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https://ria.ru/20200917/medvedev-1577409718.html
Медведев назвал заявления Польши по делу Качиньского пещерной русофобией
Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности Россвии Дмитрий Медведев заявил, что польским властям следует прекратить... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T19:33
2020-09-17T22:50
россия
дмитрий медведев
лех качиньский
польша
смоленск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности Россвии <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a> заявил, что польским властям следует прекратить спекуляции на тему катастрофы в Смоленске, никакой арест или выдача российских граждан невозможны.Ранее пресс-секретарь генеральной прокуратуры <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> Эва Бялик заявила, что страна инициирует процедуру ареста авиадиспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом <a href="http://ria.ru/person_Lekh_Kachinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Лехом Качиньским</a> на борту в 2010 году. Решение суда об аресте диспетчеров станет шагом к объявлению их в международный розыск с последующим требованием выдачи польским властям.Он также назвал абсурдным ходатайство польской прокуратуры об аресте трех авиадиспетчеров, работавших в Смоленске при крушении самолета Качиньского.Кроме того, Медведев заявил, что действия Польши по делу о крушении самолета польского президента Леха Качиньского ничего, кроме сожаления, не могут вызывать.Он добавил, что отношения с Варшавой находятся по ее вине на отвратительном уровне, польский истеблишмент прилагает максимум усилий, чтобы загнать их на дно.
https://ria.ru/20200917/kachinskiy-1577395089.html
Мнение косолапого не интересно.
50
Надо закрыть воздушное пространство для самолётов поленьев. А то они всех наших диспетчеров пересажают.
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россия
польша
смоленск
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россия, дмитрий медведев, лех качиньский, польша, смоленск, происшествия

Медведев назвал заявления Польши по делу Качиньского пещерной русофобией

19:33 17.09.2020 (обновлено: 22:50 17.09.2020)
2595
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель Всероссийской политической партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит встречу с региональными отделениями "Единой России"
Председатель Всероссийской политической партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит встречу с региональными отделениями Единой России - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности Россвии Дмитрий Медведев заявил, что польским властям следует прекратить спекуляции на тему катастрофы в Смоленске, никакой арест или выдача российских граждан невозможны.
Ранее пресс-секретарь генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик заявила, что страна инициирует процедуру ареста авиадиспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году. Решение суда об аресте диспетчеров станет шагом к объявлению их в международный розыск с последующим требованием выдачи польским властям.

"Понятно, что никакой арест или выдача российских граждан невозможны. Польским властям следует прекратить набившие оскомину спекуляции на тему катастрофы. Тем более что они преследуют очевидно аморальные цели — в очередной раз консолидировать свой электорат на почве пещерной русофобии", — написал Медведев в Facebook.

Он также назвал абсурдным ходатайство польской прокуратуры об аресте трех авиадиспетчеров, работавших в Смоленске при крушении самолета Качиньского.
Кроме того, Медведев заявил, что действия Польши по делу о крушении самолета польского президента Леха Качиньского ничего, кроме сожаления, не могут вызывать.

"Ничего, кроме сожаления и возмущения, подобная активность вызвать не может. Причина катастрофы была установлена. Уровень взаимодействия властей России и Польши (включая президентов и правительства двух стран) по этому делу был беспрецедентным. Хорошо помню этот период", — написал Медведев.

Он добавил, что отношения с Варшавой находятся по ее вине на отвратительном уровне, польский истеблишмент прилагает максимум усилий, чтобы загнать их на дно.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
Вчера, 16:18
В МИД ответили на требования Польши по делу Качиньского
226141225
Обсудить 7
РоссияДмитрий МедведевЛех КачиньскийПольшаСмоленскПроисшествия
Популярные комментарии
Мнение косолапого не интересно.
17 сентября, 19:52
Арсений НовиковАрсений Новиков
9000338
Надо закрыть воздушное пространство для самолётов поленьев. А то они всех наших диспетчеров пересажают.
17 сентября, 19:42
Александр АникинАлександр Аникин
1440100
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