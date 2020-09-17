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Звезда “Папиных дочек” попозировала в купальнике в бассейне
Актриса Дарья Мельникова вместе с Викторией Толстогановой устроили фотосессию в бассейне во время съемочного процесса сериала “Медиатор”. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T23:39
2020-09-17T23:39
шоу-бизнес
виктория толстоганова
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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. </strong>Актриса Дарья Мельникова вместе с <a href="http://ria.ru/person_Viktorija_Tolstoganova/" target="_blank" data-auto="true">Викторией Толстогановой</a> устроили фотосессию в бассейне во время съемочного процесса сериала “Медиатор”. На провокационных кадрах, которые появились в <a href="https://www.instagram.com/vtolstoganova/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> Толстогановой, актрисы позируют перед камерой в одинаковых черных купальниках и без макияжа. “Вот такие бывают съемочные дни”, - гласит подпись под одним из снимков. На другом фото из Stories, на котором звезда “Папиных дочек” продемонстрировала подтянутую фигуру, стоит хэштег #синхронистки. Фанаты высоко оценили фотосессию, обратив внимание на то, что обе актрисы выглядят счастливыми. "Довольные, как два дельфина", "Такие веселые", “Классные”, "Красотки", "Как сестры", "Какая прелесть! Девочки, вы прекрасны", "Горите на работе", "Молодцы, девчата, такие веселые", - написали поклонники.
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
шоу-бизнес, виктория толстоганова

Звезда “Папиных дочек” попозировала в купальнике в бассейне

23:39 17.09.2020
917
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПрогон спектакля "Утиная охота" в театре им. Ермоловой
Прогон спектакля Утиная охота в театре им. Ермоловой - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Актриса Дарья Мельникова вместе с Викторией Толстогановой устроили фотосессию в бассейне во время съемочного процесса сериала “Медиатор”.
На провокационных кадрах, которые появились в Instagram Толстогановой, актрисы позируют перед камерой в одинаковых черных купальниках и без макияжа. “Вот такие бывают съемочные дни”, - гласит подпись под одним из снимков. На другом фото из Stories, на котором звезда “Папиных дочек” продемонстрировала подтянутую фигуру, стоит хэштег #синхронистки.
Фанаты высоко оценили фотосессию, обратив внимание на то, что обе актрисы выглядят счастливыми.
"Довольные, как два дельфина", "Такие веселые", “Классные”, "Красотки", "Как сестры", "Какая прелесть! Девочки, вы прекрасны", "Горите на работе", "Молодцы, девчата, такие веселые", - написали поклонники.
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Шоу-бизнесВиктория Толстоганова
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