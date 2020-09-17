https://ria.ru/20200917/melnikova-1577417242.html

Звезда “Папиных дочек” попозировала в купальнике в бассейне

Актриса Дарья Мельникова вместе с Викторией Толстогановой устроили фотосессию в бассейне во время съемочного процесса сериала “Медиатор”. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T23:39

2020-09-17T23:39

2020-09-17T23:39

шоу-бизнес

виктория толстоганова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577417218_0:206:2911:1843_1400x0_80_0_0_e5b85abfa9151f71a8e393dcec59e114.jpg

<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. </strong>Актриса Дарья Мельникова вместе с <a href="http://ria.ru/person_Viktorija_Tolstoganova/" target="_blank" data-auto="true">Викторией Толстогановой</a> устроили фотосессию в бассейне во время съемочного процесса сериала “Медиатор”. На провокационных кадрах, которые появились в <a href="https://www.instagram.com/vtolstoganova/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> Толстогановой, актрисы позируют перед камерой в одинаковых черных купальниках и без макияжа. “Вот такие бывают съемочные дни”, - гласит подпись под одним из снимков. На другом фото из Stories, на котором звезда “Папиных дочек” продемонстрировала подтянутую фигуру, стоит хэштег #синхронистки. Фанаты высоко оценили фотосессию, обратив внимание на то, что обе актрисы выглядят счастливыми. "Довольные, как два дельфина", "Такие веселые", “Классные”, "Красотки", "Как сестры", "Какая прелесть! Девочки, вы прекрасны", "Горите на работе", "Молодцы, девчата, такие веселые", - написали поклонники.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, виктория толстоганова