https://ria.ru/20200917/medvedev-1577409718.html

Медведев назвал заявления Польши по делу Качиньского пещерной русофобией

Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности Россвии Дмитрий Медведев заявил, что польским властям следует прекратить... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T19:33

2020-09-17T19:33

2020-09-17T22:50

россия

дмитрий медведев

лех качиньский

польша

смоленск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности Россвии <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a> заявил, что польским властям следует прекратить спекуляции на тему катастрофы в Смоленске, никакой арест или выдача российских граждан невозможны.Ранее пресс-секретарь генеральной прокуратуры <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> Эва Бялик заявила, что страна инициирует процедуру ареста авиадиспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом <a href="http://ria.ru/person_Lekh_Kachinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Лехом Качиньским</a> на борту в 2010 году. Решение суда об аресте диспетчеров станет шагом к объявлению их в международный розыск с последующим требованием выдачи польским властям.Он также назвал абсурдным ходатайство польской прокуратуры об аресте трех авиадиспетчеров, работавших в Смоленске при крушении самолета Качиньского.Кроме того, Медведев заявил, что действия Польши по делу о крушении самолета польского президента Леха Качиньского ничего, кроме сожаления, не могут вызывать.Он добавил, что отношения с Варшавой находятся по ее вине на отвратительном уровне, польский истеблишмент прилагает максимум усилий, чтобы загнать их на дно.

https://ria.ru/20200917/kachinskiy-1577395089.html

Арсений Новиков Мнение косолапого не интересно. 50

Александр Аникин Надо закрыть воздушное пространство для самолётов поленьев. А то они всех наших диспетчеров пересажают. 19

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россия

польша

смоленск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий медведев, лех качиньский, польша, смоленск, происшествия