад. Все необходимые предложения были отправлены в соответствующие органы от ОНФ.В <a href="http://ria.ru/location_Rybinsk/" target="_blank" data-auto="true">Рыбинске</a> 15 сентября были убиты сестры 8 и 13 лет, их тела мать обнаружила, вернувшись с работы. Возбуждены уголовные дела об убийстве двоих детей, совершенном с особой жестокостью, и изнасиловании. Подозреваемый - сожитель матери девочек, к которому она с детьми переехала около полутора месяцев назад из <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a>. По данным следствия, мужчина в 2019 году освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.

https://ria.ru/20191025/1560226393.html

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омская область

рыбинск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна кузнецова, оксана пушкина, общероссийский народный фронт, омская область, рыбинск, общество